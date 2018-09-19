«Боялись анархистов»: как Ленин спасал «Мадонну»

После революции 1917 года Россия столкнулась с массовым оттоком предметов культуры и искусства. За рубеж переправлялись объекты исторического наследия, картины выдающихся художников, фолианты и целые архивы. Бесценные экспонаты оседали в частных коллекциях, пополняли музеи европейских стран или попросту исчезали. Очень быстро односторонний процесс принял угрожающий характер, что всерьез озаботило новые власти страны. В какой-то степени властям пришлось вступить в противоречие с собственным лозунгом «грабь награбленное», который Владимир Ленин провозгласил в январе 1918 года, адаптируя для русского языка марксовскую «экспроприацию экспроприаторов».

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Толчком к принятию необходимых мер для сохранения сокровищ в стране послужил скандал вокруг тондо (круглая картина) «Мадонна с младенцем» кисти неизвестного автора из флорентийской школы живописи Сандро Боттичелли. Полотно не удалось обнаружить при описи реквизированной коллекции князей Мещерских.

Внимание членов правительства к данному факту привлек художник Игорь Грабарь, пользовавшийся доверием партии большевиков.

К делу подключилась ВЧК. Чекистам удалось установить наличие контактов между наследницей состояния, вдовой князя певицей Екатериной Мещерской и немецким послом Вильгельмом фон Мирбахом, который наведывался в квартиру семьи на Поварской, 22. Дипломат настаивал на продаже спрятанной в доме «Мадонны» в обмен на помощь в выезде женщины и ее дочери в Германию. Однако княгиня якобы отказалась от выгодной сделки. 30 мая 1918 года нарком просвещения Анатолий Луначарский по настойчивой просьбе Грабаря поднял вопрос о розыске произведения с последующей передачей в музей на заседании Совнаркома.

«Ввиду исключительного художественного значения картины Боттичелли (тондо), принадлежащей в настоящее время гражданке Мещерской, предполагающей, по имеющимся сведениям, вывезти картину за границу,

Совет народных комиссаров постановляет: картину эту реквизировать, признать ее собственностью РСФСР и передать в один из национальных музеев РСФСР», — говорилось в обращении правительства.

Мещерскую вызвали на Лубянку, откуда княгиня передала записку для своей дочери с просьбой отдать картину. Вынесенный изначально расстрельный приговор отменили. Бывших дворянок в итоге не тронули. Мещерских поселили в их же сильно уплотненной квартире, а вспоследствии переместили в «дворницкую». Екатерина-младшая пережила СССР, стала писательницей и педагогом, получала персональную пенсию от Михаила Горбачева и скончалась в 1994 году в глубокой старости.

«Холст хранился зашитым в тяжелую парчовую занавесь, которая была на толстой подкладке, — вспоминала она в своих мемуарах. — А боялись мы, в основном, анархистов, которые тогда в Москве повсеместно грабили богатые особняки и к нашему уже примеривались».

По свидетельству Мещерской-дочери, освобождение матери состоялось после встречи с председателем ВЧК Феликсом Дзержинским, который «вежливо ее принял» и очень обрадовался известию об отказе княгини от продажи полотна в Германию.

События легли в основу вышедшего в прокат в 1972 году фильма «Достояние республики», где прослеживаются четкие аллюзии на князя Мещерского (в ленте используется фамилия Тихвинский) и его семью. Желавший завладеть тондо Мирбах был застрелен 6 июля того же 1918-го левыми эсерами Яковом Блюмкиным и Николаем Андреевым. «Мадонна» осталась в России и сегодня экспонируется в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина, в полутора километрах от места своего хранения столетней давности.

Результатом истории стало обнародование 19 сентября «Декрета о запрещении вывоза и продажи за границу предметов особого художественного и исторического значения» за подписью Ленина, Луначарского, управделами СНК Владимира Бонч-Бруевича и секретаря правительства Лидии Фотиевой.

Под действие резолюции подпадали реликвии, вывоз которых «угрожал утратою культурных сокровищ народа». В частности, Совнарком постановлял «воспретить вывоз из всех мест Республики и продажу за границу, кем бы то ни было, предметов исскуства и старины без разрешений, выдаваемых Коллегией по делам музеев и охране памятников искусства и старины в Петрограде и Москве».

Согласно второму пункту документа, все магазины, комиссионные конторы и отдельные лица, производящие торговлю предметами искусства и старины, обязаны были зарегистрироваться в течение трех дней с момента опубликования декрета.

Виновные в неисполнении постановления подвергались ответственности «по всей строгости революционных законов, вплоть до конфискации всего имущества и тюремного зааключения».

Новый закон исправно нарушало само большевистское правительство. С целью пополнения валютного запаса власти продавали за границу иконы и драгоценности. По данным искусствоведа Натальи Семеновой, приведенным изданием «Ъ-Власть» в 2001 году, за период с 1917 по 1923 год было продано 3 тыс. каратов бриллиантов, 3 пуда золота и 300 пудов серебра из Зимнего дворца; из Троицкой лавры — 500 бриллиантов, 150 пудов серебра; из Соловецкого монастыря — 384 бриллианта; из Оружейной палаты — золотого и серебряного лома 40 пудов.

Но продажа русских церковных ценностей никого от голода не спасла: особого спроса на них в Европе тогда не было. Полученный доход составил 4,5 тыс. рублей. На покупку хлеба для голодающих потратили 1 тыс., все остальное ушло на расходы и продуктовое довольствие самих комиссий по изъятию.

«А в 1925 году каталог ценностей императорского двора (короны, венчальные венцы, скипетр, держава, диадемы, ожерелья и другие драгоценности, в том числе знаменитые яйца Фаберже) разослали всем иностранным представителям в СССР. Часть Алмазного фонда была продана английскому антиквару Норману Вейсу. В 1928 году из Алмазного фонда были изъяты семь «малоценных» яиц Фаберже и еще 45 предметов. Все они были проданы в 1932 году в Берлине. Из почти 300 предметов в Алмазном фонде осталось только 71.

К 1934 году Эрмитаж лишился около 100 шедевров живописи старых мастеров. Мебель, серебро и произведения искусства продавались десятками тысяч.

Фактически музей оказался на грани гибели», — констатировала Семенова.

Многие реликвии так и остались за рубежом. Например, десница (нетленная правая рука) Иоанна Крестителя, одна из самых почитаемых святынь христианского мира, хранится в Цетинском монастыре в Черногории. В 1799 году она была передана императору Павлу I Мальтийским орденом, а в 1920-м вывезена генералом Николаем Юденичем за рубеж.

О судьбе дореволюционных книг указывается в очерке Петра Ковалевского «Русские культурные ценности за границей», размещенном в труде «Хранилища памятников культуры и истории зарубежной Руси», который вышел в 1966 году в Сан-Франциско.

«В эпоху распродажи советской властью русских библиотек (1932-1934 годы) за границу попало исключительное количество русских ценных книг, которые пополнили частные библиотеки, — писал автор. — Трудно точно оценить количество вывезенных из России книжных сокровищ, но, несомненно, по частным рукам в Европе и, главным образом во Франции, имеется сейчас много тысяч редких изданий.

Очень много книг было приобретено Ватиканскими библиотеками и библиотеками в Америке.

Редчайшие книги по искусству находились в собрании графа дю Шайля. Много ценных изданий было приобретено генералами Ознобишиным и Гудим-Левковичем. Наконец, многочисленные русские книгопродавцы и книжные посредники приобрели и поместили в библиотеки и в частные руки десятки тысяч русских книг».

По заключению Ковалевского, гигантское количество бесценных фолиантов оказалось безвозвратно утрачено во время Второй мировой войны.

«Очень большой потерей для русской культуры была гибель русской библиотеки в Белграде, в которой было до 100 тыс. томов. В октябре 1944 года эта библиотека была объявлена собственностью СССР, потом постепенно очищалась от «вредных» книг и в конце концов совсем была расхищена и частично сожжена», — сокрушался исследователь.