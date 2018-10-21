Небо засияет: россиян ожидают Ориониды

21-22 октября достигает своего максимума метеорный поток Ориониды. Он действует ежегодно со 2 октября по 7 ноября. Прародительницей Орионид является знаменитая комета Галлея (1Р/Halley) – самая известная среди периодических комет. Начиная с древнейших наблюдений, зафиксированных в исторических источниках Китая и Вавилона, было отмечено по меньшей мере 30 появлений кометы.

Она возвращается к Солнцу каждые 76 лет, появляясь на ночном небе Земли. Последнее прохождение кометы через перигелий было 9 февраля 1986 года в созвездии Водолея; следующее ожидается 28 июля 2061 года, а затем — 27 марта 2134 года.

Обычно метеорный поток получает название по созвездию, в котором находится его радиант. Из-за эффекта перспективы траектории космических частиц, движущихся по почти параллельным траекториям навстречу наблюдателю на Земле, будут пересекаться в небольшой области на небе. Эта область, кажущаяся источником метеоров потока, и называется радиантом.

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Радиант Орионид расположен выше и левее звезды Бетельгейзе – самой яркой в созвездии Ориона. Наиболее подходящее время для наблюдений Орионид в средних широтах – с полуночи и до рассвета, когда созвездие Ориона достаточно высоко поднимается над горизонтом.

Рой метеорных тел, образующий Ориониды, встречается с Землей дважды в год. При встречах наблюдаются два метеорных потока: весной — Майские Аквариды (радиант в созвездии Водолея) с максимальным числом метеоров 5 мая, осенью — Ориониды с максимальным числом метеоров 21-22 октября.

Впервые Ориониды задокументировал Эдвард К. Херрик, наблюдавший метеорный поток в октябре 1839 и 1840 годах.

Спрогнозировать же следующее прибытие смог сын Джона Гершеля Александр Стюарт Гершель. В октябре 1864 года он насчитал 14 метеоров с радиантом в созвездии Ориона. В следующем году Гершель-младший подтвердил точку радианта.

Частички метеорного роя Орионид врезаются в земную атмосферу на скорости около 66 км/сек. Поэтому сами метеоры достаточно быстрые и часто оставляют следы. Обычно они имеют белый цвет, но иногда среди них попадаются и красные, сине-зеленые, желтые и оранжевые метеоры с яркостью около +2,5 m звездной величины.

Активность Орионид возрастает с 16 октября и достигает максимума в ночь с 21 на 22 октября 2018 года. Наблюдать Ориониды лучше всего с полуночи до утра, в юго-восточной части неба при ясной, безоблачной погоде. Условия наблюдений Орионид в 2018 году неблагоприятны. Наблюдению метеоров Орионид помешает почти полная Луна, которая появилась на небе после 17:00 мск и скроется за горизонт после 4:00 мск. Будучи в фазе близкой к полнолунию, которое наступит 24 октября, она сильно засветит ночное небо и не позволит увидеть слабые метеоры. В ночь пика активности, по прогнозам Международной метеорной организации, ожидается до 20 метеоров в час.

Лучше всего наблюдать звездопад за городом, вдали от городских огней, где Ориониды можно видеть невооруженным взглядом. Чтобы увидеть наиболее яркие метеоры, смотреть нужно не на сам радиант, а немного в сторону от этой точки.

«Метеорный поток Ориониды назван в честь созвездия Ориона. Кажется, что именно оттуда идет этот осенний звездопад. На самом деле источником метеорного потока Орионид является комета Галлея. За ней остается пылевой хвост, и когда Земля пролетает сквозь него, находящиеся в этом хвосте частицы выпадают в виде мелких метеоров, которыми мы можем любоваться. Максимальное количество метеоров – до 25 в час – можно будет увидеть в ночь с 21 на 22 октября, — сообщил РИА «Новости» начальник научно-исследовательского отдела Нижегородского планетария Николай Лапин. — К сожалению, в этом году наблюдению за Орионидами помешает яркая Луна, которая как раз двигается к полнолунию и в эту ночь будет находиться на наибольшей высоте над горизонтом. Поэтому наблюдать этот метеорный поток будет неудобно».

Тем, кто не сможет увидеть Ориониды, сотрудник планетария советует не расстраиваться: следующий звездопад будет уже 17 ноября. «Это будут Леониды — один из самых ярких метеорных потоков», — добавил Лапин.