Авария в космосе: телескоп Hubble подвел гироскоп

Самая крупная и знаменитая обсерватория за пределами Земли — космический телескоп Hubble — прервал свою работу. В настоящее время он введен операторами в безопасный режим из-за технических неполадок, подтвердили в понедельник в NASA.

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Как сообщается, причиной стал выход из строя одного из трех гироскопов,

используемых для наведения телескопа на цель и удержания его в неподвижном положении.

Точно наводиться и удерживаться в неподвижном состоянии жизненно необходимо для телескопа, ведущего наблюдения за далекими и подчас очень слабыми объектами во Вселенной. Так, благодаря наблюдениям Hubble на прошлой неделе астрономы объявили о первом в истории детектировании спутника у внесолнечной планеты.

Будучи введенным в безопасный режим, телескоп будет оставаться в стабильной конфигурации до тех пор, пока операторы не решат проблему и не вернут миссии работоспособность.

Построенный с многократным дублированием всех систем, телескоп Hubble имеет на борту шесть гироскопов, установленных во время последней миссии по его обслуживанию, когда в 2009 году для его ремонта к нему прибыл экипаж космического шаттла. Для максимальной эффективности телескоп обычно использует одновременно три гироскопа,

однако может продолжать наблюдения и при всего одном работающем.

«Сломавшийся гироскоп плохо работал уже примерно год, и его поломка не стала неожиданностью. Два других гироскопа этого же типа уже вышли из строя в апреле этого года. Три оставшихся гироскопа лучше в техническом плане и поэтому должны иметь более продолжительный срок службы», — говорится в сообщении NASA.

Два из этих гироскопов в настоящее время используются, однако пробное включение третьего, «улучшенного», показало, что он не функционирует на достаточно хорошем уровне. Поэтому телескоп оказался лишен возможности использовать одновременно три гироскопа и был отключен.

В настоящее время в NASA созвана комиссия по анализу сложившейся ситуации, в нее вошли члены миссии Hubble и представители промышленности, знакомые с устройством и особенностями работы этих типов гироскопов. Эта комиссия должна наметить план выхода из ситуации.

Если в результате ее работы удастся вернуть к жизни вышедший из строя гироскоп, телескоп вернется к работе с тремя исправными гироскопами. В случае, если этого сделать не получится, наблюдения продолжатся с использованием одного гироскопа —

чтобы сохранить последний гироскоп максимально долго.

«Большой разницы в работе с одним или двумя гироскопами нет, это отнимает больше наблюдательного времени, — пояснила Рейчел Остен, заместитель руководителя миссии в Научном институте космического телескопа в Балтиморе.

«Инструменты телескопа остаются полностью фунциональными и смогут обеспечивать нас прекрасными данными еще многие годы», — говорится в заявлении NASA.

«Я думаю, что Hubble сейчас в хороших руках. Тот факт, что у нас обнаружились некоторые проблемы с гироскопом, это давняя традиция в работе обсерватории», — считает Кеннет Сембах, директор Научного института космического телескопа.

Несмотря на это, некоторые астрономы высказывают опасения, что режим уменьшенного числа гироскопов повлияет на выполнение некоторых типов наблюдений — например, за объектами Солнечной системы,

на которые необходимо наводиться чрезвычайно точно, с тремя гироскопами одновременно.

Пока в NASA не называют никаких сроков починки телескопа, нет данных и о том, в какой конфигурации ему предстоит работать — с одним или с тремя гироскопами.

Сложившаяся ситуация еще раз напоминает о том, что с выводом из эксплуатации космических шаттлов инженеры NASA утратили возможность ремонтировать и обслуживать уникальную, самую производительную в истории орбитальную обсерваторию.

И теперь каждая серьезная поломка будет приводить ко все более сложным последствиям и постепенно приближать телескоп к завершению миссии.

Телескоп Hubble был запущен с помощью шаттла в 1990 году. Первые присланные снимки повергли всех в шок: брак главного зеркала значительно снизил качество изображения, которое оказалось слишком размытым. И потому дорогостоящий запуск космического челнока, при помощи которого в 1990 году телескоп монтировали на орбите, пришлось повторить уже в 1993 году, но уже с ремонтной миссией. Благодаря установленному оптическому корректору телескоп обрел расчетную четкость изображения и вскоре позволил землянам увидеть редчайшее явление — падение кометы Шумейкера — Леви на Юпитер. Подсчитано, что с того момента телескопом проведено 1,3 млн наблюдений