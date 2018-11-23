«Рубили топорами и взрывали»: как англичане заняли Крым

100 лет назад началась высадка войск Антанты в портах Черного моря, явившаяся очередным этапом интервенции во время Гражданской войны в России. 23 ноября 1918 года англо-французская эскадра вошла в Новороссийск, контролировавшийся Добровольческой армией, а затем захватила оставленные немцами Одессу и Севастополь, который стал главной базой союзного флота.

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В советское время был принят чересчур упрощенный взгляд на эти события. Господствовала точка зрения, согласно которой единственной целью англичан и французов была поддержка Белого движения в борьбе против Красной армии, которую союзники якобы рассматривали однозначно как врага.

В учебниках истории эпохи СССР безапелляционно утверждалось, что режим Антона Деникина на Юге России держался исключительно на «английских штыках». В действительности проблема интервенции настолько сложна и многогранна, что не имеет четкой оценки до сих пор.

Довольно далеки от истины формулировки советской поры о том, как большевики «решительно разоблачали захватнические, грабительские цели империалистов — интервентов, которые несли трудящимся капиталистическую кабалу и порабощение». Достаточно вспомнить, что в марте 1918 года английский десант высадился в Мурманске «для защиты портов и ресурсов Русского Севера от финнов и немцев» с прямого одобрения наркома по иностранным делам Льва Троцкого.

В Крыму и южной Украине военный контингент Антанты сменял немцев, обязанных покинуть оккупированные земли по условиям Компьенского перемирия.

Интервенты прибывали в Севастополь и другие города «для поддержания стабильности и порядка». Круг интересов союзников был весьма широк. В хаосе Гражданской войны англичане и французы видели угрозу для Западной Европы. Не могли не пугать их и обещания большевиков «экспортировать революцию» за рубеж.

Присутствие на российской территории иностранных войск, по мнению правительств Англии и Франции, должно было послужить разумной превентивной мерой. Конечно же, интервенты решали и собственные коммерческие и политические задачи. Так, англичане стремились взять под контроль нефтяные районы Закавказья и Туркестана, а также подступы к своим колониям. Французы поддерживали власть Директории Украинской народной республики.

Ошибочно считать, что в российской Гражданской войне страны Антанты безоговорочно заняли сторону белых против красных. Поддержка антибольшевистких сил, имевших худшее снабжение по сравнению с противником, была необходима для установления паритета и затягивания конфликта на как можно больший период.

С теми же целями англичане поощряли националистические движения на окраинах бывшей империи. Иными словами, союзники хотели видеть Россию как можно более слабой, несамостоятельной и раздираемой внутренними противоречиями. Провозглашенный многими белыми генералами принцип «единой и неделимой России», был им, конечно, далек и неактуален. По сути, снабжение англичанами белых сводилось к поставкам содержимого военных складов, оставшихся после Первой мировой войны. Немалая часть этого имущества принадлежала ранее Русской императорской армии. Часто белогвардейцам доставалось некомплектное, вышедшее из строя или бракованное оружие.

Кроме того, союзники отказались передать Белому движению изъятые у немцев корабли русского Черноморского флота, о чем с досадой вспоминал генерал Деникин.

«Лучшие из этих судов заняли иностранные команды и подняли на них флаги – английский, французский, итальянский и даже греческий, — писал он в своих «Очерках русской смуты». — Все годные к плаванию корабли приказано было отвести в Измит (город на северном побережье Мраморного моря в Турции. — «Газета.Ru») для интернирования.

На нашу просьбу отпустить хотя бы два-три миноносца в Новороссийск адмирал союзного флота ответил резким отказом.

Французские и английские команды топили и взрывали боевые припасы, хранившиеся в севастопольских складах, рубили топорами аккумуляторы и баки подводных лодок, разрушали приборы управления и увозили замки орудий. Образ действий союзников походил скорее на ликвидацию, чем на начало противобольшевистской кампании».

Разочарование Деникина и других военачальников вызвали также попытки французской миссии взыскать с Белого движения убытки, понесенные французскими промышленниками на Юге России в связи с революцией. Соответствующий меморандум был предъявлен командующему Донской армией атаману Петру Краснову.

«Мы не получили от Франции реальной помощи: ни твердой дипломатической поддержкой, ни кредитом, ни снабжением», — подчеркивал Деникин.

Подготовка к интервенции Антанты на Юге России началась в октябре 1918 года, когда грядущая эвакуация немецких оккупационных войск уже стала неминуемой. 27 октября главнокомандующий силами союзников на Ближнем Востоке получил соответствущую директиву от главы французского правительства Жоржа Клемансо.

12 ноября Генеральный штаб армий Антанты принял основные положения плана военных операций. 21 ноября французское диппредставительство в Румынии направило радиограмму ко всем правительствам союзных стран, в которой предлагалось немедленно прислать в Одессу войска, хотя бы в небольшом количестве, и начать оккупацию районов Киева и Харькова. Помимо англичан и французов, в российских портах высадились итальянцы, поляки, греки, румыны и сербы.

Как указывается в «Истории Украинской СССР», 23 ноября «киевские и одесские буржуазные газеты опубликовали декларацию государств Антанты о начинающейся интервенции». 24–26 ноября на рейде Севастополя появилась эскадра в составе двух английских, двух французских и одного итальянского дредноутов и 16 других военных кораблей под общим командованием английского адмирала. 25 ноября из Севастополя вышли 20 транспортных судов для перевозки из Салоник войск интервентов.

В этой же книге приводится цитата из статьи в меньшевистской газете «Южный рабочий» от 19 ноября: «Вступление союзников на российскую территорию есть событие величайшего политического значения, которое может очень благотворно повлиять на возрождение нашей отчизны».

В последние дни ноября в Одессу прибыли французский и английский броненосцы, крейсеры и миноносцы с транспортными судами французских войск, из Тирасполя — эшелон сербских войск, из Новороссийска — отряд польских легионеров. Интервенты заняли Феодосию, Ялту, Евпаторию. 9 декабря английские военные корабли захватили Николаевский порт. 15 декабря началась высадка в Одессе 156-й французской пехотной дивизии.

Численность войск интервентов составила почти 45 тыс. человек в Одессе и более 10 тыс. в Крыму.

«Интервенты установили на оккупированной территории режим жестокого террора. Участились аресты рабочих, политических заключенных подвергали жестоким пыткам, а затем расстреливали «при попытке к бегству». Интервенты систематически проводили массовые облавы, обыски и аресты, расправлялись с подозреваемыми в сочувствии большевикам без суда и следствия. Сотни коммунистов, революционных рабочих погибли от рук интервентов», — такими были действия английских и французских войск в занятых городах, если верить «Истории Украинской ССР».

Поддержка Белого движения была официально свернута англичанами в ноябре 1919 года, когда премьер-министр Великобритании Дэвид Ллойд-Джордж назвал любую дальнейшую помощь «напрасной тратой сил и средств». Французский флот покинул Черное море еще раньше, в мае, из-за восстания матросов, подвергшихся большевистской агитации и отказавшихся воевать против красных. Одновременно ушли домой сухопутные части.