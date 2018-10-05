Невидимое оружие: зачем Пентагону насекомые-убийцы

Ученые из Института эволюционных наук во Франции и Фрайбургского университета в Германии заподозрили Пентагон в работе над биологическим оружием — они предполагают, что в рамках проекта DARPA «Насекомые-союзники» (Insect Allies) насекомые могут быть использованы для распространения генетически модифицированных вирусов вопреки Конвенции о биологическом оружии. Свои опасения исследователи изложили в статье в журнале Science.

Программа Insect Allies подразумевает использование насекомых, например, тли, для изменения генов растений.

Таким способом участники программы надеются привить растениям иммунитет к болезням, засухе и другим типичным для сельскохозяйственных культур угрозам. Исследования в этой области стартовали в 2016 году, на них было выделено $45 млн.

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Но у ученых такой подход вызывает сомнения — они считают, что данные, которые можно получить в рамках программы, выглядят крайне ограниченными применительно к развитию сельского хозяйства в США или реагированию на чрезвычайные ситуации».

«В результате данную программу могут широко воспринимать как попытку создания с целью причинения вреда биологических возбудителей и средств их распространения, и если это правда, то это является нарушением Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО)», — подчеркивается в статье.

Конвенция подразумевает запрет разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и уничтожение уже существующего.

«Конвенция запрещает разработку любых биологических агентов, которые не предназначены для профилактических, защитных и других мирных целей, — отмечает Силя Военеки, одна из авторов исследования. — Разрабатываемый метод сложно контролировать, и вряд ли его использование будет разрешено в мирное время. Кроме того, прививать вирусы растениям можно проще — через распыление. Если мирная цель проекта заключается в защите растений, к нему есть много вопросов, остающихся без ответа».

«Важнее всего, что это может побудить другие государства начать разрабатывать биологическое оружие», — опасается биоэтик Николас Эванс из США.

Менеджер проекта Блейк Бекстайн, разумеется, отрицает все претензии.

«DARPA не создает ни биологическое оружие, ни способы его доставки, — уверяет он. — Если бы мы хотели разработать биологическое оружие, разве стали бы мы просить университеты предлагать свои идеи для исследований?».

Он называет статью клеветнической и отмечает, что крайне расстроен, что она была опубликована в Science.

В то же время в интервью The Washington Post Бекстайн признал, что ряд технологий, разрабатываемых в рамках программы Insect Allies, может иметь «двойное назначение» и применяться как в целях обороны, так и для атаки.

«Я думаю, при разработке любой революционной технологии есть потенциал ее двойного использования.

Но это не то, чем мы занимаемся. Мы улучшаем растения, мы сосредоточены на положительной цели. Мы хотим обеспечить продовольственную безопасность, потому что продовольственная безопасность — это национальная безопасность в наших глазах», — говорит Бекстайн.

Отношение к безопасности у правительства США, впрочем, специфическое. Недавно «Газета.Ru» уже рассказывала, что, по мнению администрации Трампа, немного радиации населению не повредит. В целях администрации — постепенно ослабить федеральные нормы, касающиеся допустимых уровней радиации.

При этом в своем решении власти опираются на мнение отдельных специалистов, считающих, что небольшие уровни радиации не вредны, а полезны организму человека, как небольшие дозы солнечного облучения. Критики этого решения опасаются, что предлагаемые изменения могут привести к повышенным дозам облучения, которые получат рабочие на атомных предприятиях, газовых и нефтяных установках и врачи, имеющие дело с рентгеновскими аппаратами и компьютерными томографами.

Кроме того, под угрозой может оказаться здоровье работников свалок, да и многих других людей, которые в определенный момент смогут оказаться подвержены повышенной радиации.

Ранее администрация Трампа уже снимала ограничения на концентрации вредных и ядовитых веществ, касающиеся работы тепловых электростанций и автомобильных выхлопов — это делалось для того, чтобы снять излишнюю, по мнению Белого дома, нагрузку на бизнес.