Америка доверяет России: «Союз» стартует к МКС. LIVE

Примерно в 7 утра мск основной и дублирующий экипажи корабля «Союз МС-10» в составе Алексея Овчинина, Ника Хейга, а также Олега Кононенко и Давида Сен-Жака вышли из гостиницы «Космонавт» под аплодисменты родных, друзей и гостей запуска. По традиции, выход сопровождался песней «Трава у дома» группы «Земляне».

На площадке №17 экипажи проходили предстартовую подготовку. Перед выходом члены основного экипажа оставили подписи на дверях своих номеров гостиницы. Такую традицию начал еще в 1961 году Юрий Гагарин.