Тайны древних людей: в черепе мамонта нашли клад

Археологи обнаружили череп мамонта со спрятанным внутри кладом в ходе раскопок в подмосковном Зарайске, сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.

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Поздней осенью в завершение археологических исследований были сделаны сразу несколько находок. Сначала был найден череп мамонта, в котором был спрятан клад в виде кремневых изделий и заготовок для орудий.

После археологи натолкнулись на жилище первобытного человека. Последняя подобная находка была сделана здесь в 2005 году.

Руководитель археологической экспедиции Института археологии РАН, кандидат исторических наук Сергей Лев рассказал, что в этом году в ходе раскопок был выявлен богатый культурный слой с множеством находок: крупные кости мамонта, зубы, бивни и даже целые челюсти. Также археологи обнаружили очаг, заполненный пережженными костями животных, пятна угля и красной краски (охры) на всей площади раскопок, которые маркируют уровень поверхности, где жили древние люди.

Раскопки на Зарайской стоянке, которая является памятником мирового значения эпохи верхнего палеолита, были возобновлены в августе 2018 года. Археологические исследования велись вдоль западной стены, где в прошлом году был обнаружен новый палеолитический памятник возрастом не менее 20 тыс. лет.

«Археологи дарят нам открытия практически каждый день, их полная приключенческого духа профессия позволяет совершать путешествия на тысячи лет назад — без машины времени. Зарайская стоянка древних людей — наш неисчерпаемый волшебный ящик, из которого появляются то скелеты вымерших животных, то какие-то невероятные предметы быта древних людей, — например, этой осенью был найден придуманный ими прообраз патронташа из черепа мамонта.

От одной мысли, что здесь жили люди 23 000 лет назад, просто кружится голова. Важно, что некоторые предметы — настоящие археологические сокровища — можно увидеть в нашем Зарайском музее»,

– отметила министр культуры Московской области Нармин Ширалиева.

Зарайская верхнепалеолитическая стоянка — памятник мирового значения. Стоянка расположена в самом центре старинного русского города Зарайска Московской области. Она относится к костенковско-авдеевской культуре и представляет собой памятник восточного граветта — археологической культуры позднего палеолита.

Археологические раскопки на стоянке велись в 1980-х годах, затем возобновились в 1995 году под руководством члена-корреспондента РАН, доктора исторических наук, профессора Хизри Амирханова. К 2006 году общая площадь вскрытой поверхности составила около 450 м2.

Первые находки на стоянке сделала сотрудница Зарайского историко-художественного музея. Это подоткнуло и других ученых к раскопкам.

К 1989 году они сумели найти более 15 тыс. древних артефактов, в том числе большое количество кремневых ножей.

Среди орудий культуроопределяющими для данной стоянки признаны так называемые «ножи костенковского типа», наконечники с боковой выемкой и листовидные наконечники, а также пластинки с притупленным краем.

Следует также отметить большое количество резцов разных типов, а также скребки, скребла, проколки, острия, обушковые ножи, а также отбойники из песчаника, известняка, кварцита и даже кремня. К орудиям можно отнести также ретушированные отщепы, пластинчатые отщепы и пластины — все вместе они составляют более половины всех орудий.

В уже упомянутом 2005 году также были сделаны открытия произведений палеолитического искусства.

В яме-хранилище второго этапа была обнаружена классическая статуэтка «венеры» из бивня мамонта, а в соседней яме — еще одна статуэтка малых размеров.

Зарайская «венера» не отличается пышными формами, ее ножки не сведены вместе, а вырезаны раздельно, выделены даже ступни. Такой стиль в литературе принято называть авдеевским. Это может свидетельствовать об определенном культурном своеобразии Зарайской стоянки.

В 2016 году во время земляных работ по устройству архитектурной подсветки в государственном музее-заповеднике «Зарайский кремль» археологи зафиксировали в траншеях возле проездной Егорьевской и наугольной Караульной башен наличие насыщенного культурного слоя возрастом не менее 20 тыс. лет. Ранее за пределами кремлевских стен было выявлено четыре места поселений, существовавших в период от 23 тыс. до 16 тыс. лет назад. На сегодняшний день Зарайская стоянка — древнейшее место обитания людей в Подмосковье.