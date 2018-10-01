«Это потрясающе!»: кто получил Нобеля по медицине

«Это принципиально новая терапия, которая вместе с химиотерапией или радиотерапией может принести большой успех, — поясняет Животовский. — Методика заключается в том, что когда опухоль начинает расти, определенные блоки в иммунной системе дают ей такую возможность. Премия дана за то, что ученым удалось снять по крайней мере два таких блока.

Эллисон впервые разработал антитела для этого. Работа была проведена еще в 1994-1996 годах, а сейчас уже есть препараты на этой основе».