Первый после аварии: «Союз» вывел военный спутник

С космодрома Плесецк в 03:15 мск был осуществлен старт ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космическим аппаратом, запущенным в интересах Минобороны России.

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Общее руководство пуском осуществлял на космодроме командующий Космическими войсками — заместитель главнокомандующего ВКС генерал-полковник Александр Головко, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций военного ведомства.

По данным Минобороны, все предстартовые операции и старт прошли в штатном режиме.

В расчетное время аппарат был выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Космических войск ВКС. С ним установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, бортовые системы функционируют нормально.

Спутнику присвоили порядковый номер «Космос-2528».

«Специалисты Центра контроля космического пространства Космических войск ВКС внесли в Главный каталог космических объектов российской Системы контроля космического пространства информацию о космическом аппарате, выведенном на орбиту в интересах Минобороны России», — сообщили в Минобороны.

По данным военных, после вывода аппарата на орбиту офицеры Центра контроля космического пространства (ЦККП) приступили к анализу и обработке координатной и некоординатной информации о новом космическом объекте для принятия его на сопровождение наземными средствами Главного центра разведки космической обстановки Космических войск ВКС.

«Ежесуточно для поддержания Главного каталога космических объектов специалистами ЦККП Космических войск ВКС обрабатывается более 60 тыс. измерений», — уточнили в ведомстве.

Первый после аварии

Этот запуск стал первым после аварии ракеты-носителя «Союз-ФГ» 11 октября этого года, когда пилотируемый корабль, стартовавший с Байконура не смог выйти на орбиту и сработала система аварийного спасения. На нем к МКС направлялся новый экипаж — российский космонавт Алексей Овчинин и астронавт Ник Хейг. Космонавты вернулись на землю в спускаемом аппарате, причины аварии носителя выясняет Госкомиссия.

Авария 11 октября поставила под сомнение все последующие запуски ракет семества «Союз». Ночной старт с Плесецка осуществлен еще до официального обнародования выводов аварийной комиссии,

о которых пока сообщают лишь СМИ со ссылкой на анонимные источники.

Так, сообщалось, что причиной нештатного отделения бокового блока стало силовое воздействие при ракеты «Союз» в монтажно-испытательном комплексе Байконура.

«На подпятнике (специальном углублении на центральном блоке второй ступени) по бокам расположено два паза. На шаровой опоре бокового блока первой ступени для крепления в пазы имеется два выступа, а на передней части — шток, который при заведении в подпятник зажимается. Когда он разжимается, то идет сигнал на пирозамок открытия крышки реактивного сопла бака окислителя, чтобы отвести боковой блок от центрального, — рассказал источник РИА «Новости», знакомый с ходом расследования. — Сборщики при монтаже, когда соединяли ступени в «пакет», слегка загнули левый выступ, он не сразу вошел в паз — и его вогнали с силой. Когда ступень опустилась на него всей массой, выступы, по сути, встали в распорку. Чтобы при разделении ступень легче вышла, в отверстие нанесли смазку».

Силовое воздействие привело к проблеме при отделении боковых ступеней на этапе вывода ракеты. Из-за погнутого выступа шаровая опора бокового блока не могла легко выйти из подпятника и во время полета протаранила центральный блок.

При этом датчик штока сработал, и клапан, отвечающий за открытие реактивного сопла, открылся, но к тому времени уже произошла аварийная ситуация.

В «Роскосмосе», впрочем успели опровергнуть эту версию, посоветовав подождать выводов комиссии. Накануне сообщалось, что после аварии Центр эксплуатации наземной инфраструктуры (ЦЭНКИ) не смог найти страховую компанию для страхования пуска ракеты-носителя «Союз-ФГ» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-10». Это следует из информации, размещенной на сайте госзакупок.

«В связи с тем, что на участие в процедуре закупки не подано ни одной заявки, открытый запрос предложений признан несостоявшимся»,— говорится в документах.

Этот запуск «Прогресса» должен стать первым стартом ракеты «Союз-ФГ» после аварии ракеты с пилотируемым кораблем «Союз» на МКС 11 октября. Он был запланирован на 18 ноября. СМИ сообщили, что отсутствие страховки может стать причиной срыва этого пуска и старта ракеты «Союз-1.1б» с космическим аппаратом «Глонасс-М» с Плесецка, который был намечен на 3 ноября.

В «Роскосмосе» заявили, что проблема со страховыми компаниями – технический вопрос, который не повлияет на график пусков. Позднее «Роскосмос» сообщил, что о встрече представителей Госкорпорации со специалистами страховых компаний, на которой стороны обсудили дальнейшее сотрудничество в области страхования пусковой деятельности. Председатель аварийной комиссии Олег Скоробогатов ответил на вопросы о ходе расследования, предварительных выводах и дальнейших действиях «Роскосмоса» по исключению повторения подобных нештатных ситуаций при запуске РН типа «Союз».