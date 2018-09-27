Грибы и иголки: зачем кололся ледяной человек

Европейцы эпохи медного века (IV-III тысячелетия до нашей эры), возможно, уделяли достаточное внимание лечению больных. О существовании в то далекое время осознанных и достаточно сложных видов медицины свидетельствуют новые исследования мумии древнего человека Эци, обнаруженной в альпийских ледниках 19 сентября 1991 года. К вероятному открытию ученых подтолкнуло изучение татуировок, которые впервые были замечены на теле подопытного образца в 2015 году благодаря использованию модифицированной камеры.

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В статье в журнале International Journal of Paleopathology указывается, что

небольшие аккуратные разрезы на коже Эци были нанесены острым предметом, а затем протерты древесным углем.

Исследователям удалось установить, что линии и «узоры» сосредоточены вокруг точек, используемых специалистами при иглоукалывании. Скорее всего, посредством этой процедуры доисторические врачи, или же сам пациент пытались успокоить боль в лодыжках и запастьях. Суставы «ледяного человека» прилично износились к моменту смерти (или гибели), поскольку по меркам своего времени он достиг преклонного возраста – примерно 45 лет. Иными словами, татуировки наносились на тело не ради красоты, а в результате иглотерапии. Ранее считалось, что данный метод появился в Китае примерно на 2000 лет позднее.

При помощи рентгена было установлено, что Эци страдал артритом. По другой версии, рисунки символизировали обряд инициации – переход юноши во взрослую жизнь.

Всего на теле первобытного мужчины насчитали около 60 тату из точек, линий и крестиков. Четыре линии нанесены слева от позвоночника, одна справа, по три на левой икре, на правой стопе и на внутренней и внешней стороне правой лодыжки. На внутренней стороне правого колена и в области левого ахилла находятся наколки в виде креста.

Ранее удивление ученых вызвали результаты изучения личных вещей Эци. Удалось выяснить, что «ледяной человек» хранил и принимал различные лекарства от болезней. На такое умозаключение специалистов натолкнули сохранившиеся следы древесного березового гриба – лаврового полипора, обладающего свойствами антисептика и антибиотика. Широко известна традиция применения этого растения на Руси и среди коренных народов Сибири. Грибным отваром лечили опухоли, а также любые формы рака, желудочные заболевания и туберкулез.

К слову, анализ желудочно-кишечного тракта Эци показал наличие паразитов. А в прямой кишке сохранились остатки отрубей, злаков, папоротника и мяса оленя.

В последний раз древний житель Альпийского региона принимал пищу примерно за восемь часов до смерти.

«Мы тщательнейшим образом проанализировали проблемы «ледяного человека» со здоровьем, в том числе заболевания суставов, проблемы ЖКТ и кальцификацию коронарных артетий, сравнили их с расположением и количеством татуировок», — рассказал автор исследования Альберт Цинк из Института мумий и Эци Европейской академии в Больцано.

Профессор не сомневается, что уход за здоровьем и лечение были совершенно обыденным явлением в эпоху халколита, когда жил и трудился исследоваемый экземпляр.

После обнаружения застывшей во льдах (и потому прекрасно сохранившейся) мумии Эци немецкими туристами, с останками работали несколько групп ученых. Находка считается уникальной: в нетронутом виде «ледяной человек» пролежал на склоне горы Семилаун около 5300 лет – эта древнейшая мумия подобного рода на территории Европы.

Поскольку знаковое открытие состоялось в леднике на самой границе Италии и Австрии, между странами завязался ожесточенный спор по поводу принадлежности бесценного артефакта.

Специальные измерения признали правоту итальянцев. С 1998 года мумия выставлена в археологическом музее Южного Тироля в Больцано.

Существует несколько версий гибели Эци. Скорее всего, он либо замерз во льдах, либо погиб в драке с представителями враждебного племени. В пользу этой теории говорят нож в руке и наконечник стрелы в плече самого Эци, а также следы крови еще трех человек на колчане со стрелами и накидке. В более молодом возрасте «ледяной человек» имел переломы ребер и носа, а в последние часы жизни получил ушибы и прочие повреждения. Возможно, раненый Эци пытался вынести с поля брани своего соплеменника, но обессилел из-за старости и от ран.

Согласно еще одной гипотезе, озвученной в 2017 году главным полицейским детективом Мюнхена Александром Хорном, Эци погиб внезапно: причиной смерти якобы стала потеря крови после той самой стрелы в плече, выпущенной с 30-метровой дистанции.

Причем в трагический момент «ледяной человек» даже не видел нападавшего, а был поглощен приготовлением пищи или отдыхом.

Его собственный лук не был подготовлен для сражения и лежал рядом. Любопытным, по мнению немецкого криминалиста, является и тот факт, что неизвестный убийца не стал грабить свою жертву, хотя Эци обладал очень ценным имуществом. Данное обстоятельство подвело Хорна к предположению о том, что мотивом атаки стала зависть, или же месть за кого-то из сородичей, которого «ледяной человек» мог убить во время предыдущего конфликта.

Недавно археологи обнаружили в Египте выполненную из песчаника статую сфинкса эпохи Птолемеев. Уникальная находка была сделана во время работ по снижению уровня грунтовых вод в храме в Ком-Омбо в мухафазе (провинция) Асуан на юге страны. Там же в Асуане, но на левом берегу Нила, археологи неожиданно наткнулись на саркофаг из песчаника с выполненной в форме человеческого тела крышкой. Внутри оказалась идеально сохранившаяся мумия. По предварительному заключению экспертов, захоронение датируется более поздней эпохой.

А около месяца назад археологи нашли в восточном секторе дельты Нила в мухафазе Дакахлия остатки деревни, относящейся к периоду неолита.

Данное поселение – древнейшее среди всех, когда-либо найденных в регионе. Неолитический участок находится в плодородной местности Телль Эль-Самара в 140 км к северу от Каира: жизнь вовсю кипела здесь уже семь тысяч лет назад.