Предвестник рака: в кале землян нашли микропластик

Микропластик содержится в фекалиях жителей многих стран, выяснили австрийские ученые из Венского медицинского университета и Австрийского агентства окружающей среды. Об этом они рассказали на 26-й ежегодной конференции по гастроэнтерологии в Вене.

Микропластик — это частицы пластика не больше рисового зерна, зачастую их размер не превышает нескольких нанометров.

В последнее десятилетие он вызвал обеспокоенность многих исследователей окружающей среды. Ряд исследований показал, что в организме морских обитателей находится большое количество частиц микропластика. Также было установлено, что они содержатся в 83% образцов водопроводной воды по всему миру. Самый высокий уровень загрязнения — в США, там микропластик был обнаружен в 94% проб.

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Источником микропластика служат более крупные пластиковые изделия. Ученые давно подозревали, что в конечном итоге он будет обнаружен и в организме человека — так, согласно одному из исследований, люди, которые регулярно едят моллюсков, потребляют до 11 тыс. частиц микропластика в год.

В рамках пилотного исследования ученые проанализировали образцы кала восьми человек из восьми стран — Финляндии, Италии, Японии, Нидерландов, Польши, России, Великобритании и Австрии. В каждом из образцов было обнаружено в среднем 20 частиц пластика на 10 грамм биоматериала. Пластик был представлен в основном полипропиленом и полиэтилентерефталатом — материалами, которые используются для производства пластиковых бутылок и крышек для них.

«Лично я не ожидал, что результаты тестирования каждого образца будут положительными,

— отмечает доктор Филипп Швабл, ведущий автор исследования. — Вредно ли это для здоровья человека? Это очень важный вопрос, и мы планируем дальнейшие исследования».

В ходе исследования все участники питались так же, как обычно, и на протяжении недели перед сбором образцов вели дневник питания. Все они потребляли продукты, упакованные в пластик и пили напитки в пластиковых бутылках. Ни один из участников не был вегетарианцем, а шестеро ели дикую рыбу.

Необходимо выяснить, говорит Швабл, способны ли частицы микропластика проникать в кровоток, лимфатическую систему и поражать органы. Исследования на животных показывают, что микропластик может повреждать кишечник и печень.

«Из научной литературы мы знаем, что все, что меньше 150 микрон, а особенно то, что меньше 50 микрон, способно проходить через стенку кишечника и проникать в клетки крови и органы»,

— утверждает эколог Челси Рохман из Университета Торонто.

Ученых беспокоит не только потенциальная миграция частиц микропластика по организму, но и то, какие риски для здоровья могут нести компоненты пластика. Многие из них отрицательно влияют на эндокринную систему. По словам доктора Герберта Тильга, президента Австрийского общества гастроэнтерологии, микропластик может быть одним из факторов, способствующих воспалению кишечника и даже раку толстой кишки, который все чаще встречается у молодежи.

«Риск развития рака толстой кишки у молодых людей растет, и мы связываем это с питанием и экологическими факторами, — говорит он. — Теперь, когда мы знаем, что в организме человека можно обнаружить микропластик, мы можем провести более масштабные исследования как со здоровыми, так и с больными людьми, чтобы выяснить, какую роль в развитии болезни он играет».

Для того, чтобы минимизировать попадание микропластика в организм, Рохман предлагает использовать фильтры, в частности фильтр обратного осмоса для воды и HEPA-фильтры для воздуха. Также она советует избегать пластиковых бутылок и контейнеров для пищи. Однако даже при таком подходе не выйдет избежать всего микропластика, который нас окружает, признается исследовательница.

«Наша привязанность к пластику настолько велика, что потребуется время, чтобы изменить сложившуюся ситуацию.

Люди начинают использовать биоразлагаемый пластик из конопли и кукурузного крахмала, я думаю, его использование поможет решить проблему», — делится химик Шари Мэйсон.

Наличие микропластика в фекалиях людей Рохман не удивляет.

«Мы неправильно утилизируем наши отходы, — говорит она. — И они возвращаются, преследуя нас за обеденным столом. Теперь мы буквально едим собственный мусор».

Швабл отмечает, что они с коллегами подают заявки на финансирование дальнейших исследований, чтобы провести их на большей выборке.

«Теперь, когда мы знаем, что в кале присутствует микропластик, и знаем, как его обнаружить, мы стремимся провести более крупное исследование с большим количеством участников», — сообщает он.