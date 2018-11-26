«Семь минут ужаса»: NASA садится на Марс. LIVE

Ранее на Марс посылалось несколько исследовательских аппаратов. Марсоходы, посадочные модули, орбитальные корабли — все они изучали поверхность планеты, ее атмосферу и ближайшее космическое окружение.

Уникальность InSight в том, что этот зонд впервые должен изучить внутреннее строение Марса, для этого ему придется бурить поверхность.