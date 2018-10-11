Америка доверяет России: «Союз» стартует к МКС. LIVE

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Особенность этого старта в том, что на орбиту в корабле «Союз» летят не трое, как обычно, а двое космонавтов. Третье место на корабле занимает контейнер с грузом. Это, кстати, напрямую связано с планами NASA отказаться от запусков своих астронавтом на «Союзах».
Корабль отправится по короткой четырехвитковой схеме, поэтому путь экипажа до станции составит порядка шести часов.
Готовность к пуску 30 минут. Накануне глава NASA Джим Брайденстайн прокомментировал в своем твитере встречу с главой «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным. Брайденстайн отметил, что впервые встретился с Дмитрием Рогозиным. По его словам, они договорились продолжать взаимодействие по всем вопросам, которые касаются Международной космической станции (МКС). Также он рассказал, что они обсудили поиск жизни, планетарную оборону и постоянное присутствие на Луне. «Poyekhali!», — закончил свой твит Брайденстайн.
Примерно в 7 утра мск основной и дублирующий экипажи корабля «Союз МС-10» в составе Алексея Овчинина, Ника Хейга, а также Олега Кононенко и Давида Сен-Жака вышли из гостиницы «Космонавт» под аплодисменты родных, друзей и гостей запуска. По традиции, выход сопровождался песней «Трава у дома» группы «Земляне».
На площадке №17 экипажи проходили предстартовую подготовку. Перед выходом члены основного экипажа оставили подписи на дверях своих номеров гостиницы. Такую традицию начал еще в 1961 году Юрий Гагарин.
Ранее состоялось заседание Государственной комиссии, на котором были рассмотрены результаты испытаний на стартовом комплексе ракеты-носителя «Союз-ФГ», предназначенной для выведения на орбиту корабля «Союз МС-10».
Госкомиссия приняла решение о готовности ракеты космического назначения к заправке компонентами топлива и ее пуску. Специалисты приступили к операциям по заправке баков ракеты-носителя окислителем и горючим.
Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! В 11.40 с космодрома Байконур стартует корабль «Союз-МС10», который отправит на Международную космическую станцию новый экипаж — : командир корабля Алексей Овчинин (Роскосмос) и бортинженер Ник Хейг (NASA).