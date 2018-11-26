«Семь минут ужаса»: NASA садится на Марс. LIVE

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Ранее на Марс посылалось несколько исследовательских аппаратов. Марсоходы, посадочные модули, орбитальные корабли — все они изучали поверхность планеты, ее атмосферу и ближайшее космическое окружение.
Уникальность InSight в том, что этот зонд впервые должен изучить внутреннее строение Марса, для этого ему придется бурить поверхность.
Глава NASA Джим Брайденстайн находится в студии NASA, общаясь с ведущей, он на удачу постучал кулаком по столу.
Миссия стартовала с базы ВВС США «Ванденберг» в Калифорнии в мае этого года при помощи ракеты Atlas V. Запуска InSight (Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport) ученые ждут очень давно. Изначально старт миссии был запланирован на май 2016 года, но тогда запуск был отменен из-за небольшой утечки внутри сейсмометра, которую не успели ликвидировать.
Если все пройдет как надо, InSight станет первым за последние два года аппаратом, совершившим мягкую посадку на Марс. В прошлый раз это попытался сделать европейский зонд Schiaparelli, осенью 2016 года, однако спуск закончился плачевно — он разбился о поверхность.
Сегодняшний спуск станет кульминацией семимесячного путешествия космического корабля к планете, самым ответственным станет заключительный этап входа в атмосферу, который в NASA называют «семью минутами ужаса».
Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru», в этот вечер мы предлагаем вам вместе проследить за исторической посадкой на Марс зонда NASA InSight.