Не враг «Союзу»: 60 лет NASA

60 лет назад в США начало работать Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства – NASA. Учреждение организации состоялось двумя месяцами ранее посредством реорганизации действовавшего с 1915 года Национального консультативного комитета по воздухоплаванию. Рождение NASA стало ответом американцев на запуск СССР первого искусственного спутника Земли.

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С первых же месяцев существования вновь созданная структура вступила в жесткую конкуренцию с советским Министерством общего машиностроения. Стартовала космическая гонка, продолжавшаяся до 1975 года. Сегодня в NASA трудятся около 18 тыс. сотрудников. Годовой бюджет управления составляет порядка $20 млн. Это самый высокий показатель среди всех космических агентств планеты. При президенте Бараке Обаме бюджет несколько урезали из-за финансового кризиса. По той же причине была свернута программа «Созвездие».

Непосредственное руководство управлением осуществляет вице-президент США, то есть, в текущий момент – Майкл Пенс.

Директор NASA – бывший конгрессмен от республиканской партии Джеймс Брайденстайн.

Важную роль в основании NASA сыграл 34-й президент США Дуайт Эйзенхауэр. В условиях Холодной войны американцам было критически важно не отпустить Советский Союз далеко вперед в развитии космической программы. Тем не менее, стратегический противник имел фору и после появления NASA. СССР удалось первому выпустить человека в открытый космос. Полет Юрия Гагарина 12 апреля 1961 года спровоцировал США на формирование программы «Аполлон», целью которой стала высадка человека на Луну.

Работы по подготовке соответствующих возможностей открылись после выступления президента Джона Кеннеди в конгрессе в мае того же года. А 12 сентября он изложил задачи программы в своей знаменитой речи. В первое пятилетие на реализацию идеи было направлено $9 млрд. По масштабам проект превосходил создание атомной бомбы. США шли к успеху почти восемь лет. Высадка астронавтов Нила Армстронга и Базза Олдрина на поверхность спутника Земли состоялась 20 июля 1969 года. Событие воспринималось в качестве доказательства победы американцев в лунной гонке. В течение трех следующих лет на Луну опустились еще пять кораблей.

NASA 20 июля 1969 года в ходе миссии «Аполлон-11» американские космонавты Нил Армстронг и Базз Олдрин ступили на Луну.

Этим список знаковых достижений NASA, конечно, не ограничивался.

Все в том же 1961-м начались запуски пилотируемых кораблей.

Площадками для запуска стали станция ВВС на мысе Канаверал во Флориде и соседний остров Мерритт, где расположен космический центр имени Джона Кеннеди. Первый отряд астронавтов участвовал в полетах программы «Меркурий»: машины этого класса были способны вместить одного человека и существенно уступали советским кораблям «Восток». 5 мая Алан Шепард совершил суборбитальный полет длительностью 15 минут. В отличие от советских космонавтов, которые катапультировались при посадке, пилоты «Меркурия» приземлялись непосредственно в кабине. Астронавт принимал большее участие в пилотировании, чем на автоматизированных «Востоках».

Техническое отставание от СССР стремительно сокращалось. Следующая серия кораблей, «Джемини», подразумевала экипаж уже из двух астронавтов. В рамках реализации этой программы было совершено десять выходов в открытый космос и установлены рекорды длительности полета. В сумме участники программы находились вне аппарата около десяти часов.

NASA Американская орбитальная станция «Скайлэб»

В 1973 году американцы запустили свою первую и единственную орбитальную станцию «Скайлэб». На ней поочередно трудились три экспедиции. Заключительная, в составе Джералда Карра, Эдварда Гибсона и Уильяма Поуга, поставила абсолютный рекорд продолжительности пребывания человека в космосе – 84 дня. Двумя годами позднее состоялся совместный экспериментальный полет советского корабля «Союз-19» и американского «Аполлона».

NASA 15 июля 1975 года советский космический корабль «Союз» впервые в истории осуществил международную стыковку с американским кораблем «Аполлон»

Одновременно NASA исследовала Марс. В 1971 году автоматический зонд «Маринер-9» стал первым аппаратом, вышедшим на орбиту планеты. А в 1975-м станции «Викинг-1» и «Викинг-2» высадились на ее поверхности. При помощи «Вояджеров» сотрудники управления изучали Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Эти зонды способны пережить миллиарды лет путешествия через межзвездное пространство, а потому снабжены посланием землян для инопланетян. В 2012 году американцы успешно приземлили марсоход «Кьюриосити».

Специалисты NASA приняли активное участие в создании Международной космической станции.

Очередной прорыв космической отрасли США произошел в 20-ю годовщину полета Гагарина — 12 апреля 1981 года, когда получилось запустить первый многоразовый корабль – шаттл «Колумбия». Предполагалось регулярное сообщение при помощи этих челноков между Землей и орбитой. Однако данная программа оказалась не очень успешной. За период ее проведения (по июль 2011 года) было сконструировано шесть, и запущено в космос пять шаттлов. Два из них потерпели катастрофу. 26 января 1986 года семь членов экипажа погибли при крушении «Челленджера» из-за взрыва топливного бака на 73-й секунде полета.

NASA Американский шаттл Challenger. На 74-й секунде полета, когда шаттл находился на высоте около 15 км над землей, произошел взрыв

Другая авария произошла уже в наше время. 1 февраля 2003-го шаттл «Коламбия» разрушился в процессе возвращения. Жертвами трагедии также стали семь человек. Оба ЧП явились поводом для жесткой критики NASA со стороны независимых экспертов. К числу недостатков организации относят увлечение локальными проектами в ущерб глобальным программам. Сегодня NASA близка к завершению разработки нового корабля «Орион», первый полет которого, впрочем, неоднократно откладывался.

Несмотря на появление мощных коммерческих проектов Илона Маска и Джефа Безоса, позиции NASA в космической отрасли по-прежнему крепки, а поддержка государства солидна.