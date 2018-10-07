Глобальное потепление: христиане пригрозили потопом

C 1 по 5 октября 2018 года в Корее, городе Инчхон, прошли заседания Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК). Основным вопросом стало рассмотрение и утверждение «Специального доклада МГЭИК о воздействиях глобального потепления на 1,5°С по отношению к доиндустриальному уровню и соответствующих траекториях глобальных эмиссий парниковых газов в контексте усиления глобального ответа на угрозу изменения климата, устойчивого развития и усилий по искоренению бедности».

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В обсуждении проблем принял участие доктор Кэт Крамер, ведущий специалист в области глобального климата организации «Христианская помощь». Организация занимается борьбой с бедностью и ликвидацией последствий стихийных бедствий в Южной Америке, странах Карибского бассейна, Ближнего Востока, Африки и Азии. Организация действует уже более 65 лет.

«Некоторые из самых известных городов мира окажутся под водой, когда уровень моря поднимется из-за глобального потепления.

Мы начинаем понимать, что происходит, когда изменение климата приводит к повышению уровня моря. Температура уже выросла примерно на градус и мы знаем, что произойдет, если она поднимется на полтора. Повышение температуры более чем на три градуса может иметь катастрофические последствия для миллионов людей, живущих в прибрежных городах. Крайне важно, чтобы правительства прислушались к выводам МГЭИК».

Согласно докладу «Христианской помощи», затопление грозит Джакарте — Индонезия нередко страдает от разрушительных воздействий цунами. Сейчас 40% города находится ниже уровня моря и погружается в воду со скоростью около 2 см в год. Мангровые леса были вырублены, что сделало Джакарту уязвимой для штормов и дальнейшее повышение уровня моря вызывает опасность наводнений.

Американский Хьюстон сам роет себе могилу — его затоплению способствует добыча полезных ископаемых, приводящая к оседанию города. Центр находится всего в 15 м над уровнем моря, город погружается в воду со скоростью около 5 см в год.

Лондон уходит под воду из-за таяния ледников Великобритании. В 1984 году был открыт барьер Темзы, призванный защитить реку от переполнения, планировалось, что он будет использоваться 2-3 раза в год. В итоге он используется до 70 раз в год, а уровень моря за это время поднялся на 50 см.

К затоплению Шанхая приводит тяжесть его инфраструктуры в сочетании с добычей подземных вод и подъемом уровня моря.

В Лагосе, столице Нигерии, 740 тыс. жителей могут потерять дома из-за повышения уровня моря на 20 см. Такая перспектива беспокоит власти, поэтому правительство собиралось ввести штрафы и даже тюремные заключения для тех, кто бурит скважины без разрешения. Однако это предложение оказалось спорным — доступ к воде в Лагосе и так ограничен.

Манила в Филиппинах все еще восстанавливается после сентябрьского тайфуна, унесшего жизни 6300 человек. Город погружается в воду на 10 см в год. Это может привести к засолению плодородных почв и проблемам с продовольствием.

Рискует пострадать и Дакка в Бангладеше. Изменение уровня моря приводит к миграциям, люди переселяются в дельты рек.

Урбанизированные районы находятся всего в 6-8 см от уровня моря, а его повышение происходит в 10 раз быстрее, чем в Бенгальском заливе к юго-западу от города.

Три года назад правительство Таиланда опубликовало отчет, в котором заключило, что Бангкок окажется под водой в течение следующих 15 лет. И, похоже, предсказание оказалось верно — сейчас город находится всего в 1,5 м над уровнем моря. На город «давят» свыше 700 20-этажных зданий и 4000 зданий с 8-20 этажами.

Ранее «Газета.Ru» также сообщала, что из-за глобального потепления Россия может обрести свой «Суэцкий канал». Северный морской путь может стать альтернативой Суэцкому каналу благодаря таянию арктических льдов. Это позволит сократить расходы на транзит из Европы в Азию и Америку.

Таким образом, экологическая катастрофа может сыграть на руку России.

В этой ситуации Россия будет получать выгоду, беря деньги за навигацию и работу по очистке пути от льда.

Кроме того, судно из Южной Кореи в Германии затратит на путь через Суэцкий канал 34 дня, тогда как через Северный морской путь оно дойдет за 23 дня.