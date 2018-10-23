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«Не поверил бы»: в Черном море нашли древнейший корабль

На дне Черного моря нашли древнейший неповрежденный корабль‍

На дне Черного моря найден древнейший затонувший корабль, он пролежал на дне более 2400 лет. Судно прекрасно сохранилось, его внешний вид совпадает с рисунками античной греческой керамики. Кораблю удалось сохраниться благодаря отсутствию кислорода в Черном море на глубине более 150 м. Поднимать его на поверхность не планируется.

В мертвой зоне Черного моря обнаружили неповрежденный корабль, который пролежал на дне более 2400 лет, передает Sky News.

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Древнегреческий торговый корабль длиной 23 метра был найден в 80 км от берегов Болгарии с помощью дистанционно управляемого подводного аппарата.

Небольшой фрагмент находки был отправлен для анализа в университет Саутгемптона. Согласно результатам исследования, это древнейший из известных на данный момент затонувших кораблей.

У судна сохранились мачты, руль и даже скамейки для гребцов, он считается древнейшим неповрежденным кораблем 500 года до нашей эры. Ранее удавалось находить только обломки кораблей этой эпохи.

Исследователи сообщили, что внешний вид обнаруженного корабля совпадает с рисунками античной греческой керамики — например, Вазой сирен (480-470 гг. до н.э.), которая хранится в Британском музее. На ней изображено похожее судно, на борту которого находится Одиссей, а у мачт вьются сирены.

«Никто не мог предположить, насколько точным был рисунок на вазе. Ведь было неизвестно, рисовал ли вообще художник с оригинала», — заявил ведущий исследователь профессор археологии в Университете Саутгемптона Джон Адамс. Теперь, по его словам, очевидно, что автор рисунка был хорошо осведомлен о предмете, точно изобразив детали вплоть до формы руля.

«Корабль, сохранившийся в неповрежденном виде со времен классической эпохи и лежащий на глубине более двух километров, — это то, во что я бы никогда не поверил, — признался Адамс. —

Это изменит наше понимание судостроения и мореплавания в древнем мире».

Отмечается, что материал корабля смог сохраниться в отличном состоянии, так как в водах Черного моря на глубине более 200 метров отсутствует кислород. В других морях в подобном виде корабль бы не сохранился. «До нас дошло лишь очень небольшое количество обломков кораблей той эпохи», — констатировал Адамс.

По словам исследователей, они намерены оставить корабль там, где его нашли.

Судно было обнаружено в рамках трехлетней миссии подводных археологов и геодезистов, исследующих дно Черного моря. На настоящий момент команда ученых нашла уже более 60 мест кораблекрушений. Возраст затонувших кораблей охватывает классический период, эпоху Древнего Рима и XVII век, когда казаки совершали морские рейды против Османской империи.

Предположительно, судно затонуло во время шторма. На нем могло находиться 15-25 человек, чьи останки, возможно, находятся где-то поблизости. Однако не исключено, что их уничтожили бактерии.

В 2016 году международная команда ученых в ходе исследований в Черном море обнаружила кладбище древних кораблей. Исследовательский проект Maritime Archaeology Project был направлен на проведение геофизических исследований, однако в ходе изучения ученые по случайности натолкнулись на затонувшие суда.

Более 40 кораблей Османской и Византийской империй отлично сохранились из-за недостатка кислорода в Черном море на глубине.

«Использование новейших 3D-технологий помогло запечатлеть удивительные изображения, не нарушая морского дна», — сообщили ученые.

Экспедиция прошла на глубине в 1,8 тыс. м с использованием новейших аппаратов подводной съемки и сканирования.

А до этого международная группа археологов, в которую входили специалисты из Греции и США, обнаружила в районе архипелага Фурни 23 корабля, затонувших в период с 1000 лет до нашей эры до XIX века. Исследование The Fourni Underwater Survey, цель которого состояла в поиске затонувших в периоды Античности, Средневековья и позднее кораблей, проводилось в июне — июле 2016 года и охватывало территории 13 островов архипелага.

Работы включали погружение вдоль прибрежной линии на глубину до 65 метров. Так, например, ученым удалось обнаружить корабль с амфорами, датируемый 525–480 годами до нашей эры. По словам исследователей, обнаруженные корабли доказывают, что через архипелаг Фурни проходил важный торговый путь, соединявший Черное и Эгейское моря с Кипром и Египтом.

А совсем недавно, в августе 2018 года, у берегов Севастополя был обнаружен сохранившийся корпус деревянного корабля древнеримской эпохи.

Как рассказал руководитель экспедиции «Нептун» Роман Дунаев, корпус корабля был найден на глубине порядка 90 метров в районе Балаклавы.

По его словам, примерный возраст корабля можно определить по сохранившемуся якорю.