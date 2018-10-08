Разгадана тайна века: зачем египтяне красили носки

Человечество придавало самое серьезное значение цветам одежды гораздо раньше, чем было принято считать до сих пор. К такому умозаключению пришли ученые из Британского музея, исследовавшие образец носка, относящийся к Древнему Египту периода между 300 и 400 годами нашей эры.

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Эксперты применили неинвазивный, то есть не связанный с нарушением волокон метод мультиспектрального изображения, сообщил PLOS One. При помощи такого анализа ученые выяснили, какие цвета использовались в производстве детского полосатого шерстяного носка. Кроме того, удалось определить методику смешивания цветов традиционной палитры – красного, синего и желтого, в результате чего получались оранжевый, фиолетовый, зеленый и так далее. Красители добывали из растений: марены (красный), вайды (синий) и резеды (желтый). Для изучения отдельных волокон специалисты прибегли к цифровой микроскопии.

Подвергшийся воссозданию носок с левой ноги был найден в склепе в римском городе Антинополь в Египте и находился в коллекции Британского музея с 1914 года.

Он был выполнен техникой с одной иглой, которая предшествовала вязанию крючком. Тем не менее, египетский метод был достаточно надежным и удобным.

Как показал анализ, этот элемент одежды был сделан из пряжи семи различных оттенков. По форме он практически не отличался от современных. Единственное, для удобства ношения сандалий большой палец был отделен от остальных специальной перемычкой. Этим носок из Антинополя очень напоминает варежку.

«Было здорово обнаружить, что разные цветные полосы на детском носке, найденном в Египте, были созданы при помощи комбинации всего лишь трех натуральных красителей», — заявила сотрудница музея Джоанн Дайер, слова которой приводит The Guardian.

Ученые практически не сомневаются, что вязаная одежда впервые появилась именно на территории Древнего Египта – в еще более ранние времена, когда остальные народы одевались в шкуры животных. К XIX веку до нашей эры относится несколько рисунков, оставленных на стенах пирамид и гробниц. На одном из них запечатлена женщина в момент надевания носков, на другом четыре женские фигуры облачены во что-то, очень напоминающее вязаные жакеты.

Среди развалин дворца ассирийского царя Синнахериба в Ниневии был найден рельеф воина в носках, очень напоминающих современные. В числе археологических находок встречались и детские вязаные туфельки.

К более позднему периоду, а именно к 79 году нашей эры, относится отпечаток вязаного чулка в застывшей лаве на месте извержения вулкана в Помпеи.

В III-IV веках ручное вязание получило уже довольно широкое распространение. Известен ряд артефактов подобной направленности, выставленных в музеях Берлина и Лондона. А в музее Детройта экспонируется образец древнеегипетского искусства из хлопчатобумажных нитей с надписями на древнеарабском языке. Как известно, 300-летний римский период в истории Египта продолжился византийским, а в VII веке сменился арабским завоеванием.

Изучение находок из шерсти позволяет утверждать, что люди не утрачивали технологию вязания, несмотря на военно-политические катаклизмы и смену режимов. Более того, мастерство производства носков и других вещей поступательно росло. Появлялись узоры, усложнялся орнамент и виды вязания.

Однако о пристрастии древних египтян к ярким тонам в одежде до последних исследований было практически неизвестно.

При этом вынужденный уход римской и греческой культур, изменения в экономике, торговле и доступе к необходимым материалам, конечно, накладывали на процесс свой отпечаток. Ученые из Британского музея намерены продолжить изучение развития традиции вязания на берегах Нила.

В Европу искусство вязания проникло в Средние века.

Начало традиции изготовления одежды крючком или спицами на Руси датируется примерно X-XI веками: к этой эпохе принадлежат найденные в Новгороде фрагменты вещей.