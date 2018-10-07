«Вас защищали»: в НАТО разъяснили сербам, зачем их бомбили

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объяснил агрессию своей организации против Югославии в 1999 году необходимостью «защиты мирного гражданского населения» и свержения президента Слободана Милошевича. Такое заявление гость из Брюсселя сделал на встрече со студентами отделения скандинавских языков филологического факультета Белградского университета, проинформировал RTS.

Реклама

Столтенберг признал, что многие люди в Сербии по-прежнему очень болезненно оценивают события 19-летней давности и негативно настроены по отношению к НАТО. Поэтому, подчеркнул чиновник, целью его визита было «отправить важное послание» сербской молодежи. Столтенберг говорил о важности тесного сотрудничества этой страны с НАТО, хотя Сербия неоднократно заявляла о сохранении военного нейтралитета.

Коснулся руководитель Североатлантического альянса и еще одной неприятной для сербов темы – Косово, где, как напомнил норвежец, организация представлена отрядами KFOR, задача которых – «сохранение безопасности и защита всех общин». Глава НАТО также отметил важность диалога между Белградом и Приштиной.

Столтенберг принял участие в лекции на правах самого известного в современном мире политика – носителя норвежского языка. Высокопоставленный деятель пытался быть предельно вежливым и дружелюбным с юными сербами.

Он вспомнил, как в начале 1960-х несколько лет прожил в Белграде, где трудился послом Норвегии его отец, а свое первое в жизни мороженое съел в Калемегдане – парке около городской крепости.

После занятия студенты охотно делились впечатлениями. По словам Ирены Попович, Столтенберг пытался представить НАТО как организацию исключительно защитной направленности, которая «не нападает или распространяет свою власть на чужие земли, а лишь оберегает мир и порядок».

Слушатели признались, что получили много новых сведений, о которых прежде не подозревали, однако в основном остались при своем мнении.

Агрессия НАТО против Югославии, в которую тогда входили современные Сербия и Черногория, началась 24 марта и продлились до 10 июня 1999 года. Общее командование осуществлял глава вооруженных сил НАТО в Европе Уэсли Кларк. Операция получила полную поддержку президента США Билла Клинтона, главы Госдепа Мадлен Олбрайт и премьер-министра Великобритании Тони Блэра.

Официальной причиной бомбардировок назывались кровавые столкновения между албанской военизированной группировкой «Армия освобождения Косова», боровшейся за независимость края, в котором этнических албанцев проживало больше, чем сербов, и югославскими силовиками. Запад обвинял власти Югославии в этнических чистках, закрывая глаза на аналогичные – и часто более массовые и жестокие – преступления со стороны косовско-албанских формирований.

Дмитрий Окунев/«Газета.Ru»

События показали полнейшую несостоятельность югославских систем ПВО. Самолеты НАТО практически без ущерба прорывались в воздушное пространство над Югославией, нанося ракетно-бомбовые удары по Белграду, Нови-Саду, Подгорице и другим населенным пунктам. За без малого три месяца интервенции атакующая сторона потеряла лишь один штурмовик – американский F-117A «Найтхок», который был сбит в 40 км к западу от сербской столицы на третий день агрессии, 27 марта, устаревшим советским ЗРК С-125 «Нева».

Поймать пилота не удалось – он скрылся от полицейских, а затем был эвакуирован в Италию.

Есть версия, что батарея под командованием полковника Золтана Дани поразила объект по ошибке, случайно открыв огонь и не имея при этом конкретной цели. Останки F-117 выставлены на всеобщее обозрение в белградском музее авиации рядом с аэропортом Николы Теслы. На оборонной мощи страны негативно сказались распад большой Югославии, санкции, наложенные по итогам Боснийской войны, и положения Дейтонских соглашений о сокращении вооружений. Из 20 баз ВВС 1991 года к 1999-му у Югославии осталось лишь пять. Практически вся техника была малопригодной для ведения современной войны.

При этом в 1996 году Россия в рамках погашения долга СССР перед СФРЮ предлагала поставить югославам 20 истребителей Миг-29 и ЗРК С-300. Президент Милошевич отказался от такой сделки.

Атаки самолетов НАТО в основном были направлены на военные и инженерные объекты, а также средства коммуникаций, однако большим повреждениям подверглась и гражданская инфраструктура. При бомбардировках погибли от примерно 300 (по данным Югославии) до 1200 (версия НАТО) силовиков и не менее 500 мирных жителей. Многие остались без жилья и средств к существованию. Сербские власти приняли решение не восстанавливать некоторые поврежденные бомбами строения. Так, в центре Белграда высится полуразрушенное бывшее здание министерства обороны, привлекающее к себе иностранных туристов.

Примерно в таком же состоянии находится Здание радио и телевидения, работников которых НАТО обвинил в «пропагандистской кампании». Согласно трактовке Human Rights Watch, уничтожение телецентра попало в разряд военных преступлений. При атаке ракетами «Томагавк» погибли 16 сотрудников, транслировавших в этот момент ночную сводку новостей. Тогда же в апреле был совершен налет на торговый центр «Ушче».

В белградском парке Ташмайдан установлена стела в память о журналистах и сотрудниках студии. На ней выбито слово – «Почему?»

Жертвами бомбардировок оказались и российские граждане. Группа инженеров сгорела заживо во время бомбежек Белграда, еще как минимум один человек погиб при разрушении моста около крепости Петроварадин в Нови-Саде. Плакаты с фотографиями и именами убитых из числа мирного населения на регулярной основе выставлены у здания Скупщины – парламента Сербии, где традиционно протестуют против визита зарубежных политиков, в той или иной степени причастных к трагическим событиям.

Дмитрий Окунев/«Газета.Ru»

Откликом на югославские события в России стали стихийные антиамериканские митинги. В ходе одного из них толпа едва не разгромила американское посольство: милиции едва удалось сдержать натиск молодежи, и пострадал только подъезд здания.

Премьер-министр России Евгений Примаков, в момент первых бомбардировок Белграда летевший в Вашингтон на встречу с вице-президентом США Альбертом Гором, принял решение прервать визит и приказал развернуть самолет прямо над Атлантическим океаном.

Симпатии к оказавшейся под ударом стране ненадолго объединили отечественных демократов и коммунистов. «Красная» в 1999 году Госдума поддержала своих коллег – сербских парламентариев, которые 12 апреля проголосовали за присоединение Югославии к Союзному государству России и Белоруссии.

Президент Борис Ельцин заблокировал процесс, равно как и другую инициативу – по направлению в Югославию военных советников и оружия.

Дмитрий Окунев/«Газета.Ru»

С миротворческой миссией в разгар авиаударов посещали Белград Егор Гайдар, Борис Немцов и Борис Федоров. Как рассказывал впоследствии Немцов, российские депутаты пытались уговорить сербского Патриарха Павла и Папу Римского Иоанна Павла II просить Клинтона прекратить атаку. Понтифик отказался, сославшись на то, что американский президент к нему не прислушается.

Участие российской армии в конфликте ограничилось рейдом 200 располагавшихся в Боснии миротворцев на Приштину, где в ночь на 12 июня был взять под контроль аэропорт «Слатина». Одним из командиров операции был нынешний президент Ингушетии, в ту пору майор Юнус-бек Евкуров, удостоившийся звания Героя России.