Первые шли в Рязань в лаптях: 100 лет училищу ВДВ

100 лет назад было создано Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище – одно из самых известных учебных заведений для военных в России. На фоне продолжающейся Гражданской войны и необходимости укреплять Красную армию Совнарком распорядился создать по всей стране сеть специальных военных курсов по подготовке командного состава. Приказом наркомвоена РСФСР Льва Троцкого от 29 августа 1918 года в Рязани открылась запись на 1-е Советские пехотные курсы (в рассекреченных к юбилею документах 1943 года значилось, что курсы комсостава были основаны «по личной инициативе Владимира Ленина»).

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Обучение первого набора слушателей «из среды трудящихся» началось 13 ноября – этот день считается рождением заведения.

В строй встали 123 курсанта в возрасте от 20 до 35 лет, многих добирались в Рязань своим ходом в ботинках с обмотками и лаптях.

Четыре месяца спустя, 15 марта 1919 года курсы выпустили первый отряд красных командиров «из народа» — 104 человека, 100 комвзвода и четырех младших командиров. В основном подготовленные кадры направили на Восточный фронт для борьбы с войсками белого адмирала Александра Колчака, который 18 ноября был провозглашен Верховным правителем России. Всего же за годы войны состоялись семь ускоренных выпусков общей численностью 499 военных.

Учреждением курсов правительство намеревалось, во-первых, снизить зависимость от военспецов – бывших офицеров царской армии на советской службе, которых многие руководители государства, в частности, Иосиф Сталин, подозревали в симпатиях к противнику – Белому движению. Во-вторых, развернулось противодействие так называемой «партизанщине» – самоуправству полевых командиров, которые выстраивали на подконтрольных территориях собственные «вотчины», не подчинявшиеся центру. Самый свежий пример к тому моменту – бывший главком Красной армией Северного Кавказа Иван Сорокин, устроивший мятеж из-за своих властных амбиций и расстрелявший советских руководителей в регионе. Бунтовщика поймали и расстреляли, хотя даже белые отдавали должное его полководческим талантам.

По задумке большевистской партии, новые командиры должны были сочетать в себе преданность идеям революции с профессиональной военной подготовкой. Самыми желанными абитуриентами для курсов считались представители рабочей и крестьянской молодежи, состоявшие в комсомоле и РКП (б) – люди с новым мышлением, как говорили тогда.

Проходили обучение и бывшие унтер-офицеры Русской императорской армии, многие из которых стали крупными военачальниками Второй мировой войны.

Помимо тактики, стрелкового дела, военно-инженерной подготовки и устава курсантам требовалось в короткий срок повысить общеобразовательную подготовку, освоив хотя бы азы русского языка и математики.

Пехотные курсы заняли здания Духовной семинарии, что вызвало недовольство священнослужителей. Особенно беспокоила их судьба находившегося рядом храма Владимирской иконы Божией Матери XVII века постройки.

«Семинарская церковь стала бельмом на глазах Пехотных курсов, водворившихся в бывшей семинарии. Сначала они повели поход против изображения скульптурного лика Христа на фронтонах здания семинарии, — писал в своих дневниках в 1920 году бывший преподаватель семинарии Степан Яхонтов. — И вот курсы стали расстреливать изображение. Долго не могли добить. Осталась надпись там огромными буквами «Духовная семинария». Столько существовала! Закрасили ее побелкой».

В 1935 году храм окончательно закрыли, устроив в нем склад оружия, а еще через год разрушили до основания.

Яхонтов также отмечал вырубку бывшего ректорского сада, на месте которого были выстроены казармы.

«Там, где раздавались некогда беседы, лекции о Боге, бытии, — не осталось камня на камне; где была кузница учености, откуда вышли светила православной жизни – остались только воспоминания», — вспоминал он.

Рязанская губерния была выбрана в качестве своего рода опорного пункта благодаря близости к Москве и нахождению в тылу войны. Помимо Пехотных курсов здесь были организованы еще два важных учебных заведения – Летная народная социалистическая школа в Егорьевске (ныне город в Московской области), переименованная позже в школу авиации Рабоче-крестьянского Воздушного флота РСФСР (сегодня – Егорьевский авиационный технический колледж). В ней обучались такие знаменитые советские летчики-испытатели, как Василий Чкалов и Семен Шестаков. Весной 1919 года в бывшем поместье Павла фон Дервиза в поселке Старожилово открылись Рязанские кавалерийские командные курсы. Их курсантом был Георгий Жуков.

После завершения Гражданской войны и укоренения в России советской власти курсы в 1920 году были преобразованы в Пехотную школу, срок обучения в которой составил три года.

Еще позже, в 1937-м школа превратилась в Рязанское пехотное училище имени Климента Ворошилова. С 1958 года – Высшее общевойсковое командное училище. Наконец, 23 марта 1964 года заведение приобрело свою современную форму. По инициативе генерала армии, одного из «отцов» ВДВ Василия Маргелова на его базе было создано Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище (РВВДКУ). Почетное наименование «гвардейское» было присвоено училищу в феврале 2018 года в честь 100-летия со дня основания.

Воздушно-десантные дивизии были задействованы в событиях в Венгрии в 1956 году и в Чехословакии в 1968-м. В последние десятилетия выпускники принимали участие во всех военных крупных конфликтах с участием СССР и России, в частности, в военных действиях в Афганистане и Чечне.

Во вторник Минобороны опубликовало рассекреченные исторические документы к юбилею.

«В новом историко-познавательном проекте можно ознакомиться с некоторыми событиями вековой истории прославленного военного вуза – альма-матер российских десантников», --говорится на сайте ведомства.

В рапорте начальника училища генерал-майора Михаила Гарусского начальнику Управления военно-учебных заведений Красной армии генерал-лейтенанту Василию Морозову от 13 ноября 1943 года отсутствует упоминание фактического основоположника заведения Троцкого, зато в полном соответствии с духом времени превозносится роль Сталина, который в 1918-м объективно не мог иметь никакого отношения к созданию курсов. В документе указывается, что «Красная армия родилась в борьбе с германскими империалистами», хотя, как известно, большевистское руководство выступало за сепаратный мир с Германией и запрещало войскам продолжать боевые действия на фронтах Первой мировой войны.

«На курсы комсостава возлагалась задача не только военного обучения командира, но и воспитания в нем офицера нового типа – политического, государственного деятеля, большевика, которому дороги интересы народа, для которого интересы государства – высший закон», — объяснялось в документе. При этом слово «офицер» не могло употребляться в РККА времен Гражданской войны, поскольку ассоциировалось с противником и фактически являлось ругательным словом. Введение офицерских званий для советских военных состоялось только в конце 1930-х годов.

В разделе также опубликовано Представление начальника Главного управления кадров Наркомата обороны СССР на имя Сталина о награждении училища к 25-летию со Дня его образования первой правительственной наградой – орденом Красного Знамени. В документе отмечен значительный вклад вуза в подготовку младших командиров РККА и заслуги курсантов в боях с немецко-фашистскими захватчиками под Москвой в 1941 году. За два года войны вуз подготовил и выпустил 4700 офицеров, на фронт было отправлено 3300 курсантов и 4500 политбойцов.

30 июня 1941 года в связи со сложной обстановкой на фронте в училище пришло указание о переходе на шестимесячный срок обучения. Первый выпуск ориентировочно планировался на 20 сентября.

В 1943 году на отделениях Рязанского пехотного училища были сформированы и обучались польские подразделения в целях обеспечения офицерскими кадрами польских военных формирований. В дальнейшем эти офицеры вошли в состав Первой польской дивизии имени Тадеуша Костюшко, ставшей основой Польской народной армии.

В ряду опубликованных материалов – Акт об итогах выпускных экзаменов за апрель 1943 года, сданных курсантами-женщинами. Отличительной чертой того выпуска по ускоренной 6,5-месячной программе обучения командиров стрелковых/пулеметных/минометных взводов стали отличные результаты по всем проверяемым дисциплинам, показанные всеми 30 девушками, допущенными к экзаменам.

Кроме того, представлен исторический формуляр Рязанского пехотного училища за период с момента создания курсов командиров с августа 1918 года и до января 1953 года.

По его страницам прослеживаются все этапы организационно-штатных изменений, динамика роста численности курсантов и преподавателей, участие личного состава училища в боях с захватчиками. Завершается подборка исторических документов распоряжением президента Бориса Ельцина о присвоении училищу имени генерала Маргелова.

«Опубликованные архивные документы ставят заслон фальсификации истории, документально развенчивают многие ее лживые мифы, становятся важным элементом в системе военно-патриотического воспитания молодежи», — указывается в релизе Минобороны.