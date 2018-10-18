«Больше к ним не поеду»: как Ельцин обидел великого экономиста

Американец русского происхождения Василий Леонтьев 45 лет назад стал лауреатом Нобелевской премии по экономике. Успех принесло ему развитие метода «затраты — выпуск», над которым автор трудился более 40 лет. Модель Леонтьева основана на сравнении стоимости выпускаемой продукции и суммарных финансовых затрат на ее выпуск. Ее используют для характеристики межотраслевых производственных взаимосвязей как в мировой, так и в национальной экономике, а также для анализа хозяйства города или отдельного предприятия.

Взаимосвязи между секторами экономической системы описываются набором линейных уравнений, выражающих баланс между затратами и выпуском каждого типа вещественных товаров или услуг за определенный период времени.

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Признание пришло к Леонтьеву не сразу. В условиях Великой депрессии и тотальной безработицы американская экономика решала более приземленные задачи. Прислушивались тогда к другим, более опытным и раскрученным экспертам. Впервые Леонтьев подробно описал свой метод в научной статье в 1936 году, а в 1950-1960-е активно работал над совершенствованием системы. Бюро статистики труда США обратилось к модели «затраты – выпуск» в 1939 году и затем в 1947-м. Модель Леонтьева была использована для того, чтобы предсказать, как всеобщая занятость и занятость по секторам будут изменяться по мере того, как экономика будет переходить стадии от мира к войне и обратно, пишет в своей книге «Россияне — лауреаты Нобелевской премии» Иван Авраменко.

Годы спустя этот метод стал главной составной частью систем национальных счетов большинства стран мира — и капиталистических, и социалистических. Шахматные балансы по принципу Леонтьева начали публиковать крупнейшие экономические ведомства.

Первая такая таблица делит хозяйство на 44 сектора. Продажи промежуточных продуктов и готовых товаров секторами, перечисленными в левой стороне таблицы, вписываются в вертикальные колонки под наименованиями соответствующих отраслей, записанными в том же порядке в верхнем горизонтальном ряду.

Вторая таблица, или сетка, составленная из «технических коэффициентов», выводится из закрытой модели шахматной таблицы. Когда эти коэффициенты расставляются в системе уравнений, которые решаются одновременно, составляется третья таблица, называемая «инверсией Леонтьева». Она показывает, что требуется от каждого сектора для приращения общего выпуска на один доллар.

18 октября 1973-го Леонтьев, которому тогда было 68 лет, стал одним из первых лауреатов экономической премии Нобеля, учрежденной четырьмя годами ранее. Нобелевский комитет отдал ему предпочтение перед еще 42 соискателями. «За развитие метода «затраты-выпуск» и за его применение к важным экономическим проблемам» — объяснялось в аннотации. В своей торжественной речи в Шведской королевской академии наук Леонтьев привел простую модель «затраты – выпуск», относящуюся к мировой экологии, в которой загрязнение среды фигурировало как самостоятельный фактор.

«В менее развитых странах внедрение смягчающей деятельности строгих стандартов против загрязнения среды вызовет увеличение занятости, хотя и потребует некоторых жертв в сфере потребления»,

— подчеркивал экономист.

Впоследствии Леонтьев стал одним из критиков принципа присуждения премии.

«Думаю, уже сейчас внимание Нобелевского комитета постепенно переключается с экономистов-теоретиков на институциональных экономистов. И теперь возникает проблема, поскольку в конкретных экономических исследованиях можно, по крайней мере, говорить о какой-то иерархии, а также крупных шагах вперед, прорывах, тогда как в институциональной школе я действительно не вижу никаких крупных прорывов», — говорил он в 1997 году.

Леонтьев происходил из купеческого рода старообрядцев. Ранние годы будущий Нобелевский лауреат провел на Колтовской слободе в Петрограде. Увиденный собственными глазами экономический крах страны во время Первой мировой, две революции и Гражданская война не помешали Леонтьеву получить блестящее образование. Благодаря лично занявшейся его обучением матери он в 15 лет владел основными европейскими языками и поступил в университет, профессором которого был его отец, эсер и член Учредительного собрания Василий Леонтьев-старший.

В 1920-е годы Леонтьев-отец, устроившийся при советской власти в наркомате финансов, отправился в командировку в Берлин и стал невозвращенцем. Сын тоже много работал за рубежом, но последовал его примеру позже.

В 1931-м он уехал в США, начал работать в Национальном бюро экономический исследований, а вскоре женился на поэтессе Эстелл Хелен Маркс и оформил американское гражданство.

Несмотря на происхождение, власти всецело доверяли Василию Леонтьеву. Бывший советский студент добился права преподавать в Гарварде, консультировал ВВС США по экономическому планированию, возглавлял различные экономические организации. В 1943-1945 годах планировал поставки в Советский Союз по ленд-лизу.

По всей видимости, с возрастом у него развилась тоска по родине. В 1988 году Леонтьев предложил СССР помощь в проведении преобразований в рамках перестройки. Во внешней политике страны уже вовсю проглядывался курс на сближение с США, однако услугами специалиста пренебрегли. Плановая экономика лишь только готовилась перейти на рыночные рельсы.

Леонтьев если и обиделся, то не сильно. Несколько лет спустя он приехал уже в демократическую Россию. Но встретившись с командой Егора Гайдара, вернулся разочарованный.

«Я туда больше не поеду. Они ничего не слушают», — сетовал пожилой экономист.

«Нобелевский лауреат в области экономики Василий Леонтьев, американец по паспорту, но русский по происхождению, получил от ворот поворот, хоть и предлагал свои услуги новой власти. Признанному мировому авторитету Борис Николаевич (Ельцин. – «Газета.Ru») предпочел вчерашнего журналиста Гайдара: с тем же успехом истекающего кровью больного следует везти не к знаменитому хирургу, а к полуграмотному знахарю», — описывал этот эпизод в своей книге «Ельцин, Кремль: история болезни» депутат Александр Хинштейн.

Зато у Леонтьева получилось сойтись с мэром Санкт-Петербурга Анатолием Собчаком, который в 1991 году основал международный центр социально-экономических исследований, названный в честь американского гостя. Русский американец также являлся почетным членом Российской академии естественных наук.