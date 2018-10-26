«Любопытное облако»: что заметили в атмосфере Марса

Сообщение, опубликованное на странице Европейского космического агентства накануне, было подхвачено множеством СМИ – речь в нем шла о наблюдении необычного феномена в атмосфере Марса. Его заметили при помощи камер, установленных на европейском орбитальном аппарате Mars Express, который изучает планету с конца 2003 года.

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Ученые, анализирующие снимки с аппарата, обратили внимание на «любопытное» вытянутое облако, появившееся в атмосфере Марса. Облако было впервые замечено еще 13 сентября, оно находится в непосредственной близости от горы Арсия — потухшего щитового вулкана высотой 20 км, расположенного в районе провинции Фарсида. Дальнейшие наблюдения, а их за последние недели было сделано сотни,

показали, что образование это имеет белый цвет и протяженность, достигающую порядка 1500 километров.

При этом облако всегда простирается к западу от горы Арсия, но, по словам ученых, это атмосферное образование никак не связано с вулканической деятельностью. Скорее всего, считают ученые, облако состоит из водяного льда и возникает из-за взаимодействия подветренного склона вулкана с атмосферными течениями. Эффект этот давно известен геофизикам, он возникает на Земле в горных районах, и называется орографической облачностью.

Это явление заключается в стабильном возникновении облаков при натекании или перетекании воздуха через отдельные горы или горные хребты. Встречаясь с препятствиями, горизонтальные воздушные массы поднимаются вверх, что заставляет их расширяться и охлаждаться. Если они достаточно насыщены влагой, при этом происходит ее конденсация и образование облаков, устойчивых в течение долгого времени во времени и пространстве.

При этом с подветренной стороны гор могут образовываться как различные виды чечевицеобразных облаков, так и параллельные гряды облаков.

Ученые напоминают, что 16 октября в северном полушарии Марса было зимнее солнцестояние, а в месяцы, предшествующие ему, вблизи всех крупных вулканов наподобие горы Арсия облакообразование прекращается. Астрономы напоминают, что подобное явление ранее уже наблюдалось в этом районе миссией Mars Express и другими миссиями в 2009, 2012 и 2015 годах.

На снимке, сделанном 10 октября, облако простирается на расстояние порядка 1500 километров к западу от вулкана, для сравнения, диаметр самого вулкана составляет всего 250 километров. По словам ученых, длина облака меняется в течение марсианского дня, возрастая утром и достигая максимума,

когда облако можно видеть даже с помощью наземных телескопов.

Формирование такого типа облаков сильно зависит от концентрации пыли в атмосфере планеты, а на минувшим летом на Марсе как раз бушевала глобальная пылевая буря.

Гора Арсия – потухший щитовой вулкан, расположенный в районе провинции Фарсида, названа эта гора в честь легендарного римского леса Арсия Сильва. Арсия – вторая по высоте гора на планете после вулкана Олимпа, который выше нее на 2 километра.

Кстати, с горой Арсия связано еще одно атмосферное явление, наблюдаемое каждый год в начале южной марсианской зимы. В это время солнечные лучи нагревают склоны вулкана, воздух поднимается, неся с собой небольшое количество пыли. В итоге поднимающийся воздух сходит в кальдеру вулкана, и мелкие осадки, сдутые с его склонов, образуют крутящееся облако пыли, достаточно плотное для наблюдений с орбиты.

Марсоход запылился

Тем временем специалисты американского космического агентства NASA готовы прекратить безуспешные попытки выйти на связь с марсоходом Opportunity, который не откликается уже четыре месяца. Об этом, как передает SpaceNews, заявила на прошедшей с США встрече Американского астрономического общества директор планетного отделения штаб-квартиры NASA Лори Глейз.

Марсоход Opportunity, исследующий планету с 2004 года, не откликается на команды с 10 июня после того, как его накрыло пылевой бурей. Несмотря на то, что прозрачность атмосферы увеличилась, ровер так и не ответил на сигналы с Земли. «Мы намерены продолжать прозванивать Opportunity на ежедневной основе еще как минимум неделю или две, — заявила Глейз. По ее словам фактором, заставляющим прекратить кампанию по установлению связи с марсоходом, является подготовка к посадке на Марс миссии InSight, которая запланирована на 26 ноября.

«Мы намерены свернуть ее до того, как InSight достигнет Марса, чтобы быть уверенными, что наши орбитальные средства сосредоточены на его успешной посадке», — пояснила она.