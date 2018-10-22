«Один из наших героев»: кто лишил Гитлера атомной бомбы

В Норвегии в возрасте 99 лет скончался Иоахим Реннеберг, командовавший операцией, которая не позволила нацистской Германии обзавестись ядерным вооружением. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на норвежские власти.

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Реннеберг родился в норвежском городе Олесунн 30 августа 1919 года. Когда Норвегию оккупировала нацистская Германия, он перебрался в Великобританию, где получил военную подготовку.

В 1943 году 23-летний Реннеберг, получивший звание первого лейтенанта, был назначен командиром операции «Ганнерсайд», целью которой стало уничтожение завода по производству тяжелой воды в Норвегии.

В 1934 году на гидроэлектростанции Веморк вблизи города Рьюкан, на заводе компании Norsk Hydro была построена первая промышленная установка, способная производить тяжелую воду в качестве побочного продукта производства удобрений. Она имела мощность 12 тонн в год.

Тяжелая вода, оксид дейтерия, практически не поглощает нейтроны, поэтому сейчас используется в ядерных реакторах для замедления нейтронов и в качестве теплоносителя. Во время Второй мировой войны возникли опасения того, что немецкие оккупанты смогут использовать ее для создания ядерного оружия, в связи с чем завод было решено уничтожить. Мишенью диверсии была электростанция (60 МВт) на водопаде Рьюкан в Телемарке.

Сейчас историки сильно сомневаются, что в те времена нацистам действительно удалось бы создать ядерное оружие. Однако в 1940-х годах оценить риски было сложнее. Впрочем, для участников диверсии это вряд ли имело значение — о том, для чего было необходимо взорвать завод, они узнали намного позже.

Первая подобная операция, «Незнакомец», была проведена в 1942 году. Воздушный налет исключался — случайное попадание бомбы в емкости с жидким аммиаком стало бы большой угрозой для населения. Было решено атаковать завод диверсионной группой. Однако часть добровольцев погибла, когда доставлявший их самолет врезался в скалу, а выжившие попали в плен и были расстреляны.

Вторая попытка состоялась зимой 1943 года.

Все отобранные Реннебергом добровольцы были военнослужащими Королевской Норвежской армии. Они прошли общий курс подготовки пехотинца, после чего были доставлены в Лондон, где представители штаба проинструктировали их о важности выполнения предстоящей боевой задачи.

14 января шестеро бойцов прибыли в Норвегию и высадились на берегу озера Скрикен. С передовой группой они встретились только 17 февраля на их базе близ озера Сандвати. Для осуществления диверсии предстояло дважды преодолеть заснеженные вершины, после чего часть группы должна была попытаться уйти в Швецию, а остальные — двигаться по направлению к плато Хардангервидда на западе Норвегии.

27 февраля, в восемь часов вечера, бойцы приступили к завершающему этапу операции. Около 10 часов вечера группа подобралась к Веморку на лыжах. Диверсанты перешли вброд мелкую речку на дне ущелья и начали подъем по склону холма высотой 150 м, на выступе которого был построен завод.

Операция началась в половине первого ночи. Диверсанты перерезали цепь на воротах завода и пробрались внутрь. Установку взрывчатки закончили в час ночи.

В последние секунды Реннеберг принял решение укоротить запал взрывчатки — это усложняло отступление, но гарантировало, что взрыв произойдет.

Ударная группа едва успела отбежать, как раздался взрыв. Цех высокой концентрации был полностью уничтожен.

Обе группы, ударная и прикрытия, начали отход вдоль железнодорожного пути. Диверсанты быстро спустились на дно ущелья, далее взбирались по склону горы. Им удалось избежать преследования.

Диверсия прошла без единого выстрела. Сами же бойцы, памятуя об опыте предыдущей группы, называли задание «почти самоубийственным».

Впоследствии Реннеберг руководил и другими операциями. Военную службу он завершил в 1945 году, после освобождения Норвегии.

После войны Реннеберг начал карьеру в телерадиовещании и был принят на работу в Олесунне в компанию NRK в 1948 году: в 1954 году был назначен программным секретарем, а в 1977 году — заместителем редактора.

Одновременно в 1970-х годах был руководителем 128-го округа «Ротари Интернешнл», мждународной благотворительной организации в своем родном городе Олесунн. В 1988 году Реннеберг вышел на пенсию. В последние годы жизни он неоднократно выступал с лекциями, в которых предупреждал о разрушительной силе тоталитаризма.

После известия о смерти Реннеберга его работу как во время, так и после войны отметила премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг. «Он один из наших великих героев», — сказала она агентству NTB.