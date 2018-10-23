«Не поверил бы»: в Черном море нашли древнейший корабль

В мертвой зоне Черного моря обнаружили неповрежденный корабль, который пролежал на дне более 2400 лет, передает Sky News.

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Древнегреческий торговый корабль длиной 23 метра был найден в 80 км от берегов Болгарии с помощью дистанционно управляемого подводного аппарата.

Небольшой фрагмент находки был отправлен для анализа в университет Саутгемптона. Согласно результатам исследования, это древнейший из известных на данный момент затонувших кораблей.

У судна сохранились мачты, руль и даже скамейки для гребцов, он считается древнейшим неповрежденным кораблем 500 года до нашей эры. Ранее удавалось находить только обломки кораблей этой эпохи.

Исследователи сообщили, что внешний вид обнаруженного корабля совпадает с рисунками античной греческой керамики — например, Вазой сирен (480-470 гг. до н.э.), которая хранится в Британском музее. На ней изображено похожее судно, на борту которого находится Одиссей, а у мачт вьются сирены.

«Никто не мог предположить, насколько точным был рисунок на вазе. Ведь было неизвестно, рисовал ли вообще художник с оригинала», — заявил ведущий исследователь профессор археологии в Университете Саутгемптона Джон Адамс. Теперь, по его словам, очевидно, что автор рисунка был хорошо осведомлен о предмете, точно изобразив детали вплоть до формы руля.

«Корабль, сохранившийся в неповрежденном виде со времен классической эпохи и лежащий на глубине более двух километров, — это то, во что я бы никогда не поверил, — признался Адамс. —

Это изменит наше понимание судостроения и мореплавания в древнем мире».

Отмечается, что материал корабля смог сохраниться в отличном состоянии, так как в водах Черного моря на глубине более 200 метров отсутствует кислород. В других морях в подобном виде корабль бы не сохранился. «До нас дошло лишь очень небольшое количество обломков кораблей той эпохи», — констатировал Адамс.

По словам исследователей, они намерены оставить корабль там, где его нашли.

Судно было обнаружено в рамках трехлетней миссии подводных археологов и геодезистов, исследующих дно Черного моря. На настоящий момент команда ученых нашла уже более 60 мест кораблекрушений. Возраст затонувших кораблей охватывает классический период, эпоху Древнего Рима и XVII век, когда казаки совершали морские рейды против Османской империи.

Предположительно, судно затонуло во время шторма. На нем могло находиться 15-25 человек, чьи останки, возможно, находятся где-то поблизости. Однако не исключено, что их уничтожили бактерии.

В 2016 году международная команда ученых в ходе исследований в Черном море обнаружила кладбище древних кораблей. Исследовательский проект Maritime Archaeology Project был направлен на проведение геофизических исследований, однако в ходе изучения ученые по случайности натолкнулись на затонувшие суда.

Более 40 кораблей Османской и Византийской империй отлично сохранились из-за недостатка кислорода в Черном море на глубине.

«Использование новейших 3D-технологий помогло запечатлеть удивительные изображения, не нарушая морского дна», — сообщили ученые.

Экспедиция прошла на глубине в 1,8 тыс. м с использованием новейших аппаратов подводной съемки и сканирования.

А до этого международная группа археологов, в которую входили специалисты из Греции и США, обнаружила в районе архипелага Фурни 23 корабля, затонувших в период с 1000 лет до нашей эры до XIX века. Исследование The Fourni Underwater Survey, цель которого состояла в поиске затонувших в периоды Античности, Средневековья и позднее кораблей, проводилось в июне — июле 2016 года и охватывало территории 13 островов архипелага.

Работы включали погружение вдоль прибрежной линии на глубину до 65 метров. Так, например, ученым удалось обнаружить корабль с амфорами, датируемый 525–480 годами до нашей эры. По словам исследователей, обнаруженные корабли доказывают, что через архипелаг Фурни проходил важный торговый путь, соединявший Черное и Эгейское моря с Кипром и Египтом.

А совсем недавно, в августе 2018 года, у берегов Севастополя был обнаружен сохранившийся корпус деревянного корабля древнеримской эпохи.

Как рассказал руководитель экспедиции «Нептун» Роман Дунаев, корпус корабля был найден на глубине порядка 90 метров в районе Балаклавы.

По его словам, примерный возраст корабля можно определить по сохранившемуся якорю.