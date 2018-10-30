Тотальная оккупация: как Турция опозорилась в Первой мировой

30 октября 1918 года на борту английского военного корабля «Агамемнон» в порту Мудрос на острове Лемнос в Эгейском море британским адмиралом Сомерсетом Гоу-Калторпом и министром ВМФ султанского правительства Турции Хюсейном Рауфом было подписано перемирие. Османская империя официально прекращала участие в Первой мировой войне, терпя тотальное поражение. Без согласования с остальными членами Антанты британцы навязали туркам тяжелые условия, подразумевавшие потерю обширных территорий, оккупацию оставшихся земель и передачу в пользу победителей значительного количества ресурсов. Имперский период в истории Турции подходил к концу. Всего четыре года спустя, 1 ноября 1922-го, монархия будет окончательно упразднена. На смену ей придет Турецкая республика.

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К началу Первой мировой войны Османская империя уже продолжительное время представляла собой дряхлое, экономически и технологически отсталое государственное образование с плохо контролируемыми национальными окраинами и политической нестабильностью в центре, которую, в частности, провоцировало либерально-националистическое движение младотурков. По темпам развития держава мало напоминала саму себя эпохи Сулеймана Великолепного (первая половина XVI века), когда пребывала в расцвете и уверенно двигалась к гегемонии на обширных территориях Европы и Азии. Не случайно еще в середине XIX века, перед Крымской войной российский император Николай I окрестил Османскую империю «Больным человеком Европы».

Локальные войны начала XX века наглядно показывали трухлявость административно-политической и военной систем Турции.

Наблюдая это, на ее области, особенно богатую нефтью Месопотамию (Ирак), позарились ведущие страны. Многие мечтали о расчленении «больного». Константинополь терпел поражения одно за другим. В 1911-1912 годах произошел конфликт с Италией, которая «оттяпала» себе земли современной Ливии. Еще более катастрофическими в репутационном плане явились для турок потери по итогам Первой Балканской войны, в которой против империи действовал союз из Сербии, Болгарии, Греции и Черногории. Турция мало того, что не помешала провозглашению независимости Албанией и лишилась всех своих европейских владений кроме Константинополя с примыкающим районом, но и допустила приход к власти в результате переворота политического авантюриста Энвера-паши, прочно стоявшего на идеях пантюркизма и панисламизма.

Младотурецкий лидер сблизился с Германией, которая подбивала азиатского союзника к провокациям против России. С обстрелов Одессы, Севастополя, Феодосии и Новороссийска началось участие Османской империи в Первой мировой войне в составе блока центральных держав. На 30 октября 1914 года в стране проживало примерно 25 млн человек, из которых 19 млн были этническими турками, 6 млн арабами – по 1,5 млн – курдами и греками, от 1,3 до 2,1 млн (по разным оценкам) – армянами. По традиции прежних лет в армию – в ввиду их неблагонадежности и склонности к дезертирству – не призывались христиане, а также половина от арабского населения.

Однако в условиях всеобщей мобилизации властям пришлось задействовать греков и армян в качестве персонала, обслуживающего военную технику, фортификационные сооружения и т. д. Считается, что привлечение в войска симпатизировавших России христиан существенно подорвало военную мощь Османской империи.

А риск перехода военных армянского происхождения на российскую сторону в 1915 году послужил поводом для начала геноцида против этого народа, начатого под непосредственным руководством Энвера-паши.

Несмотря на набор мужчин в том числе среднего и старшего возраста (общее число мобилизованных за годы войны составило 2 млн 873 тыс. человек), слабое развитие железных дорог, прочих транспортных коммуникаций и проблемы с современным вооружением вкупе с наличием уклонистов среди этнических турок не позволили правительству собрать действительно мощное войско. Так, Кавказской армии (главнокомандующие поочередно – Илларион Воронцов-Дашков, великий князь Николай Николаевич и Николай Юденич) численностью в 170 тыс. человек отправленные на этот театр военных действий османские дивизии уступали и количественно, и качественно. Вплоть до революционных событий в Петрограде турки не выиграли у русских на Кавказе ни одного крупного боя. Все изменилось только с подписанием 18 декабря 1917 года мирного договора с большевиками, который тут же был нарушен, и турки двинулись в наступление, почти не встречая сопротивления.

Бесславно для имперских властей складывались кампании в Персии (Иран), Месопотамии (Ирак), Сирии и на Балканах, где турки были не в силах успешно противостоять британским войскам, действовавшим при поддержке местных отрядов. На протяжении большей части войны уделом армии Энвера-паши оставались локальные успехи.

Безвозвратные потери Османской империи за четыре года Первой мировой войны составили 771 884 человека, из которых 243 598 были убиты, 466 759 погибли от болезней и эпидемий, 61 847 пропали без вести.

Ранения получили 763 753 бойца. 145 104 солдата и офицера попали в плен.

Согласно пунктам Мудросского договора, турки обязывались демобилизовать армию, за исключением частей, предназначенных для охраны границ и поддержания внутреннего порядка в стране, сдать гарнизоны за пределами страны и эвакуировать свои части из Ирана, Киликии и Закавказья, передать Антанте свои военные корабли и всех военнопленных, при том что турецкие пленники оставались в распоряжении союзников.

Кроме того, в пользу военных флотов Антанты открывались Черноморские проливы с предоставлением права занимать форты Босфора и Дарданелл, доки, судоремонтные мастерские и военно-морские арсеналы. Турция должна была прекратить все сношения с Центральными державами и запретить германским судам пользоваться портами. Устанавливался контроль Антанты над турецкими железными дорогами, радиотелеграфными станциями и кабелями.

Кроме того, победителям передавались карты с указанием всех морских минных полей, а также топливные, горюче-смазочные и продовольственные ресурсы.

Наибольшее унижение Османская империя терпела в политическом плане. Пусть это не было заверено документально, но фактически она утрачивала самостоятельность. От державы отторгались крупные территории с нетурецким населением, в частности, Сирия, Месопотамия (Ирак), Палестина, части Ливии и Аравийского полуострова. В важнейших военно-стратегических и промышленных районах Анатолии устанавливалась британско-французская оккупация. Английские солдаты заняли крупнейшие города.

За союзниками также сохранились права оккупации любых объектов, «в случае если бы создалось положение, которое угрожало бы безопасности союзников», любой части шести вилайетов бывшей Турецкой Армении при возникновении в них беспорядков, и Батуми. Турция брала на себя обязательство не возражать против оккупации Баку.

Относительная независимость сохранялась лишь на крошечном клочке с частью Константинополя. В ночь на 3 ноября 1918 года предводители младотурок во главе с Энвером-пашой бежали в Германию.

Условия сдачи Османской империи пересматривались в сторону ужесточения в 1920 году в Севре (договор не был ратифицирован) и в 1923-м на Лозаннской конференции, где был подписан окончательный мир. В итоге Турция сохраняла за собой Восточную Фракию и Смирну, но навсегда отказывалась от претензий на Аравию, Египет, Судан, Триполитанию и Киренаику (части Ливии), Месопотамию (Ирак), Палестину, Трансиорданию, Ливан, Сирию и острова в Эгейском море.