«Недостойно быть последователем еврея»: как травили Эйнштейна

Выдающийся ученый Альберт Эйнштейн 85 лет назад прибыл в США в качестве беженца из нацистской Германии. Гения сопровождали супруга Эльза, приемные дочери, секретарша Элен Дюкас и ассистент Вальтер Майер. Ему пришлось навсегда покинуть родину на фоне все нараставших после прихода к власти НСДАП антисемитских настроений. Помимо научной деятельности, Эйнштейн традиционно проявлял достаточно высокую активность на политическом поприще. Он придерживался умеренно левых убеждений, был социал-демократом и публиковался в периодике соответствующей направленности.

Кроме того, Эйнштейн уважительно отзывался о Владимире Ленине и его попытках осуществления социальной справедливости, хотя и не одобрял тоталитарные методы построения социалистического общества.

Иосифа Сталина, напротив, физик называл «политическим гангстером».

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В 1918 году Эйнштейн вошел в число основателей лево-либеральной Немецкой демократической партии, выступавшей, среди прочего, за развитие сотрудничества с СССР. Опираясь на творческую и научно-техническую интеллигенцию, НДП играла заметную роль на политической арене страны, но была распущена после захвата власти нацистами.

Поначалу Эйнштейн не придавал большого значения возвышению НСДАП, считая успех Адольфа Гитлера сиюминутным и основанным на экономических неурядицах страны после Версальского договора.

«Он живет, а точнее сидит на голодном брюхе Германии, — объяснял гуманист. – Как только экономические условия улучшатся, Гитлер тут же перестанет что-либо значить».

Впрочем, с приближением Второй мировой войны мировоззрение Эйнштейна, ярого антимилитариста еще со времен Первой мировой, заметно менялось.

«Поскольку фашистская опасность все усиливается, я не верю больше в действенность пассивного пацифизма. Всеобщий мир невозможно сохранить до тех пор, пока в Европе господствует фашизм», — говорил теперь Эйнштейн.

Вполне понятно, почему среди немецких ученых еврейского происхождения гений стал для нацистов мишенью номер один. На начальном этапе травли пропаганда с одобрения Гитлера упорно распространяла слухи о лженаучности многих исследований Эйнштейна. В частности, жестко критиковалась теория относительности. В своих нападках пропагандисты ссылались на Йоханнеса Штарка, Нобелевского лауреата и убежденного противника этой теории.

Те же труды, морально громить которые не представлялось целесообразным, приписывались авторству ученых арийского происхождения. Практически со всеми оставшимися в Германии и поддерживавшими политику НСДАП коллегами Эйнштейн после отъезда навсегда прекратил любые контакты. Вплоть до падения Третьего рейха физик не прекращал изобличать преступления нацистского режима. Ему отвечали не менее жестко, а научную деятельность называли «еврейским заговором в физике».

«Наиболее важный пример опасного влияния еврейских кругов на изучение природы представляет Эйнштейн со своими теориями и математической болтовней,

составленной из старых сведений и произвольных добавок. Мы должны понять, что недостойно немца быть духовным последователем еврея», — отмечал еще один обладатель Нобеля по физике Филипп фон Ленард.

Евреям запрещалось учиться в университете, преподавать, состоять на госслужбе и работать в СМИ, а также служить в армии и заниматься бизнесом. Под строжайшим запретом оказались книги даже таких виднейших мыслителей еврейского происхождения, как Карл Маркс и Зигмунд Фрейд.

По мере усиления радикального национализма в стране Эйнштейну начали поступать угрозы физической расправы. В распространяемых листовках за голову ученого назначалась крупная денежная награда. Впрочем, публично он не жаловался на притеснения властей – даже тогда, когда его уволили из Берлинского университета, а всю собственность конфисковали.

Абсолютно нестерпимой обстановка стала уже после отъезда Эйнштейна – в сентябре 1935 года с принятием Нюрнбергских расовых законов.

Отныне запрещались брак, сожительство и половая связь между евреями и «гражданами германской или родственной ей крови»,

наем евреями домашней прислуги из женщин арийского происхождения, вывешивание евреями национального или имперского флага и так далее. Нарушение запретов каралось тюремным заключением. Принятая в ноябре поправка к закону легитимировала лишение евреев гражданства Германии. Они «не могли быть гражданами Рейха» и теряли право голоса.

Уже в США Эйнштейн получил вести о захвате дома и небольшого участка земли в Потсдаме, принадлежавших его дочери. Оставшиеся в Германии родственники физика по сути лишались средств к существованию.

В ответ Эйнштейн повторно отказался от немецкого гражданства (впервые это произошло в 1896 году ради учебы в Швейцарии) и членства в Прусской и Баварской академиях наук.

Всего к 1939 году из Германии на фоне антисемитской истерии и порожденных ей унижений эмигрировали 280 тыс. из примерно полумиллиона евреев.

Меньше повезло тем, кто выбрал местом жительства страны Восточной Европы, куда нацисты пришли с началом Второй мировой.

Приехавшим же в Америку Эйнштейн помогал обустроиться на первых порах, найти работу и обрести дом. Раздавая собственные деньги, он не афишировал благотворительность. Параллельно оказывал моральную поддержку немецким антифашистам. Современники отмечали скромность, простоту и доступность исследователя, несмотря на громкое имя.

Сам физик получил должность профессора физики в открытом в 1930 году Институте перспективных исследований в Принстоне, где уже трудились ученые-эмигранты Джон фон Нейман и Курт Гедаль. В 1940-м Эйнштейн принял гражданство США, одновременно сохраняя оформленный еще в 1901 году швейцарский паспорт. Он продолжил свои работы по теории относительности, уделял большое внимание попыткам создания единой теории поля.

После адаптационного периода Эйнштейны поселились по адресу Мерсер-стрит, 12. Через пару лет у жены ученого начались серьезные проблемы со здоровьем. 20 декабря 1936 года она скончалась от болезни сердца в возрасте 60 лет.

Сын гения Ганс-Альберт эмигрировал в США позже, после защиты диссертации в Политехникуме Цюриха, где в конце XIX века учился его отец. Впоследствии он стал профессором Калифорнийского университета Беркли.

Испытывая тревогу за судьбы мира из-за ядерных разработок Германии,

2 августа 1939 года Эйнштейн-старший направил Франклину Рузвельту знаменитое письмо, в котором призвал президента приступить к созданию атомного оружия.

На новой родине ему очень быстро удалось стать известной и уважаемой персоной, олицетворением образа рассеянного профессора, но вместе с тем сохранить репутацию непревзойденного гения.