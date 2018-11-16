Первый после аварии: «Союз» стартовал к МКС

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Стыковка с модулем «Звезда» российского сегмента МКС должна пройти в автоматическом режиме в 22.30 мск 18 ноября. Что же, похоже инженерам удалось решить проблему, подорвавшую доверие к самым надежным российским ракетам «Союз». И будущий пилотируемый пуск к МКС 3 декабря пройдет без сучка и без задоринки!
На это надеются многие в нашей стране и в мире, пусть все получится, спасибо, что были с нами, всего доброго.
После отделения космического корабля от третьей ступени ракеты-носителя корабль приступил к выполнению программы полета к МКС, сообщает «Роскосмос».
«По телеметрическим данным зафиксировано раскрытие антенн, раскрыты солнечные батареи корабля. Внешние элементы корабля полностью раскрыты», — сказал диктор в ЦУПе.
Этого старта очень ждут на МКС. Ведь авария прервала бесперебойное снабжение станции и смену экипажа. Кораблю «Прогресс МС-10» предстоит доставить на Международную космическую станцию около 2,5 тонн различных грузов: более 1,3 тонны сухих грузов, 725 кг топлива в баках системы дозаправки, 420 кг воды в баках системы «Родник», а также 50 кг сжатого воздуха и кислорода в баллонах. В укладке грузового отсека — научное оборудование, комплектующие для системы жизнеобеспечения, а также контейнеры с продуктами питания, предметы одежды, медикаменты и средства личной гигиены для членов экипажа.
Напомним, что после аварии возник серьезный вопрос со страхованием будущих пусков «Союзов». Страховщики не брались заключать контракты до оглашения выводов аварийной комиссии. Этот пуск застраховала компания «Ингосстрах». Страховая сумма по договору составляет 3,245 млрд руб.
Очевидно, этот пуск прошел удачно, и в страховой выплате потребности не возникнет.
Корабль летит на восточной границей Монголии, сообщает NASA.
Есть отделение третьей ступени. NASA сообщает, что параметры вывода корабля в норме.
Есть отделение второй ступени. Двигатели третьей ступени работают нормально.
Похоже, проблему с датчиками отделения боковых «морковок» удалось решить, и они синхронно отошли от ракеты, как и было 60 лет со времен первых пусков ракет Р-7
Есть отделение боковых блоков! Ключевой момент, в который 11 октября все и произошло. На этот раз все идет хорошо.
Тангаж, рысканье, вращение в норме — все эти отчеты звучат одинаково каждый раз, надеемся, в этот раз все пройдет нормально.
Подъем! двигатели первой ступени работают нормально, ракета пошла!
Стартующий сегодня грузовой корабль должен был лететь к МКС 30 октября, однако из-за аварии ракеты пуск «Прогресса» был перенесен на 16 ноября.
Старт ракеты назначен на 21.14 мск. Вывоз ракеты-носителя с кораблем из монтажно-испытательного корпуса и её установка на стартовом комплексе площадки № 1 космодрома Байконур состоялись 14 ноября.
Авария стала первой за последние 35 лет с пилотируемыми космическими кораблями, и самым важным событием этого года как для отечественной, так и для мировой космонавтики. Авария произошла при отделении боковых ступеней ракеты «Союз-ФГ» от центрального блока. Комиссия установила, что причиной стал погнутый во время сборки на Байконуре датчик разделения блоков.
Тогда на борту «Союз-МС10» находились россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг. Им удалось эвакуироваться на Землю в спускаемом аппарате — их спасла Система аварийного спасения, позволившая спускаемой капсуле вовремя отделиться от разваливающейся ракеты и приземлиться в степи.
Ставшее в последние годы рутинным, мероприятие привлекает к себе внимание тем, что это первый пуск ракеты «Союз-ФГ» после недавно закончившегося аварией пилотируемого старта. И действительно, давно отмечено, что не только грузовые, но и пилотируемые пуски к МКС стали мало привлекать внимание публики. Фамилии космонавтов и астронавтов из экипажа МКС мало кто знает, а старты ракет уже не обращают на себя внимания. Однако все изменилось 11 октября этого года.
Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru», в этот вечер мы предлагаем вам вместе последить за пуском с космодрома Байконур ракеты «Союз-ФГ» к Международной космической станции.