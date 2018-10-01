«Это потрясающе!»: кто получил Нобеля по медицине

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На этом мы прощаемся с вами, уважаемые читатели. Не пропустите завтрашнюю трансляцию вручения Нобелевской премии по физике!
Момент объявления лауреатов премии.
Тасуку Хондзе родился в 1942 году в Японии. С 1984 года он работает профессором в Университете Киото.
Джеймс Эллисон родился в 1948 году в Техасе. Профессор Техасского университета, работает в онкологическом центре им. М. Д. Андерсона.
«Это принципиально новая терапия, которая вместе с химиотерапией или радиотерапией может принести большой успех, — поясняет Животовский. — Методика заключается в том, что когда опухоль начинает расти, определенные блоки в иммунной системе дают ей такую возможность. Премия дана за то, что ученым удалось снять по крайней мере два таких блока.
Эллисон впервые разработал антитела для этого. Работа была проведена еще в 1994-1996 годах, а сейчас уже есть препараты на этой основе».
Профессор и руководитель лаборатории исследования механизмов апоптоза МГУ им. Ломоносова, профессор Каролинского института в Стокгольме Борис Животовский прокомментировал «Газете.Ru» вручение премии.
«Это абсолютно потрясающая методика, это прорыв в терапии рака, — рассказал ученый. — Есть общий подход к лечению различных видов рака, но в каждом случае должен быть и индивидуальный. Как сказал один из членов комитета, если применять один из подходов, можно вылечить двух человек из 10, а если использовать комбинированный подход, можно вылечить 6 из 10».
Томас Перлман, секретарь Нобелевского комитета, еще до объявления победителей позвонил и сообщил им о решении. Удалось ли до них дозвониться, пока неизвестно.
При этом, однако, активация иммунной системы повышает риск заболеваний щитовидной железы, колита и диабета первого типа. Все эти расстройства в данном случае имеют аутоиммунную природу, то есть вызваны атакой иммунных клеток на собственные ткани организма.
При помощи ингибиторов врачи активизируют иммунную систему, направляя ее клетки на борьбу с опухолями. Их открытие совершило революцию в онкологии — в отличие от таргетной терапии, при использовании ингибиторов контрольных точек иммунитета с той или иной частотой противоопухолевый эффект наблюдается практически при всех типах злокачественных новообразований,эффект не зависит от гистологического строения опухоли и других классических предсказательных факторов эффективности химиотерапии или таргетной терапии, эффект может сохраняться (или даже нарастать) после отмены препаратов без всякой поддерживающей терапии, а также у некоторых больных эффект может сохраняться неограниченно длительное время, значимо превышающее продолжительность жизни больных на фоне ранее доступного лечения.
Тасуку Хондзе в окружении своей команды в Киотском университете.
Джеймс Эллисон, лауреат более 60 престижных наград, выяснил, что раковые опухоли используют особые молекулы – именно их называют контрольными точками иммунного ответа – для того, чтобы защитить себя от действия иммунной системы организма.
Тасуку Хондзе — японский ученый-иммунолог. Он известен трудами по молекулярной идентификации цитокинов. Хондзе открыл белок иммунных клеток и выяснил, что он работает как «тормоз», не давая опухоли развиваться. Это открытие оказалось возможным использовать в терапии рака.
Лауреатами Нобелевской премии по физиологии и медицине стали Джеймс Эллисон и Тасуку Хондзе за открытие контрольных точек иммунного ответа, способных останавливать развитие иммунной реакции организма на опухоль, и разработку препаратов, ингибирующих контрольные точки.
Томас Перлман, секретарь Нобелевского комитета начал приветственную речь.
Трансляция началась. Следим!
По прогнозу журнала Inside Science, премия может достаться американскому микробиологу Джеффри Гордону за изучение кишечного микробиома, американским вирусологам Юнь Чан и Патрику Муру за открытие вызывающего рак кожи вируса или еще одному американцу, обладателю более 60 различных наград, Джеймсу Эллисону за открытие контрольных точек иммунного ответа, способных останавливать развитие иммунной реакции организма на опухоль, и разработку препаратов, ингибирующих контрольные точки.
Голоса подсчитаны, победитель выбран.
Фактор роста эндотелия сосудов, VEGF, — это сигнальный белок, который вырабатывается клетками для стимуляции образования эмбриональной сосудистой системы и роста новых сосудов в уже сформировавшейся сосудистой системы.
Нейромедиаторы синтезируются в клетке и доставляются в окончание отростка нервной клетки, аксона — к пресинаптической мембране. Там под действием электрических импульсов они попадают в синаптическую щель и активируют рецепторы следующего нейрона. После активации рецепторов нейромедиатор возвращается обратно в клетку (происходит так называемый обратный захват) или разрушается.
Таким образом, рецепторы нейромедиаторов — это белки клеточной мембраны, которые активируются нейромедиаторами. Они являются частью молекулярного механизма, позволяющего нервным клеткам взаимодействовать друг с другом.
На самом деле, победители этого года уже известны узкому кругу членов Нобелевского комитета, которые в этот раз засиживаться не стали и быстро определились с решением. Объявлено о нем будет примерно в 12.30 мск.
Киотская энциклопедия генов и геномов — веб-ресурс, предоставляющий доступ к ряду биологических баз данных и инструментам для анализа биологических и медицинских данных, созданный в 1995 году в рамках японского проекта «Геном человека».
Ранее «Газета.Ru» писала, что по прогнозам Clarivate Analytics, бывшего подразделения по науке и интеллектуальной собственности компании Thomson Reuters, премия может уйти одному из трех кандидатов — японскому биоинформатику Минору Канехисе за разработку Киотской энциклопедии генов и геномов, американскому нейробиологу Соломону Снайдеру за открытие рецепторов нейромедидиаторов или же итальянскому молекулярному биологу Наполеону Ферраре за открытие факторов роста эндотелия сосудов.
Здравствуйте, дорогие читатели «Газеты.Ru», мы предлагаем в ближайший час-полтора вместе последить за церемонией объявления лауреатов Нобелевской премии по физиологии и медицине, которая скоро начнется в Шведской академии наук в Стокгольме.