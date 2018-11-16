Первый после аварии: «Союз» стартовал к МКС

Стыковка с модулем «Звезда» российского сегмента МКС должна пройти в автоматическом режиме в 22.30 мск 18 ноября. Что же, похоже инженерам удалось решить проблему, подорвавшую доверие к самым надежным российским ракетам «Союз». И будущий пилотируемый пуск к МКС 3 декабря пройдет без сучка и без задоринки!

На это надеются многие в нашей стране и в мире, пусть все получится, спасибо, что были с нами, всего доброго.