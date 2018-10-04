Грипп наступает: новый способ спастись от эпидемии

Интересный способ дополнительно увеличить свои шансы остаться здоровым предложили японские исследователи из Школы медицины университета Дзикей. Они выяснили — риск заболеть гриппом снижает витамин D.

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Исследователи изучили влияние добавок с витамином D в рацион школьников. Участниками исследования стали 167 детей, получавших биодобавку с витамином D3 в количестве 1200 МЕ, и столько же, получавших плацебо.

Эксперимент длился с декабря 2008 года по март 2009 года. За этот период в группе, получавшей витамин D, гриппом заболели 18 детей (10,8%), а среди получавших плацебо — 31 ребенок (18,6%). Наиболее выражены были результаты у детей, которые не принимали иных биодобавок с витамином D, и тех, кто пошел в детский сад после трех лет.

Более того, среди детей с астмой, переболевших гриппом во время исследования, приступы участились лишь у двоих, получавших витамин D. В группе, принимавшей плацебо, таких детей оказалось 12.

Исследователи поясняют, что витамин D активизирует врожденную иммунную систему, заставляя организм производить определенные белки, такие как дефензин и кателицидин, которые запускают клеточную активность и «выключают» вирусы.

Механизм действия витамина D на инфекции связан с тем, что он способствует выработке широкого спектра антимикробных пептидов, что предполагает его использование в терапии не только гриппа и простуды, но также в лечении других сезонных инфекций, включая менингит и пневмонию — как у взрослых, так и у детей.

Доктор Джон Оксфорд, профессор вирусологии Школы медицины Королевы Марии в Лондоне, прокомментировал работу коллег: «Это своевременное исследование. Оно будет замечено учеными. Оно вышло как раз во время сезонной заболеваемости гриппом. Сейчас серьезная наука все чаще говорит о надежности эффекта витамина D».

Витамин D — это собирательное название для биологически активных веществ, в том числе холекальциферола и эргокальциферола.

Холекальциферол (витамин D3) синтезируется под действием ультрафиолетовых лучей в коже и поступает в организм человека с пищей. Эргокальциферол (витамин D2) может поступать только с пищей.

Витамин D, в первую очередь, обеспечивает правильный и соответствующий возрасту рост костей, что важно для формирования опорно-двигательного аппарата и профилактики рахита у детей и взрослых. Кроме того, кальциферол ускоряет процесс заживления костной ткани при различных повреждениях, например, переломах и трещинах. Участвуя в регуляции обмена кальция и фосфора, витамин D важен для профилактики остеопороза, поддерживая нормальный уровень кальцификации, а, следовательно, и прочности костей. Это очень важно для взрослых людей, которые часто страдают от остеопороза.

Взрослым людям рекомендуется употреблять 100-200 МЕ витамина D в сутки. Пожилым — 400-600 МЕ, беременным и кормящим женщинам — 400 МЕ, детям — 300–600 МЕ.

Необязательно принимать его в виде пищевых добавок — витамин D содержится в печени морских рыб и жирных сортах рыбы, свиной и говяжьей печени, икре рыб, яйцах, сливках, сметане, растительном масле, грибах лисичках. Узнать, необходимо ли повысить уровень витамина D в организме, можно, сдав анализ крови на 25-гидроксивитамин D.

В середине осени россиян поджидает первая волна гриппа. К первому сентября в регионы было поставлено около 50% необходимого объема вакцин.

Уже в начале сентября Роспотребнадзор предупредил россиян о скорой «атаке» двух новых штаммов гриппа.

От этих штаммов россиян не прививали в прошлом году, иммунитет к ним не сформирован.

Благодаря своевременной вакцинации за семь месяцев 2018 года гриппом заболели на 25% меньше россиян, чем за тот же период 2017 года — заболеваемость гриппом в 2018 году составила 26 случаев на 100 тыс. россиян, в то время как в те же месяцы 2017 года — 34,8.

Также, по данным Роскомнадзора, тенденция к снижению заболеваемости гриппом наблюдается в последние 20 лет, и в этом году, как полагают эксперты, рекорд может быть обновлен. В Минздраве и Роспотребнадзоре считают, что причина улучшения ситуации с гриппом заключается в широком охвате населения вакцинацией.

И действительно — прививку от гриппа сделал практически каждый пятый москвич.

Кампания по вакцинации проходит в Москве с 20 августа по 28 октября. Всего в городе работают 500 пунктов, где всем желающим делают прививки.

Больше всего прививок сделали в пункте около станции «Речной вокзал». В нем привились 11 тысяч горожан.