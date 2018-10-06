Президент не дал: США чуть не закидали Вьетнам ядерными бомбами

Накануне одного из самых тяжелых для США эпизодов войны во Вьетнаме американское военное командование в Сайгоне рассматривало план использования в этой войне ядерного оружие. Однако план был отвергнут президентом Линдоном Джонсоном, пишет New York Times со ссылкой на недавно рассекреченные документы.

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Документы свидетельствуют о том, что приготовления к ядерной бомбардировке вел генерал Уильям Уэстморленд, командующий американскими силами в Южном Вьетнаме. Получив согласие от командования американскими силами в тихоокеанском регионе, Уэстморленд разработал секретную операцию с кодовым названием «Перелом челюсти»,

которая предполагала переброску тактического ядерного оружия во Вьетнам, где оно могло быстро примениться для защиты американских войск.

О подготовке плана Линдона Джонсона уведомил его советник по национальной безопасности Уолт Ростоу, однако президент отклонил план, что стало известно от Тома Джонсона, который в 1968 году работал помощником президента и выполнял роль стенографиста на проходивших в Белом доме встречах. «Когда он узнал, что план начал исполняться, то весьма расстроился и убедительно приказал Ростоу, и я думаю, прямо Уэстморленду, остановить его», — вспоминал Джонсон.

По его словам, президент опасался большой войны, в которую может оказаться втянут Китай, как это случилось в 1950 году. «Джонсон никогда полностью не доверял своим генералам. Он очень восхищался Уэстморлендом, но не хотел, чтобы его генералы развязали войну», — добавлял Джонсон.

Подробности того, насколько США были близки к применению ядерного оружия во Вьетнаме спустя 23 года после его использования в Японии, будут описаны в книге американского историка Майкла Бешлосса «Президенты войны», которая скоро выйдет в свет.

«Джонсон определенно сделал серьезные ошибки, ведя войну во Вьетнаме, — утверждает историк.

– Но нам стоит поблагодарить его за то, что он не дал возможности в начале 1968 года перевести этот трагический конфликт в разряд ядерных».

А документы, рассекреченные два года назад, указывают на то, что все к этому и шло. Накануне знаменитой битвы за Кхешань президент требовал от своих генералов не допустить позорного поражения в этом сражении, которое могло обернуться для него политическим крахом и личным оскорблением.

Публично выражая уверенность в благоприятном исходе сражения, Уэстморленд организовал встречу на Окинаве, чтобы спланировать, как доставить ядерное оружие в Южный Вьетнам. 10 февраля с планом ознакомился президент, а уже два дня спустя адмирал Шарп отправил приказ «отменить все планирование операции «Перелом челюсти».

«Я не припоминаю никаких разговоров о применении ядерного оружия в Кхешани», — признается Льюис Саймонс, в то время журналист Associated Press.

Книга, которая увидит свет на следующей неделе, описывает военные вызовы, которые стояли перед президентами США от Томаса Джефферсона до Джорджа Буша. В ней рассказывается о том, что в то же время, когда в администрации США велись споры по поводу применения ядерного оружия, сенаторы были возмущены тем, что президент и его помощники вводили их в заблуждение по поводу прогресса в ходе войны во Вьетнаме.

Осада Кхешани

Осада Кхешани считается одним из знаковых эпизодов Вьетнамской войны. Боевые действия длились с 21 января по 9 июля 1968 года. К началу кампании американские пехотинцы занимали базу на протяжении двух лет. Командование армией США считало Кхешань важнейшим стратегическим объектом.

За событиями вокруг базы внимательно следил президент Линдон Джонсон: для удобства понимания главой государства ситуации в Белом доме был создан макет Кхешани. Народная армия Вьетнама предприняла лишь несколько масштабных атак. В наиболее сложные моменты вражеского наступления американцев выручали бомбардировщики, утюжившие прилегающую местность. Основным способом осады стали артиллерийские обстрелы. Коммунистам оставалось довольствоваться локальными успехами.

Так, им удалось взять лагерь спецназа Лангвей, для штурма которого применялись танки.

В середине года база Кхешани лишилась своего изначального стратегического значения, после чего ее удержание силами многочисленного гарнизона потеряло практический смысл. Новый командующий принял решение оставить опорный пункт. Все оборонительные сооружения были уничтожены, а военнослужащие организованно эвакуированы. Северовьетнамским солдатам достались фактически руины еще недавно неприступной крепости. Удерживать разрушенную базу коммунисты не стали. Обе стороны приписали победу в операции себе.

В США систематически подлежат рассекречиванию документы, касающиеся важных событий времен «холодной войны». Так, в 2015 году Стратегическое военное командование США обнародовало полный список целей на территории Советского Союза,

которые подлежали немедленному уничтожению в случае начала полномасштабной ядерной войны.

Документ был составлен в 1956 году, авторы публикации подчеркивают, что он представляет собой наиболее всеобъемлющий и детальный список целей американского командования из всех, что когда-либо были рассекречены для любого периода «холодной войны».

Согласно расположению целей и тактике ВВС США, в случае нападения на СССР бомбардировки должны были подвергнуть людей, проживающих в непосредственной близости от эпицентров взрывов, действию радиоактивных осадков.

Более того, составители разработали план «систематического разрушения» промышленных объектов не только в городах СССР, но и на территории стран всего Варшавского блока и Китая. Причем в таких крупных городах, как Москва, Пекин, Ленинград, Восточный Берлин и Варшава, недвусмысленно указывается главная цель – «население», которое числится среди других намеченных целей под кодовым номером 275.