«Чаще, чем считалось»: как неандертальцы спали с людьми

В геноме большинства людей присутствует около 2-6% неандертальской ДНК — это показывает, что люди в определенный период времени скрещивались с неандертальцами. Считалось, что такое скрещивание происходило лишь однажды. Однако новые данные свидетельствуют, что генетические линии людей и неандертальцев пересекались много раз, утверждают биологи из Университета Темпл в Филадельфии. Исследование было опубликовано в журнале Nature Ecology & Evolution.

Реклама

После миграции из Африки люди скрещивались с неандертальцами из Европы и Азии. У людей, чьи предки так и остались жить в Африке, неандертальской ДНК нет.

Исследователи проанализировали распределение фрагментов ДНК неандертальцев в геноме современных европейцев и жителей Восточной Азии, взяв за основу данные проекта 1000 Genomes project — международной «карты» генетических вариантов.

Оказалось, что у современных азиатов на 12-20% больше неандертальской ДНК, чем у европейцев.

С помощью компьютерной программы они сымитировали распределение генома неандертальцев при разной частоте скрещиваний. Первый контакт, скорее всего, произошел вскоре после того, как разошлись геномы европейцев и азиатов. А затем в каждой популяции независимо друг от друга последовала еще она волна скрещиваний людей с неандертальцами.

По мнению авторов работы, это демонстрирует, что сексуальные контакты между людьми и неандертальцами, жившими в Восточной Азии, были более частыми, а периоды взаимодействия повторялись несколько раз.

«Я действительно думаю, что скрещиваний было намного больше, чем считалось, — говорит доктор Джошуа Шрайбер, один из авторов работы. — Я считаю, что когда две группы на протяжении какого-то времени живут рядом, у них, вероятно, будут половые контакты».

«Сценарий с множественными скрещиваниями между современными людьми и неандертальцами соотносится с новым взглядом на сложное и частое взаимодействие между группами гоминин», — отмечает генетик Фабрицио Мафессони.

Впрочем, есть и другие версии. Так, генетические линии неандертальцев и людей могли пересечься лишь однажды, но потом предки современных европейцев потеряли часть неандертальских генов в силу демографических причин или из-за отбора. Еще одна гипотеза гласит, что древние европейцы после скрещивания с неандертальцами смешались с другой популяцией людей, в результате чего человеческие гены заместили неандертальские.

Кроме неандертальцев люди скрещивались и с денисовцами, причем как минимум дважды.

Больше всего денисовцы «наследили» в геноме жителей стран Юго-Восточной Азии и южной части Китая. Разрабатывая новую технику сравнения полных геномов между современными людьми и вымершими группами, команда исследователей во главе с генетиком Шерон Браунинг неожиданно обнаружила, что денисовская ДНК в геноме людей из Океании и Восточной Азии различна.

После того, как исследователи обнаружили варианты ДНК, отличающиеся от современного генома, они сопоставили их с ДНК денисовцев. Оказалось, что у жителей Южной Азии прослеживалась ДНК другой популяции денисовцев, очевидно, привнесенная во время второй волны скрещивания людей с денисовцами.

Проанализировав более 5600 геномов современных людей из Европы, Азии и Океании, ученые выяснили: жители Восточной Азии связаны с денисовцами более тесно, чем жители Океании. Авторы работы предполагают, что предки жителей Океании скрещивались с популяциями денисовцев, жившими на юге, а предки жителей Восточной Азии — с северными группами.

Также неандертальцы и денисовцы скрещивались друг с другом.

В Алтайской пещере немецкие археологи нашли обломок кости. Анализ показал, что он принадлежал девочке лет тринадцати, жившей около 50 тыс. лет назад. Оказалось, что в геноме девочки 38,6% аллелей соответствуют неандертальскому, а 42,3% — денисовскому геному.

Дальнейший анализ позволил прояснить и происхождение родителей девочки. Ее мать оказалась генетически схожа с европейскими неандертальцами, обитавшими в Хорватии. У отца-денисовца тоже, по-видимому, был неандертальский предок, но куда более дальний, живший около 500 поколений назад.