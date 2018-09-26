Хакамада за: Маск отправит японцев на Луну

Компания SpaceX американского миллиардера Илона Маска поможет японскому частному космическому стартапу iSpace отправить на Луну две миссии. Об этом сообщает издание SpaceNews со ссылкой на заявление японской компании, сделанное в Токио.

В рамках достигнутого соглашения, детали которого не разглашаются, японская фирма отправит два аппарата — орбитер и лендер — на ракетах Falcon 9.

Планируется, что орбитальный корабль будет запущен в стартовое окно, которое откроется в середине 2020 года, посадочный аппарат — в середине 2021. В интервью исполнительный директор iSpace Такеши Хакамада заявил, что его компания выбрала SpaceX среди других поставщиков услуг запуска отчасти из-за цены, но также из-за высоких темпов пусков — возможности SpaceX позволяют выбрать удобное время.

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«Поскольку мы стремимся обеспечить сервис частых лунных полетов, начать отношения со SpaceX очень важно, — пояснил Хакамада. — SpaceX предлагает большой выбор возможностей пусков, и это партнерство может определить дальнейшее сотрудничество со SpaceX».

Первая миссия HAKUTO-R будет представлять собой орбитальный аппарат массой в 550 кг.

Масса следующего аппарата, спускаемого на поверхность Луны, составит 1400 кг, на его борту будет небольшой луноход.

Задачей обеих миссий будет демонстрация возможности доставки различных грузов на Луну в будущем. «Первые две миссии — это демонстрации технологических возможностей, — пояснил Хакамада. – Затем мы хотим запланировать серию миссий по коммерческой доставке грузов на Луну нашим лендером». По его словам, сроков последующих миссий пока не называют, они будут зависеть от успеха первых экспедиций.

В настоящее время компания ведет разработку аппаратов для двух первых миссий, в оценке их дизайна участвовали Японское космическое агентство, специалисты из США и Европы, которые дали положительное заключение. Сейчас в штате компании около 60 сотрудников, большей частью в Токио и Люксембурге.

Ранее команда iSpace участвовала в конкурсе Google Lunar XPrize, победитель которого мог получить $30 млн за доставку на поверхность Луны своего аппарата, однако конкурс не состоялся из-за неготовности участников.

Тем не менее в рамках краудфандинговой кампании японскому стартапу удалось собрать $95 млн на свой проект.

Заявление японской компании стало второй за неделю новостью о грядущем сотрудничестве SpaceX с японцами. 18 сентября Илон Маск назвал имя первого туриста, который отправится на его ракете в полет вокруг Луны. Им станет японский торговый магнат Юсаку Маесава. Маесаве 42 года, он основатель японского сайта по продаже одежды Zozotown. По данным Forbes, его состояние оценивается в $2,9 млрд. Миллиардер является страстным поклонником и коллекционером картин. В мае 2017 года он приобрел картину Жана-Мишеля Баскии за рекордные $110,5 млн.

Запуск может состояться уже в 2023 году. В свой полет Маесава пригласил людей искусства из разных стран: «Я бы хотел пригласить 6-8 художников со всего мира. Они могли бы создать что-то по возвращению на Землю, и эти шедевры вдохновляли бы нас».

По-видимому, на 2021 год будут перенесена и давно ожидаемая первая за четыре десятилетия российская миссия к Луне «Луна-Глоб» («Луна-25»).

Нерешенность технических проблем делает невозможным запуск миссии, который переносится уже несколько лет, ранее этого времени.

Всего на аппарате, окончательный облик которого стал ясен в 2015 году, будет установлено 10 научных приборов, большинство из них — отечественной разработки. Сесть на Луну зонд должен так, чтобы определенной стороной быть обращенным к Солнцу — на этой стороне находятся манипулятор и большинство научных приборов. Манипулятор, установленный сбоку корабля, имеет три функции. Он может копать, забирать образцы лунного грунта и выдавливать их, как из шприца, в другой научный прибор — лазерный масс-спектрометр для элементного, химического и изотопного анализа состава.

К началу 2018 года ИКИ (Институт космических исследований) РАН, курирующий научную часть миссии, определился с местом посадки станции — оно находится к северу от кратера Богуславский (69,5° ю. ш. 43,5° в. д.).

«Луна-25» призвана символизировать возвращение России на Луну, куда последний советский аппарат (Луна-24) летал в 1976 году. «Луна-25» печально известна постоянными переносами запуска, первоначально старт планировался еще на 2014 год.