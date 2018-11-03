«Отказываюсь от короны»: как матросы свергли кайзера

100 лет назад с восстания матросов в Киле началась Ноябрьская революция в Германии. Драматичные события продлились до 31 июля 1919 года, когда в Веймаре была принята первая демократическая конституция. Революция ознаменовалась падением монархии и учреждением парламентской республики.

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В советской историографии было принято считать германские процессы откликом на Октябрьскую революцию в России. Впрочем, в отличие от Петрограда и Москвы, в Германии коммунисты не нашли серьезной поддержки среди населения и свою борьбу проиграли. Неудачей закончилось Январское восстание «спартакистов» в Берлине и провозглашение Баварской Советской Республики в апреле 1919-го. Другое коренное отличие от нашей страны – отречение императора Вильгельма II прошло бескровно. Он просто уехал жить за границу.

Затягивание Первой мировой войны привело к развитию в Германии жесткого кризиса, затронувшего все сферы жизни.

К 1918 году стало понятно, что блок центральных держав будет побежден – это считалось лишь вопросом времени. Последний эмоциональный подъем случился с немцами после подписания Брестского мира с Советской Россией в марте. Однако оптимизм быстро улетучился. Кайзеровские войска существенно уступали противникам и количественно, и в технологическом плане. Разрыв еще более увеличился после вступления в войну США на стороне Антанты.

Стремительно росло разочарование внешней политикой государства среди мирного населения. Многие семьи лишились кормильцев: за четыре года войны погибли около 2 млн немцев, еще 4,5 млн превратились в инвалидов. Свыше 1 млн солдат и офицеров попали в плен. Оставшиеся невредимыми физически возвращались домой с психическими травмами и нервными расстройствами из-за увиденного в окопах.

Экономика трещала по швам. Из-за переоборудования промышленности под военные нужды объемы производства неуклонно снижались. По закону «О вспомогательной службе Отечеству» для всех мужчин в возрасте от 17 до 60 лет вводилась трудовая повинность на заводах по изготовлению орудия и боеприпасов. Военное командование в лице Пауля фон Гинденбурга и Эриха фон Людендорфа требовало привлечения для нужд фронта всех имевшихся ресурсов страны.

К концу Первой мировой в Германии были введены продовольственные карточки.

В стране начинался голод, сопровождавшийся реквизированием у населения предметов быта и продовольствия. Как указывается в монографии Вениамина Космача «Германия в 1918-1919 гг.: рождение республики», у людей отбирались металлическая посуда, оконные и дверные ручки, печные заслонки, были сняты медные крыши и церковные колокола. Социальные катаклизмы выливались в стачки рабочих, стихийные митинги и протесты. Недовольный резким падением уровня жизни народ требовал немедленного прекращения войны.

Сложившаяся ситуация привела к радикальному падению авторитета власти. Если раньше Вильгельмом восторгались как сильным лидером нации, то теперь он превратился в объект злых, желчных шуток. По мере продолжения Первой мировой все больше людей призывало к упразднению монархического строя. Никак не улучшило положения решение кайзера назначить канцлером принца Максимилиана Баденского, который ввел в правительство социал-демократов.

Под угрозой всеобщего восстания и по причине широкомасштабного наступления Антанты, которое у Германии уже не было возможности отразить, Вильгельм запросил у США мирные переговоры. С целью потрафить американцам кайзер даже убрал с авансцены генерала Людендорфа – едва ли не единственного военного, еще сохранявшего довольно высокую популярность среди немцев.

Знаковый полководец был заменен на посту начальника Генштаба на «паркетного генерала» Карла Гренера.

США вступали в процесс по урегулированию конфликта подчеркнуто неохотно и регулярно подавали противнику знаки неуважения. Вкупе с бессилием на фронте такое поведение развило у вынужденных «не замечать» пренебрежительное отношение немцев синдром «униженной нации».

Чуть более чем за месяц Германия растеряла всех союзников. 29 сентября капитулировала Болгария, 30 октября – Турция, а 3 ноября – Австро-Венгрия. Изрядно потрепанная, частями деморализованная немецкая армия осталась одна против набравшей вес Антанты, где место дряхлой России заняла свежая Америка.

Окончательно добила империю сомнительная авантюра командования, благодаря которой кайзеровское правительство надеялось выторговать у союзников более достойные условия сдачи. Согласно военно-морскому приказу от 24 октября, Кайзерлихмарине предписывалось атаковать британский флот всеми имеющимися силами. Последний план крупной боевой операции немцев в Первой мировой выглядел чистым самоубийством. У кораблей Германии практически не было шансов в схватке с противником, превосходившим его во всех аспектах, да к тому же усиленным американскими боевыми судами.

Вопреки директиве командования о необходимости «спасти честь германского флота», часть экипажей линкоров «Тюрингия» и «Гельголанд» отказались выполнять боевой приказ, за что подверглись аресту. Такие действия властей возмутили других матросов, тайно или явно сочувствовавших мятежникам и разделявших позицию о том, что атака на британские ВМС противоречит объявленному кайзером курсу на мирные переговоры.

Эпицентром волнений стал портовый Киль. В контакт с матросами вошли Независимая социал-демократическая партия Германии (НСДПГ) и Социал-демократическая партия Германии – итогом сотрудничества этих групп чуть позже стало образование временного правительства – Совета народных уполномоченных (СНУ).

3 ноября 1918 года матросы вышли на мирную демонстрацию в поддержку отправленных под стражу сослуживцев.

К ним примкнули кильские рабочие, требовавшие «хлеба и мира». Военный патруль открыл по митингующим огонь на поражение, в результате чего было убито девять и ранено 29 человек. В ответ матросы застрелили командира отряда, а солдат разоружили.

«Предательство» Кайзерлихмарине потрясло Вильгельма, который курировал флот и считал его своим любимым детищем. Еще одним ударом для кайзера послужил массовый переход сухопутных войск, присланных в Киль усмирять беспорядки, на сторону матросов. К вечеру следующего дня повстанцы забрали город под свой контроль. Еще через сутки мятежники составили «14 кильских пунктов», содержавшие требования освободить всех политзаключенных, отменить цензуру, установить надлежащее обращение начальства с командой, ввести неограниченную личную свободу для каждого после окончания вахты и т. д.

Так начиналась Ноябрьская революция. Согласно классификации историка-германиста Александра Патрушева, приведенной в «Германской истории», первый этап революционных событий закончился через неделю, 10 ноября, созданием СНУ.

Восстание быстро распространилось на другие города. Желая развить свой успех, матросы прибыли в Берлин. Вооруженному захвату подверглись здания Военного министерства, Имперской канцелярии, управления ВМС, Главного морского штаба и другие ключевые ведомства. Основанные в населенных пунктах Советы призвали Вильгельма отречься от престола. 10 ноября кайзер бежал в Голландию.

«Я отказываюсь навсегда от прав на корону Пруссии и вместе с ним от права на германскую императорскую корону»,

— говорилось в официальном акте отречения, подписанном 28 ноября.

Принятый в 1919 году Версальский договор, утверждавший новый мировой порядок, объявлял Вильгельма II главным военным преступником планеты, который должен был предстать перед международным трибуналом по обвинению в нарушении покоя в Европе. Однако королева Вильгельмина отказалась выдать бывшего императора. Революция в Германии между тем только набирала обороты.