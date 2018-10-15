По следам Голубой дивизии: что делали испанцы под Ленинградом

Археологи впервые показали артефакты, обнаруженные в ходе работ по строительству скоростной трассы Москва – Санкт-Петербург. Самая высокая концентрация находок была зафиксирована на 663-м километре маршрута у поселка Войскорово неподалеку от реки Ижора в Тосненском районе Ленинградской области, проинформировала «ГК Автодор». Несмотря на заявление регионального комитета по культуре об отсутствии на данной территории археологических памятников, рабочие случайно натолкнулись на обширный культурный слой,

из-за чего строительство седьмого и восьмого участков М-11 на подходе к Петербургу пришлось временно приостановить.

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Это дало возможность археологам начать научно-исследовательские и спасательные полевые работы.

В ходе раскопок были найдены фрагменты керамических сосудов, кварцевые отщепы и шлифовальный топор железного века (первое тысячелетие до нашей эры). Более ранние артефакты в Тосненском районе еще не встречались.

Кроме того, удалось установить следы славянского Средневековья (XIV-XV вв.): это керамическая посуда, ножи, различные украшения и глиняная пряслица – эксперты убеждены, что с помощью подобной вещицы на Руси пряли шерсть еще до монгольского нашествия. Чуть севернее археологи обнаружили большое число находок более позднего периода – вплоть до XIX века. В их числе – монеты, металлические пуговицы, ключи, столовые приборы.

К новейшей истории края относятся блиндажи, окопы и линии связи времен Великой Отечественной войны. Монеты, штык-нож, аптечные пузырьки и винные бутылки испанского производства, по мнению исследователей, свидетельствуют о том, что

на этом месте в период блокады Ленинграда дислоцировались части Голубой дивизии – достаточно крупного добровольческого формирования, входившего в состав немецкой группы армий «Север».

Это подразделение, укомплектованное в основном сторонниками генералиссимуса Франсиско Франко — фалангистами – рассматривалось советским командованием в качестве слабейшего звена немецкого пояса.

Попались в руки специалистов и испанские газеты Второй мировой: бумага смогла пережить более семи десятилетий благодаря консервации глиной.

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Еще одним необычным экспонатом оказался самовар, заполненный зерном. Такую «заначку» могли сделать крестьяне в страхе перед раскулачиванием в 1920-е годы.

«Это один из уникальнейших памятников на северо-западе страны и, по крайней мере, в Ленинградской области. Таких памятников, которые дают срез от эпохи раннего металла до Великой Отечественной, очень мало. В регионе их вообще единицы», — цитирует научного сотрудника Института материальной культуры РАН Сергея Семенова телеканал «Санкт-Петербург».

После проведения необходимых анализов и реставрации найденные экземпляры будут переданы в краеведческие музеи.

Кадр из видео/topspb.tv

Находки у поселка Войскорово – отнюдь не первые в Ленобласти за последнее время. Так, летом 2017 года стало известно об обнаружении на берегу Финского залива курганов бронзового века.

А тремя годами ранее дачники случайно наткнулись в собственном огороде на осколок каменного топора.

После проведенных археологами раскопок на побережье Ладожского озера было выявлено поселение эпохи неолита. К этому же периоду относится стоянка древнего человека, обнаруженная при реконструкции на 151-м километре автодороги А-121 Санкт-Петербург — Сортавала на границе Ленобласти и Карелии в минувшем августе.

В конце сентября ценные находки эпохи ранней бронзы были сделаны на раскопках при подготовке территории строительства трассы в обход Аксая в Ростовской области. Здесь были обнаружены ранние захоронения и уникальные артефакты, относящиеся к ямной культуре (IV-III тыс. до н.э.).

Другие находки принадлежали катакомбной культурно-исторической общности. В ходе изысканий археологи нашли традиционный набор погребального инвентаря: богато орнаментированные сосуды, бронзовые подвески, кремневые орудия, куски охры. Одной из самых интересных и редких находок стало деревянное колесо от повозки, которым был закрыт вход в одну из подземных гробниц.

В верхних слоях курганов была найдена кухонная и столовая посуда, которую специалисты отнесли к эпохе срубной культуры позднего бронзового века.

В погребении сарматов III-I в. до н.э. лежали бронзовый браслет, зеркало и веретенное пряслице. Недалеко от этого места археологам удалось найти наконечник копья, железные удила с псалиями и стеклянную бусину, которые являлись подношением умершему.