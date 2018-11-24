Язвы, слепота и паралич: чем опасны паразиты

Каждую пятую прогулку с собакой человек приносит в дом яйца токсокар, выяснили российские ученые. Посвященная этому статья была опубликована в журнале Veterinary Parasitology.

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Токсокары — это круглые черви, паразитирующие во взрослой стадии в кишечнике кошек и собак. Заражение людей токсокарозом происходит при проглатывании яиц паразита с загрязненными продуктами питания, при контакте с животными, через грязные руки и т. д.

В организме человека из яиц токсокар вылупляются личинки, которые могут проходить через стенку кишечника в кровоток и разноситься кровью в органы и ткани, вызывая различные формы заболевания в зависимости от того, где они оседают.

Наиболее тяжелые случаи наблюдаются при попадании личинок в глаза или мозг.

Сотрудники Всероссийского научно-исследовательского института фундаментальной и прикладной паразитологии животных и растений имени К.И. Скрябина (ВНИИП) обнаружили, что собаки способны переносить яйца токсокар на лапах и приносят их в дом каждую пятую прогулку. Ненамного реже яйца токсокар обнаруживались и на обуви хозяев. При этом люди, не имеющие собак, практически не сталкивались и с токсокарами — по всей видимости, владельцы собак обычно гуляют со своими питомцами в местах, где почва содержит яйца токсокар.

Токсокароз может быть чрезвычайно опасен для человека. В марте 2018 года японские врачи описали в журнале BMJ Case Reports случай заражения токсокарами, который чуть не привел к слепоте.

34-летний японец съел сашими из цыпленка. При приготовлении этого блюда мясо или рыба подвергаются минимальной термической обработке, что повышает риск заражения паразитами. Когда пациент обратился к врачам, он уже 10 дней мучился от боли в животе. Врачи обнаружили, что токсокары, занесенные с едой, активно расплодились в его печени и легких.

Если бы они добрались до глаз мужчины, то он бы мог ослепнуть.

Пациент обратился за помощью вовремя. Антипаразитарные препараты помогли ему избавиться от непрошенных гостей в организме.

Иногда паразитов легко заметить из-за того, что те находятся близко к коже. Так, отдыхавшая в Подмосковье ростовчанка заразилась нематодами от укусившего ее комара. Вскоре женщина обратилась к офтальмологу с жалобами на странные узелки, перемещавшиеся под кожей ее лица. Поначалу они располагались под левым глазом, спустя пять дней оказались над ним, а потом у женщины сильно отекла верхняя губа. Все изменения пациентка фиксировала на камеру. Иногда узелки начинали чесаться, и женщина ощущала жжение, но других симптомов не было.

Во время операции врач извлек из-под кожи паразита. Не уточняется, получала ли пациентка потом антипаразитарные препараты, но врачи отмечают, что она полностью выздоровела.

Заразиться паразитами можно и на пляже — именно это произошло с юным американцем. Вскоре после того, как он закопался по самую шею в песок, на его ступнях появились волдыри, которые они с матерью сначала приняли за укусы комаров или клещей. Однако вскоре странные изъязвления распространились по всему телу, и семья обратилась в больницу.

Врачи диагностировали у юноши анкилостомоз — паразитарное заболевание, возникающее при попадании под кожу личинок круглых червей рода Ancylostoma.

Они содержатся в фекалиях зараженных людей и животных и их можно подцепить, прогулявшись по пляжу или земле босиком.

Кроме анкилостомоза пациенту пришлось лечить еще и стафилококковую инфекцию, занесенную с паразитами. Лечение обошлось в $1500, а на ногах юноши остались заметные шрамы.

Куда плачевнее закончилась история австралийского подростка, на спор проглотившего слизняка. Слизень оказался заражен червем Angiostrongylus cantonensis, который поразил мозг юноши и привел к более чем году комы и почти полному параличу. Спустя десять лет после заражения он скончался в больнице, сказав матери на прощание, что любит ее.

Люди боятся далеко не всех паразитов. Так, паразитический гриб Ophiocordyceps sinensis, кордицепс китайский, растущий в Гималаях, может оказаться на грани исчезновения из-за того, что китайцы используют его для борьбы с импотенцией.

Ophiocordyceps sinensis паразитирует на гусеницах. Он разрастается в теле гусеницы, впавшей в спячку, а затем прорастает через ее голову, словно рог единорога.

Порция «целебного» супа из пораженных грибом гусениц обходится любителям экзотики почти в $700.

С 1990-х годов спрос на гриб уверенно рос за пределами Китая, несмотря на отсутствие клинических доказательств его эффективности. По данным исследователей из Стэнфордского университета, гриб приносит предприимчивым торговцам до $11 млрд в год. Сбор пораженных гусениц идет такими темпами, что популяция гриба не успевает пополняться.

Ситуацию осложняет то, что для гриба комфортен прохладный климат, а глобальное потепление оставляет ему все меньше экологических ниш.

Изменение климата может привести и к другим последствиям, связанным с паразитами. Ученые из Бристольского университета опасаются, что оно создаст благоприятные условия для печеночных сосальщиков — плоских червей, паразитирующих в печени и желчных путях теплокровных животных. В основном они поражают скот, но могут встречаться и у человека.

Заражение печеночными сосальщиками приводит к поражению печени и желчевыделительной системы, печеночным коликам и холицеститу.

В первые недели заболевание сопровождается лихорадкой, кашлем, сыпью на коже, потерей аппетита и болями в животе.

Исследователи установили, что присутствие печеночных сосальщиков в почве на пастбищах Великобритании возросло за последние десятилетия с 48% до 72%. Печеночные сосальщики недолго живут вне организма хозяина, но высокая влажность почвы и повышение температуры увеличивают срок их жизни.