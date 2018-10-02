«Дыра в отношениях»: кто просверлил «Союз»

В «Роскосмосе» впервые за долгое время прокомментировали ход расследования инцидента, в ходе которого была обнаружена просверленная дыра в обшивке космического корабля «Союз», пристыкованного к МКС.

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В течение ровно месяца эта тема стала главным обсуждаемым событием в российской космонавтике. На этот раз по теме снова высказался глава Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, который выступал с заявлениями по этой проблеме в начале сентября.

По его словам, комиссия исключила производственный брак как причину появления отверстия в «Союзе». Заявление чиновника прозвучало в эфире программы «Большая игра» на «Первом канале».

«Теперь остается версия преднамеренного воздействия. Где это было сделано, установит вторая комиссия, которая работает»,— сказал он.

Говоря о второй комиссии, Рогозин, видимо, имеет в виду комиссию на уровне «Роскосмоса», которая была создана вскоре после того, как комиссия РКК «Энергия», где собираются пилотируемые корабли «Союз», не смогла установить возможную причину появления дыры в обшивке бытового отсека.

«Работает комиссия, одна комиссия уже закончила свою деятельность. Она фактически сделала выводы о том, что исключила производственный брак, что важно для поиска истины. Теперь остается версия преднамеренного воздействия», - сказал Рогозин в понедельник. Рогозин заявил, что теперь предстоит установить, где это воздействие произошло - на Земле, или в космосе,

Замглавы Роскосмоса Сергей Крикалев, в свою очередь, заявил, что отверстие в «Союзе» с вероятностью 50 процентов появилось в космосе. Он отметил, что осмотр космонавтами внешней стороны корабля поможет в расследовании инцидента.

Крикалев также подчеркнул,

что экипаж МКС болезненно реагирует на публикации СМИ о версиях появления дыры в обшивке «Союза».

«Мы рассматриваем вариант, что это было сделано на борту», — рассказал Крикалев, подчеркнув, что из-за договоренности с NASA до завершения работы комиссии не может комментировать расследование.

«Скажу что-то лишнее, будет дыра в отношениях, скажу аккуратно — будет просто дыра в обшивке.

Я предпочитаю сказать о дыре в обшивке», — добавил Рогозин.

Из заявления руководителя «Роскосмоса» по сути следует, что за истекший месяц расследование инцидента, из-за которого 29 августа на МКС стала фиксироваться утечка воздуха, так и не приблизилось ни к одной из двух версий происхождения дыры– земной и космической.

При этом именно Рогозин был первым, кто предположил возможность сверления дыры не на Земле, а уже в космосе.

«Есть и другая версия, которую мы не отметаем, — преднамеренное воздействие в космосе. Там несколько попыток воздействия сверлом», — заявил Рогозин в первые дни после инцидента, отметив, что «воздействие было неуверенной рукой», поскольку сверло «скользило по поверхности».

Проблема, ставшая главной для «Роскосмоса» в последние две недели, возникла еще 30 августа, когда датчики на МКС показали небольшое снижение давления воздуха. Дальше поочередно происходило перекрытие отсеков, чтобы понять, где реально что произошло. Дырка была обнаружена космонавтом Европейского космического агентства Александром Герстом в бытовом отсеке рядом со входным люком —

прямо за санузлом, причем поиски ее шли в прямом эфире на сайте NASA.

В итоге вечером 30 августа трещину обработали герметиком, в настоящее время отверстие полностью заделано. Версию о космическом происхождении дыры ранее болезненно воспринимали и комментировали и астронавты NASA.

Американский астронавт, командир Международной космической станции Эндрю Фойстел, в интервью ABC News заявил, что не допускает такой возможности. «Я могу однозначно заявить, что экипаж не имеет к этому отношения, без сомнения, и я считаю постыдным и странным, что кто-то тратит время, рассуждая о том, что в этом замешан экипаж, — заявил Фойстел. Единственное, что экипаж сделал, это должным образом отреагировал, следуя нашим аварийным процедурам, в итоге найдя утечку и заделав дыру. Сделав это, мы гарантировали продолжение операций на станции, гарантировали возможность экипажа остаться на орбите и продолжить выполнение той важной работы, которой мы занимаемся на МКС».

Решительно отвергнув причастность кого-то из членов экипажа МКС к появлению дыры, Фойстел заявил, что обнаружение утечки «было полным шоком для всех нас».

«Я надеюсь, что расследование действительно выяснит, что как образовалась определенно рукотворная дырка в борту корабля, — добавил Фойстел. — Похоже, это будет историей, о которой мы будем слышать время от времени».

Говоря о сотрудничестве с NASA, Рогозин поздравил американское агенство с 60-летием, и заявил, что потеря для NASA «Роскосмоса» в качестве партнера будет смертельной. По его словам, это связано с тем, что без второй транспортной системы американцы не смогут реализовать свой лунный проект Deep Space Gateway, и такую систему может предложить только Россия — ракета «Ангара», корабль «Союз-МС» и будущий корабль «Федерация», разработка которого ведется уже десятый год, а первый полет намечен на 2022 год.