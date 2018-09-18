«Умер верным матери-церкви»: Мазепу готовят к реабилитации

Вселенский патриархат не считает канонической анафему, которая в 1708 году была наложена Русской православной церковью на гетмана Ивана Мазепу. Сенсационное заявление сделал в интервью украинскому изданию «Главком» представитель Вселенского патриархата при Всемирном совете церквей в Женеве архиепископ Телмисский Иов (Геча). По словам иерарха, Константинополь никогда не признавал анафему Мазепы, поскольку «она была наложена по политическим мотивам, как средство идеологически мотивированных репрессий и не имела никаких вероисповедальных, богословских или канонических причин».

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Архиеписков Иов добавил, что после уничтожения Запорожской Сечи русскими войсками по приказу Петра I в 1709 году казачество перешло под юрисдикцию Константинопольской церкви, и Мазепа со своим ближайшим соратником Филиппом Орликом сделали это в числе первых.

«В эмиграции в Бендерах (так священнослужитель назвал укрытие опального гетмана в Османской империи. – «Газета.Ru») Мазепа свободно исповедовался у православных священников Вселенского патриархата.

Именно они напутствовали его на смертном одре и отпустили от грехов, а затем и отпевали.

Его тело было положено в православной церкви городка Варницы, которая находилась в юрисдикции Вселенского патриархата, а затем его перезахоронили в городе Галац на Дунае, где в центральном соборе Свято-Георгиевского монастыря местный митрополит отслужил заупокойную службу по почившему гетману. Этот митрополит был иерархом Вселенского патриархата. Следовательно, можем говорить, что Иван Мазепа умер как верный матери-церкви, Вселенскому патриархату!» — резюмировал архиепископ Иов.

В более чем тысячелетней российской истории Мазепа имеет прочную репутацию одного из главных «злодеев», ярко выраженных отрицательных персонажей, а также политических неудачников. Этот гетман наряду с генералом Второй мировой войны Андреем Власовым – символ предательства и вероломства. На протяжении трех веков имя Мазепы является нарицательным.

Преступление Мазепы перед Россией никогда не ставилось под сомнение в отечественной научной мысли. Дореволюционные, советские и современные историки солидарны: гетман совершил тяжелейший проступок как в моральном, так и в военно-политическом плане, поставив русскую армию на грань поражения от шведов.

Предки Мазепы исправно служили Русскому государству.

Дед охранял южные рубежи от набегов крымских татар, а отец входил в окружение гетмана Богдана Хмельницкого, при котором Левобережная Украина, Запорожская Сечь и Киев вошли в состав России.

Карьеру военного Мазепа начинал при дворе польского короля – одного из главных противников русского государя. Однако после ряда инцидентов с представителями знати монарх удалил казака из своего окружения. Через какое-то время Мазепа оставил службу. Ему покровительствовал гетман Правобережной, недружественной русскому царю, Украины Петр Дорошенко, признавший протекторат Османской империи.

В 1674 году Мазепа попал в неоднозначную ситуацию при конвоировании 15 левобережных казаков-заложников в подарок турецкому султану. На пути в Константинополь группу перехватили запорожцы во главе с противником Дорошенко, знаменитым кошевым атаманом Иваном Серко. Посланца вражеского лагеря хотели казнить за обращение в рабство своих соплеменников, однако по каким-то причинам оставили в живых.

В результате серии интриг против своих спасителей Мазепа сумел добиться расположения боярина Василия Голицына, отвечавшего в эпоху царствования Софьи за внешнюю политику России и, в частности, курировавшего крымское направление. Мазепе удалось добиться падения приютившего его после стычки с Серко гетмана Левобережья Ивана Самойловича и благодаря протекции Голицына занять его место. После восшествия на русский престол Петра Алексеевича казачий лидер убедил юного самодержца в абсолютной преданности. Между ними сложились доверительные и, насколько это было возможно в реалиях конца XVII века, — приятельские отношения. В определенной степени 17-летний Петр даже попал под влияние 50-летнего искушенного мастера придворных игр.

По крайней мере, царь прислушивался к мнению Мазепы по таким важным направлениям тогдашней внешней политики, как Польша и Крым.

Не ставится под сомнение тот факт, что деятельность Мазепы способствовала экономическому подъему Левобережья. Вклад своего подданного в развитие страны царь оценил орденом Андрея Первозванного.

Учитывая уровень контакта, установившегося между молодым и практически пожилым (по меркам того времени) мужчинами, лучше понимается степень обиды, разочарования и ненависти, которые Петр испытал впоследствии – а к моменту исторической измены Мазепы их знакомство длилось более 20 лет.

Исследователи периода не сомневаются в подлинности фразы, произнесенной гетманом 17 сентября 1707 года: «Без крайней, последней нужды я не переменю моей верности к царскому величеству». Мазепа прямым текстом обещал оставаться на стороне России до тех пор, пока Петр I будет в состоянии защищать свое государство и, в частности, Левобережную Украину.

Весьма популярна версия, что престарелый политик – гений придворных интриг, но никак не военного дела – попросту попал под влияние пропаганды о непобедимости войска шведского короля Карла XII, с которым Петр I соперничал в рамках глобальной многолетней Северной войны. Исход соперничества хорошо известен:

8 июля 1709 года Швеция подверглась унизительному разгрому под Полтавой и вскоре была вынуждена отказаться от имперских притязаний, ограничившись статусом региональной державы.

Однако изначально ничего не предвещало подобный исход. Так называемый Русский поход Карла XII складывался вполне успешно. В 1708 году русская армия отступала, потерпев ряд чувствительных поражений. Очевидно, что в какой-то момент нервы Мазепы не выдержали. 28 октября гетман прибыл в ставку шведского короля. Впрочем, казаки гетмана в массе своей не поддержали. Из обещанных Мазепой 50 тыс. воинов за ним последовали лишь около 5000 запорожцев – за этот поступок Петр I в ближайшем будущем обрушит на Сечь жесткие репрессии. Тела казненных через повешение бунтовщиков пустили на плотах по Днепру в назидание остальным. Такая мера устрашения получила широкое распространение через 65 лет в ходе Пугачевского восстания.

Не сумел гетман выполнить и другое обещание, данное Карлу XII, — обеспечить шведских солдат продовольствием. После успеха кампании Мазепа также обязывался передать в пользу шведской короны ряд городов.

Историки склонны считать, что мысли об измене посещали гетмана с первых же лет войны. Известны многочисленные донесения петровских полководцев, получавших сведения о ненадежности запорожцев и замыслах их лидера. Однако царь до последнего отказывался верить в неверность своего любимца.

После Полтавы Карл XII и Мазепа бежали в Бендеры. Петр I через своих посланников пытался добиться выдачи гетмана путем подкупа, однако турки не согласились на предложенные условия. И все же после провала в битве Мазепа не прожил и трех месяцев. 2 октября он скончался, как принято говорить, при загадочных обстоятельствах. Умер он своей смертью, или стал жертвой покушения – свет на эту тайну уже едва ли когда-нибудь прольется.

Но еще при жизни Мазепа был подвергнут церковной анафеме. Помимо непосредственно факта измены гетману вменялось нарушение клятвы верности, зверское отношение к местному населению со стороны шведов, которые насильственным методом отбирали у жителей имущество и продовольствие, глумились над святынями и разрушали православные храмы. 12 ноября 1708 года в новой столице казачества Глухове митрополит Киевский Иосаф (Кроковский) в присутствии Петра I «предал вечному проклятию Мазепу и его приверженцев».

Одновременно состоялась символическая казнь изменника: чучело бывшего гетмана предали огню после специального ритуала.

Параллельно аналогичные церемонии прошли в Москве на глазах наследника престола царевича Алексея.

«Изменник Мазепа, за крестопреступление и за измену к великому государю, буди анафема!» — провозгласил митрополит Рязанский и Муромский Стефан (Яворский).

Позже по поручению государя для гетмана изготовили пятикилограммовый Орден Иуды из чистого серебра. Вплоть до известия о смерти Мазепы Петр I не оставлял надежды лично вручить «награду» изменнику вместо жалованного ему ранее ордена Андрея Первозванного.

Бежавший вместе с «патроном» в Бендеры Орлик личной анафемы не удостоился, будучи отнесен к общей канве «приверженцев» опального гетмана. Более тридцати лет он был вынужден провести в эмиграции, безуспешно пытаясь получить прощение Петра I. В 1710 году Орлик провозгласил себя гетманом Правобережья в изгнании. Составленные им «Договоры и постановления прав и вольностей Войска Запорожского» рассматриваются некоторыми сегодняшними исследователями как первая «конституция» Украины.

При этом роль Мазепы в мировой истории может быть кардинально пересмотрена – по крайней мере, на Украине. Об оценке личности гетмана современными властями этой страны свидетельствует хотя бы помещение изображения Мазепы на денежную купюру достоинством 10 гривен.

Попытки «обелить» образ казака на государственном уровне впервые был предприняты при президентстве Виктора Ющенко, когда церковью начали изучаться обстоятельства отлучения перебежчика от православной церкви.

По указу главы государства на Украине принялись возводить памятники Мазепе. Усиленно формировалось новое мнение о нем как не об изменнике, а истинном патриоте своей родины, который вовсе не предал, а «перехитрил» имперски настроенного Петра I, якобы видевшего Украину не больше, чем колонией.

В 2008 году Ющенко интересовался у патриарха Алексия II достоверностью утверждений священнослужителей-эмигрантов о будто бы произошедшем в 1918 году снятии анафемы, «наложенной не за ересь, а за политику». Клирик дал отрицательный ответ, хотя и признал, что 90 лет назад патриарху Тихону (Беллавину) действительно поступало соответствующее обращение.

Активность по данному вопросу традиционно проявляют представители украинских националистических партий.

В заключение необходимо упомянуть об архиепископе Телмисском. Выходец из семьи галичанских эмигрантов, он начинал карьеру священнослужителя в лоне Украинской православной церкви Канады, принятой в юрисдикцию Вселенского патриархата в 1990 году. В 2003-м перешел в Западноевропейскую архиепископию православных приходов русской традиции. Свой нынешний пост Иов занял в 2015 году после отстранения от управления Западноевропейским экзархатом, где отметился чередой конфликтов с представителями духовенства.