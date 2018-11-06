Новая беда: на МКС сломался компьютер

В российском сегменте Международной космической станции (МКС) вышел из строя один из компьютеров управления, сообщается на сайте «Роскосмоса».

«Действительно, пропала так называемая программная готовность одного из трех компьютеров на МКС, иными словами, произошел сбой программы. Для восстановления работоспособности компьютера необходимо провести его перезапуск, — говорится в сообщении. — На работу МКС этот сбой никак не повлияет. Штатная циклограмма позволяет бесконечно долго летать и на двух каналах».

Менять компьютер необходимости нет, отмечают в корпорации. 8 ноября для уверенности в надежности ноябрьской стыковки с кораблем «Прогресс» он будет перезагружен.

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О поломке стало известно еще до официального объявления «Роскосмоса» — о ней «Интерфаксу» сообщил источник в американских органах контроля за станцией.

«Зафиксирован отказ через снятие готовности одного из трех компьютеров, управляющих российским сегментом МКС в модуле «Звезда». Пока восстановить работу компьютера не удается», - сказал источник.

В пресс-службе ведомства «Интерфаксу» подтвердили, что компьютер дал сбой. «Действительно, пропала так называемая программная готовность одного из трех компьютеров на МКС, иными словами, произошел сбой программы. Для восстановления работоспособности компьютера необходимо провести его перезапуск», — сказали в пресс-службе.

В последние месяцы у «Роскосмоса» началась черная полоса. 11 октября в 11.40 с космодрома Байконур стартовал корабль «Союз-МС10», который должен был отправить на Международную космическую станцию (МКС) новый экипаж — командира корабля Алексея Овчинина («Роскосмос») и бортинженера Ника Хейга (NASA).

Однако во время старта ракеты произошла авария носителя.

Трансляция пуска ракеты была прервана.

Нештатная ситуация стала разворачиваться на борту взлетающей ракеты на высоте примерно 50 километров, на 150-х секундах полета после отстрела боковых ступеней ракеты-носителя. Авария ракеты-носителя была подтверждена на 165 секунде полета.

После этого автоматически была приведена в действие система спасения, экипаж был эвакуирован в спасательной капсуле, которая отделилась и совершила баллистический спуск в 400 км от места старта, куда оперативно вылетели поисковые вертолеты и выдвинулись наземные группы.

Капсула с космонавтами, которые уже во время спуска вышли на связь и сообщили о своем состоянии, была вскоре найдена, космонавтов оперативно доставили в вертолете в город Жезказган, затем – на Байконур.

Во время так называемого баллистического спуска космонавты испытали перегрузку в 6-7 G, которая не является чрезмерной, и особого вреда здоровью она не принесла.

«Причиной того, что обнаружила комиссия, явилась нештатная работа датчика, который сигнализирует о расхождении первой и второй ступени, — рассказал исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалев. — Из-за этого одна из «боковушек» при разделении не отвелась на нужное расстояние и ударила по баку горючего второй ступени, что привело к разрыву бака и разрушению первой ступени».

А в начале осени самым обсуждаемым событием в российской космонавтике стала просверленная дыра, обнаруженная на борту МКС.

Для поиска неуловимого сверлильщика были созданы две комиссии — сначала РКК «Энергия», позднее — на уровне «Роскосмоса».

Версий происхождения отверстия было несколько. Согласно одному из предположений, американские астронавты просверлили дыру, чтобы скорее вернуться домой из-за болезни члена экипажа.

Также отверстие могло появиться на трех этапах подготовки к полету «Союза» 6 июня этого года — в процессе его сборки в РКК «Энергия», при транспортировке на Байконур и уже на самом космодроме. Было высказано предположение, что сверливший попытался скрыть дыру, заклеив ее чем-то, и ему это удалось — ведь корабль «Союз» на этапе сборки в Москве и на Байконуре подвергается испытаниям на герметичность.

И он их прошел. Возможно, спустя два месяца клей в космосе рассохся, и дырка стала «травить». Впрочем, по словам космонавтов, они не видели следов клея на краях дыры, что вызывает дополнительные вопросы.

В начале октября на Землю были доставлены пылевой фильтр, а также пробы пыли, взятые в бытовом отсеке корабля — они могли бы помочь установить обстоятельства появления в обшивке космического судна отверстия. Результаты расследования комиссии пока что не оглашены.