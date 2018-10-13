От ДНК не уйдешь: маньяка выдаст родня

В апреле 2018 года полиции США удалось поймать серийного убийцу, который скрывался на протяжении 40 лет. Вычислить его позволили анализ ДНК и онлайн-сервисы, предоставляющие гражданам возможность построить генеалогическое древо.

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Следователи вышли на 72-летнего бывшего офицера полиции, сравнив ДНК с мест преступлений с образцами, присылаемыми гражданами на один из онлайн-сервисов, который предлагает построить свое генеалогическое древо. Генетический профиль одного из родственников Джозефа Джеймса Деанжело вывел полицейских на него самого.

А в мае полиция США поймала еще одного преступника, десятилетиями остававшегося безнаказанным — 55-летнего Уильяма Эрла Тэлботта, обвиняемого в ограблении, изнасиловании и двойном убийстве. Как и в случае с Деанджело, специалисты обратились к онлайн-сервису, позволяющему построить генеалогическое древо c помощью анализа ДНК пользователя: после загрузки данных в базу можно найти своих дальних родственников или, например, биологических родителей детей из приемных семей. Или преступников — результаты тестов содержат даже больше данных, чем хранится в базах ФБР.

Подобные сервисы стали в последнее время довольно популярны.

Исследователи из Стэнфордского университета установили — чтобы идентифицировать человека, достаточно, чтобы информацию о своей ДНК оставил в общем доступе оставил хотя бы его четвероюродный родственник.

Результаты работы были опубликованы в журнале Science.

Ученые проанализировали данные 1,28 млн пользователей генеалогического сайта My Heritage. Оказалось, что в 60% случаев по их ДНК в базе можно было отыскать их дальних родственников. Аналогичный поиск исследователи провели по базе GEDmatch — здесь успех ждал их и вовсе в 76% случаев.

Проще всего было отыскать людей из Северной Европы — они составили 75% пользователей генеалогических сайтов, и их родственников можно было обнаружить на 30% чаще, чем родственников выходцев из Африки.

После установления генетического родства исследователи обратились к демографическим данным, выстроив генеалогическое древо. Они протестировали метод, установив личность неизвестной женщины по ее ДНК через нахождение дальних родственников.

Их подсчеты показали — достаточно иметь генетические данные всего 2% людей, чтобы отыскать их дальнего родственника в 90% случаев. Таким образом, делая свои генетические данные доступными, пользователь ставит под удар не только свою личную неприкосновенность, но и неприкосновенность сотен родственников.

«Когда мы загружаем на сайт информацию о своей ДНК, мы думаем, что это лишь наши данные, — подчеркивают исследователи. — Однако это не так — это данные всех людей, которые биологически связаны с нами».

В период с апреля по август 2018 года с помощью подобных сайтов было раскрыто как минимум 13 преступлений, отмечают авторы работы. До этого полиция была ограничена собственными базами, позволяющими найти родственников лишь до второго колена, но генеалогические сайты, куда пользователи добавляют свою информацию добровольно, стали мощным инструментом в руках правосудия.

«Проблема в том, что профили ДНК для полицейских баз собираются с помощью устаревших методов еще с 1990-х годов, — поясняет Ной Розенберг, ведущий автор исследования. — Система не предназначена для более сложных запросов, которые могут быть актуальны сегодня — идентификация людей по смешанным образцам ДНК или поиск дальних родственников».

«Хотя политики и широкая общественность могут поддерживать использование таких сайтов для раскрытия преступлений, эти данные доступны для всех, — предупреждают исследователи. — Таким образом, их могут использовать и злоумышленники».

Еще после ареста Деанжело критики обратились к полиции с вопросом о конфиденциальности данных тех людей, чья ДНК была использована для поиска убийцы.

Однако специалисты заверили их, что ничьи права не нарушены.

«Мы используем только общедоступные базы данных, политика которых разрешает такие поиски и уведомляет пользователей, что база данных может использоваться для задач правоохранительных органов», — сообщил доктор Стивен Арментраут, соучредитель генетического центра, с которым сотрудничала полиция.

По мнению ученых, необходимо разработать политику защиты генетических данных пользователей. Они рекомендуют сайтам использовать защищенную цифровую подпись, чтобы ограничить доступ к этой информации.