Загадочный источник: что ученые нашли в Антарктиде

Международная команда ученых обнаружила активный источник геотермального тепла, расположенный глубоко подо льдами на востоке Антарктиды. Исследование было опубликовано в журнале Scientific Reports.

Странный источник тепла был обнаружен неподалеку от Южного полюса,

где, как выяснилось, основание Антарктического ледяного щита тает особенно быстро. Открыть необычный источник ученым удалось с помощью высокочувствительного радара, которым исследовали толщу льда на глубине около 3 км. Это открытие позволяет понять, как источник геотермального тепла заставляет таять лед, и возникающие при этом пустоты заставляют прогибаться и проваливаться вышележащие слои льда.

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По мнению ученых, источник тепла представляет собой сочетание большого объема пород с повышенной радиоактивностью и горячей воды, которая поступает из глубин этих пород. Тепло, которое приносит с собой эта вода, заставляет таять подлежащие части щита, которые, превращась в воду, уносятся потоком.

Наличие таких потоков служит дополнительной «смазкой» при движении ледника от центра материка к океану.

Ученые при помощи радара на борту самолета исследовали участок ледового щита длиной сто и шириной пятьдесят километров. Полученные данные позволили оценить скорость таяния льда в этом районе – примерно 6 миллиметров в год. При этом мощность геотермального тепла, исходящего из недр Земли, оценивается в 120 милиВатт на квадратный метр.

По словам ученых, этот показатель более, чем в два раза превышает ожидаемые оценки для этого района восточной Антарктики.

«Мы предполагаем, что высокое тепловыделение достигается благодаря докембрийским подстилающим породам и гидротермальной циркуляции, — пишут ученые в своей публикации. – Мы пришли к выводу, что локальные аномалии тепловыделения могут быть широко распространены в восточной Антарктике».

«Процесс таяния, который мы видим сейчас, вероятно, продолжается в течение тысяч или даже миллионов лет и не сильно влияет на изменение ледового покрова», — рассказывает специалист Британской антарктической службы (BAS) Том Джордан. – Тем не менее, в будущем избыток воды в основании ледового щита может сделать этот регион более чувствительным к внешним факторам, таким, как изменение климата».

Согласно новой гипотезе, причиной разрушения ледяных щитов является не только и не столько деятельность человека, приведшая к глобальному потеплению, сколько наличие «разогретых пород» подо льдами Антарктиды, которые и провоцируют быстрое таяние ледников. В частности, обширный источник вулканического тепла был недавно обнаружен под ледником Пайн-Айленд в Антарктиде.

Осколки Гондваны

Совсем недавно благодаря данным спутника GOCE ученые создали тектоническую карту Земли и нашли под двухкилометровым льдом Антарктиды остатки древних континентов. Работа была опубликована в журнале Scientific Reports.

GOCE работал больше четырех лет, с марта 2009 по ноябрь 2013 года. Благодаря измерениям спутника ученые уточнили карту гравитационного поля планеты и наметили градиенты силы тяжести, то есть выяснили, насколько быстро изменяется величина силы тяжести в разных точках Земли.

В новой работе команда ученых из Кильского университета (Германия) наложила эти данные на карту сейсмической активности Земли. Оказалось, что в областях с похожими сейсмическими свойствами градиенты силы тяжести могут отличаться. Ученые поняли, что причина кроется в различиях толщины земной коры и верхней мантии. Теперь исследователи могут пересмотреть знания о строении всех континентов. Таким образом им удалось просветить «слепую зону», которой долгое время считалась Антарктида.

«То, что мы видим, отсылает нас ко времени распада суперконтинента Гондваны и указывает на связь Антарктики с окружающими ее континентами», — отметил ведущий автор исследования, геофизик Кильского университета Йорг Эббинг.

Исследователи установили, что некоторые области Восточной Антарктиды связаны с древним суперконтинентом Гондваной, который включал в себя Африку, Индию, Австралию, а также Южную Америку. Она сформировалась в конце докембрийского периода (750-540 миллионов лет назад) и распалась примерно 180 миллионов лет назад. Также выяснилось, что земная кора Западной Антарктики значительно тоньше, чем Восточной.