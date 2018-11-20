Роковой выстрел: за что убили отца подводной лодки

100 лет назад под Севастополем был убит изобретатель Евгений Колбасьев — один из основоположников российской телефонии и автор проекта одной из первых подводных лодок. Далекий от политики ученый не интересовал ни красных, ни белых, поочередно занимавших Крым во время Гражданской войны, но пал жертвой уголовников, почувствовавших силу и безнаказанность в период фактического отсутствия системы правопорядка. Колбасьев – один из «забытых» ученых дореволюционной России. Больше известен его племянник, писатель-маринист и автор цикла морских рассказов «Поворот все вдруг» Сергей Колбасьев, неоднократно арестовывавшийся в 1930-е годы и либо расстрелянный, либо погибший в лагерях.

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В советское время Колбасьев-писатель был предан забвению как «подонок, оказавшийся агентом фашизма».

Колбасьев-изобретатель, напротив, включался в различные энциклопедии, посвященные военно-морскому делу, но не более.

Из-за этого произошла путаница в фактах их биографий. Разобраться с ней смогли современные исследователи.

В конце XIX века Евгений Колбасьев стал инициатором внедрения современных ему средств связи на военно-морском флоте. Трудясь преподавателем Кронштадской водолазной школы, он разработал конструкцию корабельного и подводного телефона, а также создал систему связи с водолазом. Ему же принадлежит авторство оригинального способа подводного освещения. Первые опыты были проведены Колбасьевым на броненосце «Петр Великий» в 1886 году.

Семь лет спустя он основал специальную мастерскую по производству и ремонту водолазного снаряжения, телефонных установок и аппаратов сигнализации для кораблей. Со временем аппаратура Колбасьева появилась на броненосцах «Потемкин», «Бородино», «Орел», крейсере «Олег» и других военных судах. За границей изобретатель мог бы сколотить солидное состояние. Однако будучи по натуре не коммерсантом, а человеком служилым, желавшим приносить пользу государству, Колбасьев оказался не склонен к проявлению личных амбиций. Его трудами пользовались и активно их развивали на протяжении десятилетий, при этом не вспоминая имя основоположника.

Главным делом жизни ученого явилась разработка проекта электрической подводной лодки, которую в 1901 году собрал в обстановке строжайшей секретности корабельный инженер Николай Кутейников.

Аппарат получил название в честь матроса – героя обороны Севастополя Петра Кошки. По всем характеристикам лодка получилась уникальной для своей эпохи. Аккумуляторов хватало для подводного плавания со скоростью 3,5 узла на расстояние до 15 миль с погружением на 20 метров. В надводном положении субмарина могла пройти 40 миль на 4 узлах. В экипаж входили три человека – офицер и два нижних чина. В разобранном виде подводный миноносец помещался в обычном железнодорожном вагоне. Процесс сборки занимал шесть часов.

Колбасьев и Кутейников сильно опередили время, первыми создав секционный метод строительства подводных лодок, к чему массово обратились только в годы Второй мировой войны.

Еще одной уникальной особенностью изобретения было расположение всех шести гребных валов под углом 20 градусов к диаметральной линии корпуса. За счет этого автор предполагал добиться от своей лодки маневренных качеств, необходимых для атаки вражеских судов.

В прессу Российской империи информация о разработке субмарины впервые просочилась в 1902 году.

«На днях в опытном бассейне Морского ведомства в Петербурге, в присутствии управляющего морским министерством генерал-адъютанта Павла Тыртова и многих флотских офицеров протоиреем о. Иоанном Кронштадтским совершено было освящение новой подводной лодки лейтенанта Евгения Колбасьева, — писали «Московские ведомости». – Лодка почти совсем готова.

Предстоит лишь сделать некоторые изменения и дополнения в деталях сооружения.

Лейтенант Колбасьев назвал свою лодку «Матрос Петр Кошка» в честь известного героя Севастопольской обороны, смелые и неожиданные действия которого имели много общего с задачами, преследуемыми подводною лодкой».

Вопреки информации об участии субмарины в Русско-японской войне и ее затоплении перед сдачей Порт-Артура, на флотскую службу она так и не поступила, ограничившись испытаниями. К подводным лодкам тогда было распространено преимущественно скептическое отношение. В 1902 году аппарат был переправлен в Севастополь, а после 1907-го о нем больше нигде не упоминается. Колбасьев продолжил разработку проектов в плавучем доке Севастопольского порта. Однако широкого интереса они не вызвали, а потому реализованы не были.

Занимаясь изобретениями, Колбасьев не обратил внимание на произошедшие в Петрограде революции и развернувшуюся в стране борьбу. Вероятно, не следил он и за событиями, завершавшими Первую мировую войну. По условиям Компьенского перемирия немцы должны были вывести войска с оккупированных территорий. Солдаты ушли — и в Крыму на некоторое время воцарился произвол.

Не сохранились подробности убийства Колбасьева, который вышел в отставку в чине капитана 1-го ранга и приобрел в Севастополе устричный завод вблизи Килен-балки.

Известно лишь, что 20 ноября 1918 года он погиб в стычке с бандитами, имевшими целью ограбление ученого.

«Евгений Викторович Колбасьев умер от револьверной раны. Погребение совершил настоятель монастыря архимандрит отец Яков», — гласит запись в книге монастыря Святого Климента в Инкермане, текст которой приводится в статье Павла Ермолова «Предыстория развития радиотехнологий в Крыму». На монастырском кладбище изобретателя похоронили два дня спустя.