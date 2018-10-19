Секс с экс: что говорит наука

Если после расставания со своей второй половинкой вас все еще тянет друг к другу, то почему бы и не провести ночь вместе? Это никак не повредит восстановлению после разрыва, считают исследователи из Университета Уэйна в Мичигане. Посвященное сексу после расставания исследование было опубликовано в журнале Archives of Sexual Behaviour.

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«В обществе предполагается, что секса с бывшими надо избегать. Популярные журналы, блоги и таблоиды регулярно советуют не спать с бывшими. Через все эти советы красной нитью проходит предположение, что стремление к сексу с бывшими приводит к более сложному восстановлению после расставания. Наши опросы показывают, что более трех четвертей учащихся колледжей считают именно так. Однако, несмотря на подобные убеждения, никаких исследований на эту тему не проводилось», — пишут авторы работы.

Ученых настолько захватила эта тема, что они провели сразу два эксперимента, посвященных сексу после расставания. В первом они опросили 113 мужчин и женщин, недавно переживших расставание. Исследователей интересовало, был ли у участников секс с бывшими и как они себя после этого чувствовали, ощущали ли эмоциональную привязанность.

Во второй части исследования ученые фиксировали состоявшиеся половые акты и попытки заняться сексом с бывшим партнером у 372 участников на протяжении двух месяцев после расставания. Также они проверяли, насколько участники при этом были эмоционально привязаны к бывшим пассиям.

Как оказалось, секс с бывшими ничуть не мешал эмоциональному восстановлению участников исследования после расставания.

При этом стремились заняться им более 80% участников.

Кроме того, исследователи выяснили, что те, кто сильнее тосковал по бывшим возлюбленным и еще имел к ним чувства, чаще пытались восстановить отношения с помощью секса. Однако вместо того, чтобы усугубить их состояние, секс с бывшими, наоборот, привносил им позитива в повседневную жизнь.

«Исследование показывает, что неприятие секса с бывшими в обществе неоправданно, — уверена Стефани Спилманн, ведущий автор исследования. — Мы, очевидно, слишком критично оцениваем мотивацию людей, которые к нему стремятся».

Психолог Мадлин Мэйсон Роантри добавляет, что секс с бывшими может быть полезен как часть завершения отношений. Однако выгода от него в конечном счете зависит от мотивации того или иного участника процесса.

«Они пытаются вернуть партнера обратно? Или это способ попрощаться? Если первое, то, возможно, лучше воздержаться от секса и работать над поиском новых отношений», — поясняет она.

Конечно, секс с бывшими может принести и неприятные эмоции — гнев, разочарование, замешательство, считает специалист по свиданиям Джеймс Прайс. Он советует избегать секса, если решение о расставании не было принято по обоюдному согласию и сохранились какие-то обиды.

«Лучший способ двигаться дальше — оставить прошлое позади, — считает он. — Вы не сможете сосредоточиться на встречах с кем-то еще, если будете связаны с бывшими. Вам обоим нужно время на то, чтобы пережить произошедшее, а секс не позволит этого сделать».

По словам Спилманн, результаты исследования показывают, насколько важно изучать характер отношений после расставания на протяжении длительного периода времени.

Она подчеркивает многогранность того, как люди оправляются от разрыва отношений. По мнению исследовательницы, это важный объект изучения — необходимо понимать последствия, которые расставание может нести для психического здоровья, какой стресс оно приносит и когда люди уже готовы двигаться дальше.

«Данные свидетельствуют о том, что для тех, кто переживает расставание, секс с бывшими может быть полезен с точки зрения получения приятных эмоций в тяжелый период времени, — заключают авторы работы. — Данное исследование не призывает заниматься сексом после расставания — мы не знаем, какие долгосрочные последствия он может иметь, особенно в случае, если один или оба партнера пытаются завести новые отношения или занимаются сексом в течение длительного периода времени после расставания. Мы говорим о пользе в краткосрочной перспективе».