От боли до оргазма: чем европейцы отличаются от азиатов

По мнению многих людей, выражение лица во время оргазма мало отличимо от выражения лица в момент боли. На это указывает и ряд исследований, основанных на наблюдениях. Однако как на самом деле люди «видят» удовольствие и боль и что может влиять на их восприятие, изучалось не слишком тщательно.

В представлении жителей западных и восточных стран выражение лица при оргазме значительно различается, а вот боль выглядит одинаково, выяснили психологи из Университета Глазго в Шотландии.

Результаты работы были опубликованы в журнале PNAS.

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Для начала исследователи создали компьютерные анимации 3600 различных выражений лица и предложили 80 добровольцам, 40 европейцам и 40 азиатам, определить, что выражают продемонстрированные им лица — боль, оргазм или что-то еще. Также требовалось указать степень интенсивности ощущений, которые мог испытывать виртуальный человек, от очень слабых до очень сильных. Анимированные лица в разных комбинациях хмурили или поднимали брови, морщили носы, открывали рты и прикрывали глаза — всего было использовано 42 различных элемента мимики.

На следующем этапе эксперимента ученые отобрали еще 104 добровольца разного пола из обеих культур и показали им реалистичные анимации лиц представителей их расы противоположного пола, которые, по мнению предыдущей группы, выражали боль или оргазм. Участники исследования должны были подтвердить или опровергнуть, что человек на анимации испытывает боль или оргазм, и отметить, насколько сильны его ощущения.

Добровольцы продемонстрировали удивительное единодушие друг с другом и предыдущей группой, определив оргазмирующие и страдающие лица без заметных разногласий. Интересно, что представление о том, как выглядит лицо испытывающего оргазм человека, сильно разнилось у европейцев и азиатов. В частности, по мнению европейцев, у человека во время оргазма отвисает челюсть, а в восприятии азиатов он улыбается. Общей чертой оказались приподнятые брови.

А вот лицо человека, которому больно, и в западной, и в восточной культуре было практически одинаковым — сведенные опущенные брови, наморщенный нос, растянутые уголки рта и приподнятые щеки.

«В обеих культурах представление о лице во время боли и оргазма противоположно. Выражение лица во время боли характеризуется «сжатием» лица (опущенные брови, наморщенный нос, приподнятые щеки), в то время как оргазм — его «расширением» (поднятые брови, открытый рот у европейцев), — пишут авторы работы. — Такая разница необходима, чтобы с помощью выражения лица сообщать окружающим о своем состоянии и влиять на их поведение, например, получить помощь в случае боли или продемонстрировать, что половой акт завершился оргазмом».

Исследователи подчеркивают, что результаты их работы идут вразрез с более ранними данными, полученными в наблюдениях за поведением людей — согласно им, лицо человека в момент боли и в момент оргазма довольно похоже. Считается, что в обоих случаях брови хмурятся, глаза закрываются, а рот распахивается. Хотя при этом выделяется и ряд отличительных черт (моргание или, например, дрожь), очевидно, что в восприятии людей боль и оргазм выглядят совершенно по-разному.

По мнению исследователей, мозг может таким образом категоризировать наиболее характерные элементы выражений лица, при этом упуская менее явные.

Разница в том, как европейцы и азиаты представляют себе лицо во время оргазма, обусловлена культурными различиями, отмечают ученые. Так, европейцы, видимо, относятся к оргазму как к прочим ярким эмоциям и ощущениям, например, возбуждению или энтузиазму — для всех них характерны выраженные движения рта. В то же время азиаты более сдержанны и выражают положительные эмоции улыбкой.

В дальнейшем исследователи предлагают изучить разницу между тем, как выражение боли и удовольствия на лице отличается от того, как оно выглядит в реальной жизни. Они рассчитывают, что понимание природы и корней таких различий позволит узнать больше о культурных различиях и социальном контексте и об их влиянии на коммуникацию между людьми.

Пока что ученые нашли только одно универсальное выражение лица, которое во всех культурах воспринимается одинаково, — оно выражает несогласие.

В ходе эксперимента молодые люди из разных стран, говорящие на английском, испанском, китайском и даже жестовом языке общались со своим собеседником, что записывалось на камеру и анализировалось компьютером. Оказалось, что когда человек не соглашается с чем-либо и употребляет частицу «не», то его лицо приобретает одно и то же выражение (его называют «not face»). Для него характерны сжатые губы, нахмуренные брови и приподнятый подбородок.

Еще до проведения эксперимента ученые полагали, что универсальное выражение лица если и существует, то символизирует негативные эмоции. Именно их человек научился выражать первыми, поскольку от способности демонстрировать агрессию или опасность зависела жизнь древних людей, еще не умевших разговаривать.

По мнению ученых, «not face» сочетает в себе три базовые эмоции: нахмуренные брови обозначают злость, приподнятый подбородок — отвращение, а сжатые губы — презрение.