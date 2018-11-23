«Это экстраполяция»: что уничтожило Содом и Гоморру

С сенсационными заголовками в пятницу вышли ряд западных, а после них и российских СМИ, утверждающих, что ученые доказали реальность существования библейских городов Содом и Гоморра и более того – уничтожение их в результате удара космического тела.

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Поводом для шумихи стало выступление американского археолога Филиппа Сильвии из Юго-западного университета Святой Троицы в Альбукерке, которое прозвучало на недавно прошедшей ежегодной конференции Американских школ исследований Востока в Денвере. Конференция собрала более тысячи исследователей в области археологии, лингвистики, географии, антропологии и других наук, занимающихся проблемой Ближнего Востока.

В своем докладе ученый ссылался на результаты археологических раскопок к северу от Мертвого моря, которые натолкнули его на важный вывод – по его мнению, около 3700 лет назад мощный взрыв в атмосфере, похожий на взрыв Тунгусского метеорита,

снес с лица Земли целую цивилизацию и опустошил порядка 500 квадратных километров территории.

К такому выводу его подтолкнули результаты радиоуглеродного датирования и обнаруженные минералы, которые мгновенно кристаллизовались при высокой температуре. Эти свидетельства указали ученым на то, что причиной мощного взрыва был метеорит, который взорвался в атмосфере и мгновенно уничтожил все живое в радиусе 25 километров в области Гхор к северу от Мертвого моря.

Кроме того, ученые предполагают, что мощный взрыв выбросил огромное количество соли Мертвого моря на бывшие когда-то плодородными земли, сделав их непригодными для земледелия.

По словам Сильвии, это не позволяло людям заселить опустошенные земли еще в течение 600-700 лет.

Раскопки проводились в течение двенадцати сезонов с местечке Телль-эль-Хаммам, где работает множество ученых из разных стран мира. Результаты археологических раскопок, проводившихся в пяти местах, расположенных на территории современной Иордании, указали ученым на то, что эта территория была постоянно заселена на протяжении как минимум 2500 лет до мощного катаклизма, который случился на исходе бронзового века.

Исследования помогли обнаружить 120 мелких поселений, которые, как утверждают ученые, были разрушены из-за воздействия высокой температуры и ударной волны.

Всего по оценкам Сильвии, этот регион на момент катастрофы населяло 40-60 тыс. человек.

Раскопки в Телль-эль-Хаммаме, где Сильвия работает последние 13 лет, дали самые надежные свидетельства разрушений. Так, метод радиоуглеродного датирования позволил утверждать, что все кирпичные постройки здесь внезапно были уничтожены порядка 3700 лет назад, после них остались лишь каменные основания.

Более того, ученые обнаружили, что внешние слои многих осколков керамики того периода оказались расплавлены и превратились в стекло. Кристаллы минерала циркона в этих стеклянных «корках» образовались буквально в течение одной секунды при температуре, сравнимой с температурой на поверхности Солнце, рассказал Сильвия.

Возникшие сильнейшие ветры разбросали по поверхности Земли сферические гранулы из минералов, которые и обнаружили археологи на фрагментах керамики. Несмотря на то, что в докладе Сильвии не было ни слова о Содоме, СМИ преподнесли их именно как доказательство реальности библейского города.

За комментарием «Газета.Ru» обратилась к самому автору исследования, который скептически отнесся к такой интерпретации. «Ни одна из этих статей не было согласована со мной или университетом … Поэтому все это экстраполяция, зачастую неаккуратная.

Целью моей презентации было обсудить свидетельства, которые мы обнаружили к этому времени, и наши предварительные выводы, что похожий на Тунгусский или Челябинский метеорит уничтожил Телль-эль-Хаммам (место, где мы копаем), и окрестности», — сообщил ученый.

Впрочем, Телль-эль-Хаммам не первый раз называют прообразом библейского Содома. Ранее о том, что фрагменты, найденные в Телль-эль-Хаммаме, соответствуют библейскому описанию города-государства времен бронзового века, говорил профессор Стивен Коллинз, специалист в области изучения Библии и апологетики.

Содом и Гоморра, согласно Ветхому Завету, находились в районе Мертвого моря, однако точное место сейчас неизвестно. Подвергается сомнению и историческая достоверность их существования. Впрочем, упоминание о Содоме встречается также в сочинениях Страбона «География», у Иосифа Флавия в «Иудейских древностях», в сочинениях Корнелия Тацита.

Впервые Содом и Гоморра упоминаются в Библии как юго-восточная оконечность Ханаана к востоку от Газы, причем Содомская земля обозначена как восточный берег реки Иордан, напротив Хеврона. Библия описывает Содомскую землю как коалицию укрепленных городов-государств, во главе которых стояли цари. Основным занятием местного населения было земледелие. Жители, согласно преданию, «были злы и весьма грешны»,

за что Господь пролил «дождем серу и огонь от Господа с неба, и ниспроверг города сии».

На протяжении 1965—1967 и 1973—1979 годов было проведено пять экспедиций, в результате которых местоположение Содома так и не было определено. Не увенчались успехом и более поздние поиски. По мнению исследователя Майкла Сандерса, Содом в настоящее время находится на дне Мертвого моря.

Предположение о том, что Содом и Гоморру уничтожил астероид, впервые выдвинули в 2008 году британцы Алан Бонд и Марк Хемпселл. В качестве доказательства авторы опирались на древнюю клинопись, найденную в середине XIX века в руинах царской библиотеки в Ниневии.