Долетался: Маска проверят на наркотики

Употребление марихуаны во время интервью может выйти боком американскому миллиардеру Илону Маску. Американское космическое агентство NASA санкционировало проверку двух компаний, которые станут подрядчиками при отправке астронавтов к МКС. Проверка займет несколько месяцев и подразумевает проведение сотен опросов сотрудников для оценки культуры производства.

Речь идет об авиакосмической корпорации Boeing и SpaceX, компании Илона Маска, разрабатывающей космическую технику, пишет издание The Washington Post.

Инспекции будут проводиться с начале 2019 года, рассказал изданию Уильям Герстенмайер, заместитель главы NASA по пилотируемой программе. По его словам, целью проверок будет исследование «всего, что может влиять на безопасность», так как эти компании впервые будут задействованы в отправке на своих кораблях людей в космос.

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Как сообщили сразу три источника, знакомых с ситуацией, проверки SpaceX спровоцированы случаем, когда основатель SpaceX Илон Маск в ходе интервью известному американскому комику и телеведущему Джо Рогану прямо перед камерами употреблял марихуану. По их словам, несмотря на то что употребление марихуаны законно в штате Калифорния, этот инцидент вызвал раздражение среди руководства NASA и заставил внимательно изучить культуру производства на предприятиях компаний-подрядчиков.

Пресс-секретарь NASA Боб Джейкобс отказался говорить о причинах проверки, заявив, что она должна «гарантировать, что компании выполняют требования NASA по безопасности рабочих мест и привержены отказу от наркотиков».

«Если я вижу что-то неуместное, ключевые вопросы для меня – вопрос культуры, которая привела к этому, и что NASA вовлечено в это, — заявил глава NASA Джим Брайденстайн.— Как агентство, мы являемся примером не только для себя, но и для наших подрядчиков. Нам надо показать американскому обществу, что если мы запускаем на ракете астронавтов, они будут в безопасности».

По словам администратора NASA, он сохраняет уверенность в команде SpaceX. «Но культура и лидерство начинаются наверху. На все, что может поставить под вопрос культуру производства и безопасность, мы должны ответить незамедлительно», — добавил чиновник.

В свою очередь в компании SpaceX отметили, что пилотируемые космические полеты являются «главной целью для компании». «Для SpaceX нет ничего более важного, чем это стремление, и мы относимся серьезно к ответственности перед NASA, которое доверило нам надежную и безопасную доставку американских астронавтов к МКС и обратно, — говорится в заявлении компании. — Компания активно способствует безопасности рабочих мест, и мы уверены, что наши всеобъемлющие программы по запрету наркотиков на работе превосходят все контрактные требования».

С аналогичным заявлением выступил и Boeing. «Как надежный партнер NASA с начала космической эры, мы разделяем те же ценности и привержены практике доверия, открытости и успешности миссий», — говорится в заявлении.

По словам Герстенмайера, проверки будут сосредоточены не столько на технических вопросах производства ракет и кораблей, сколько на трудовой атмосфере внутри компаний — рабочих часах, антинаркотической политике, вопросах менеджмента, реагировании на жалобы рабочих и так далее.

Он добавил, что проверки окажутся «довольно въедливыми» и будут включать сотни расспросов работников на каждом уровне и в разных точках производства.

Новость о проверке прозвучала не в самое простое для Илона Маска время — он находится под грузом проблем из-за собственного поведения. В октябре этого года Маску пришлось покинуть пост главы совета директоров Tesla и выплатить $20 млн штрафа. Конфликт между Маском и комиссией по ценным бумагам и биржам США произошел

из-за его твитов о возможном уходе Tesla с биржи, которые оказали влияние на стоимость акций компании.

Что касается ракетных запусков, для SpaceX этот год складывается пока удачно, недавно компания отправила 18-ю ракету с начала года — это рекорд компании, и она намерена его побить.

Известно, что у NASA в 2014 году были заключены контракты на доставку астронавтов к МКС: с Boeing — на $4,2 млрд, со SpaceX – на $2,6 млрд. Однако пока производство пилотируемых кораблей сопровождалось неоднократными переносами.