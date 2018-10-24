Погребенные под землей: как убивает метро

Во вторник, 23 октября, произошла авария эскалатора на станции «Репубблика» в метро Рима. Тяжелые травмы получили десятки человек, в том числе болельщики московского ЦСКА, направлявшиеся на матч Лиги чемпионов по футболу против местной «Ромы».

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В российском клубе уже сделали официальное заявление.

«Сейчас не место и не время для преждевременных выводов. Главное сейчас — здоровье и возвращение на родину наших болельщиков и соотечественников. Почему эскалатор метро в центре одной из мировых столиц, где ежедневно перемещаются сотни тысяч туристов и местных жителей, вышел из строя, что повлекло угрозу жизни и здоровья людей, — это должны выяснить правоохранительные органы Рима», — отмечается в сообщении на сайте ЦСКА.

Катастрофа с подъемником в Италии — отнюдь не первая как вообще, так и конкретно в метрополитене итальянской столицы, который открылся, к слову, на 20 лет позже московского — в 1955 году. В отличие от нынешнего, предыдущее ЧП окончилось жертвами. 29 октября 2005-го в эскалаторе на станции «Тибуртина» из-за неустановленной поломки образовалась широкая щель, в которую провалилась 63-я летняя женщина – сотрудник Йоркского университета Салли Болдуин. Ученый погибла, а пытавшиеся вытащить ее из взбесившегося механизма спутники серьезно пострадали и вдобавок получили нервный шок.

Как и теперь, 13 лет назад отмечались нерасторопные действия персонала подземки.

Британское издание The Daily Telegraph сообщало о том, что смотритель платформы слишком поздно остановил эскалатор. Проведенное расследование показало, что в тот раз ступени подъемно-транспортной машины отошли от основной конструкции.

Первые инциденты с эскалаторами зафиксированы еще в 1930-х, когда этот подъемник начал массово устанавливаться в метрополитенах и торговых комплексах крупнейших городов планеты. Особенно распространены по сегодняшний день ЧП в зданиях. Аварии на подземном транспорте все-таки не приняли системный характер. Тем не менее, в целом проблема была и остается достаточно актуальной. Так, только в одних США, согласно данным Бюро статистики труда, в инцидентах с лифтами и эскалаторами ежегодно гибнут около 30 и травмируются более 17 тыс. человек.

В исследовании Майкла Макканна «Смерти и травмы с участием лифтов и эскалаторов» приводятся самые резонансные аварии в Америке. Из примеров становится ясно, что в этой стране случаи смерти на эскалаторах происходят практически каждый год. Впрочем, отнюдь не всегда по вине выхода из строя техники. Так, в 1997 году 37-летнего мужчину насмерть задушило собственное пальто, затянутое в ленту ступеней со спины и стянувшее ему грудь.

Немало ЧП пережил за свою 155-летнюю историю старейший в мире Лондонский метрополитен.

Широко известен пожар на эскалаторе станции «Кингс-Кросс» 18 ноября 1987 года, когда в огне погиб 31 и пострадали 100 человек.

Первой занялась деревянная обшивка, на которую бросили зажженную спичку. Как выяснили позднее эксперты, к катастрофе привело неудовлетворительное состояние подъемника, построенного давно и по устаревшим стандартам.

8 июня 2005 года один человек погиб и свыше десятка получили ранения (черепно-мозговые травмы, переломы ребер, грудной клетки, таза и т. д.) в результате сбоя в работе эскалатора на станции «Бакы Совети» («Баксовет») в Баку. В разгар дня подъемник с находившимися на ленте людьми неожиданно стремительно поехал вниз — как стало понятно впоследствии, из-за обрыва, на месте которого разверзлась дыра.

По версии главного инженера метро Эльбруса Мурадова, к аварии привели действия самих пассажиров. Один из них, желая сэкономить время спуска на платформу, воспользовался находившейся на ремонте дорожкой. При этом он не заметил ограждения с надписью о запрете. За ним последовали еще несколько человек.

Не выдержавший нагрузки эскалатор начал неуправляемое движение. Люди упали, а руки «зачинщика» трагедии втянуло в прорезь ступеней. Именно он потом и скончался в больнице.

Не застрахованы от проблем даже в благополучной Швеции. В феврале 2015 года серьезные повреждения получила пожилая дама, застрявшая в системе частично обвалившейся самоходной лестницы на станции «Эстермальмсторг» в Стокгольме. На ее беду, не выдержал эксплуатации изношенный 40-летний механизм с устаревшими алюминиевыми ступенями.

Случается подобное и в высокотехнологической Японии. В 2011 году на станции «Хэйвадай» в Токио тоже не повезло женщине в годах. К трагедии едва не привела халатность. Удалось выяснить, что ржавчина много месяцев методично подтачивала фиксирующие конструкцию железные канаты. Об этом знали, но почему-то не нашли возможности заменить пришедшие в негодность фрагменты на новые.

В России самое известное ЧП на эскалаторе метрополитена случилось 17 февраля 1982 года на станции «Авиамоторная» Калининской (желтой) линии. Около пяти часов вечера из-за поломки механизма тележки лестницы утратили сцепление с двигателем, и эскалатор резко понесся вниз. Лестница неслась со скоростью, в 2,5 раза превышающей норму.

Люди теряли равновесие и падали, скатываясь по ступеням и создавая кучу малу.

Ситуация развивалась всего 110 секунд. В 17:10 вход на станцию был ограничен, в 17:35 — перекрыт. Через десять минут закрыли и саму станцию. Поезда начали следовать мимо нее без остановок.

На следующий день в «Вечерней Москве» вышла короткая новостная заметка: «17 февраля 1982 года на станции «Авиамоторная» Калининского радиуса Московского метрополитена произошла авария эскалатора. Среди пассажиров имеются пострадавшие. Причины аварии расследуются».

Спустя девять месяцев на заседании Верховного суда РСФСР было названо точное количество жертв: 30 раненых и восемь погибших.

Официальной причиной была названа некорректная работа новых тормозов, установленных на эскалаторах «Авиамоторной» в декабре 1981 года.

В мае 2002 года имело место ЧП на станции «Киевская»-кольцевая. При переходе на Арбатско-Покровскую линию пенсионерка зацепила сумкой-тележкой за полотно эскалатора. Гребенка приподнялась, и под нее затянуло одежду двух других пассажиров. В итоге мужчине ампутировали одну ступню, женщине — две.