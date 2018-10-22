ДНК из-под ногтя: американец отсидел 20 лет ни за что

В один из апрельских дней 1998 года полицейский патруль, ехавший по шоссе I-15 в округе Риверсад в Калифорнии, заприметил на обочине пикап, стоявший на обочине с включенной «аварийкой». Вскоре примерно в миле от грузовика было обнаружено тело задушенной Терри Чик, которое лежало на берегу небольшого озера.

Реклама

Подозрение сразу же пало на Хораса Робертса, которому принадлежал пикап. Вскоре было установлено, что мужчина был не просто коллегой погибшей, но и любовником. Кроме того, рядом с телом убитой были найдены наручные часы, принадлежавшие Робертсу.

Во время допросов подозреваемый лгал полиции об отсутствии любовной связи с Чик, которая была замужем и имела двоих детей.

Это привело обвинение к простой версии: Робертс убил Чик, поскольку та намеревалась прекратить отношения с ним.

«Что может быть более неопровержимой уликой, чем найденные у тела часы Робертса? – говорил окружной прокурор на суде в июле 1999 года. – Ничего более неопровержимого, чем это, нет».

Однако более неопровержимые свидетельства в деле все же появились спустя годы после того, как Робертс получил свой срок – оказалось, что часы принадлежали не ему. На днях в связи с новыми обстоятельствами дела Робертс был выпущен из тюрьмы, где провел почти 20 лет за совершение убийства, которое не совершал.

Помочь пересмотреть дело взялась организация California Innocence Project, которая ведет дела невинно осужденных заключенных. Как сообщили в офисе окружного прокурора, анализ ДНК вывел на двух новых подозреваемых – ими оказался муж убитой Гуджи Харрис и ее племянник Хоакин Лил.

«Я хочу сказать непосредственно мистеру Робертсу: мне так жаль, что произошло с вами!, — заявил прокурор Майк Хестрин. – Каждый из нас глубоко потрясен тем, что вам пришлось пережить». В настоящее время подозреваемые взяты под арест, за них объявлен залог в $ 1 млн. По словам Джастина Брукса, директора California Innocence Project,

Робертс стал жертвой ловушки, которую подстроил ревнивый муж убитой.

«Это классическое убийство, в котором есть муж, любовник и мертвая жена. Очевидно, подозреваемыми в этом деле являются муж и племянник», — пояснил Брукс, добавивший, что его организация начала заниматься необычным делом еще 15 лет назад. Но когда он впервые ознакомился с материалами дела, оно одновременно показалось ему простым и странным.

Первое что бросилось в глаза – какой убийца решит оставить свою машину, причем с мигающими огнями и на ходу, неподалеку от места, где только что задушил свою жертву?

В день убийства, 13 апреля 1998 года Робертс ждал Чик у себя дома. Иногда он отдавал ей свой грузовик и в этот день они договорились, что женщина заберет его в медицинскую лабораторию, где оба работали, однако любовница так и не приехала за ним, а через несколько дней была найдена погибшей.

На суде Робертс предоставил алиби – он несколько раз звонил погибшей с телефона-автомата рядом с его домом, однако следствие это не убедило – прокурор был сосредоточен на лжи Робертса о его отношениях с погибшей.

Первый успех пришел, когда сотрудники California Innocence Project провели анализ ДНК на найденных часах, которые, как признался Робертс, были того же типа, что и его. Анализ, проведенный в 2013 году, показал, что часы принадлежали сыну Харриса. Однако настоящий прорыв был сделан в 2017 году, когда увенчалась успехом ранее неудавшаяся попытка провести анализ ДНК в пробах, взятых из-под ногтей погибшей женщины

– в них были найдены ДНК ее племянника.

Эта ДНК оказалась в федеральной базе данных в связи с делом о преступлении на сексуальной почве, в связи с которым Лил был осужден в 1998 году, несколько месяцев спустя после убийства.

Когда новые доказательства по делу были предоставлены властям, прокурор решил снять все обвинения и освободить Робертса, отсидевшего в тюрьме почти 20 лет. В настоящее время Робертс на свободе, он вернулся к своей жене и трем детям, которые стали взрослыми людьми.

По данным СМИ, теперь Робертс может требовать от государства по $140 за каждый день в тюрьме – в общей сложности это порядка $1 млн.

Все может ДНК

Новые технологии в анализе ДНК все чаще позволяют расследовать остающиеся нераскрытыми десятилетиями преступления. Так, в апреле 2018 года полиции США удалось поймать серийного убийцу, который скрывался на протяжении 40 лет. Вычислить его позволили анализ ДНК и онлайн-сервисы, предоставляющие гражданам возможность построить генеалогическое древо.

Следователи вышли на 72-летнего бывшего офицера полиции, сравнив ДНК с мест преступлений с образцами, присылаемыми гражданами на один из онлайн-сервисов, который предлагает построить свое генеалогическое древо. Генетический профиль одного из родственников Джозефа Джеймса Деанжело вывел полицейских на него самого.

А недавно исследователи из Стэнфордского университета установили — чтобы идентифицировать человека, достаточно, чтобы информацию о своей ДНК оставил в общем доступе оставил хотя бы его четвероюродный родственник.

Результаты работы были опубликованы в журнале Science.