«Погибли, потому что боролись»: что случилось с Ту-160

15 лет назад в Саратовской области потерпел катастрофу военный самолет Ту-160 с бортовым номером «01», носивший имя прославленного летчика-испытателя, чемпиона СССР по тяжелой атлетике Михаила Громова. Это было первое крушение стратегического бомбардировщика за 16 лет эксплуатации. Погибли все члены экипажа в составе командира корабля подполковника Юрия Дейнеко, его помощника майора Олега Федусенко, а также штурманов майоров Григория Колчина и Сергея Сухорукова.

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ЧП произошло во время технического облета после замены силовой установки при отсутствии вооружения на борту. Полет проходил в простых метеорологических условиях. Бомбардировщик стартовал с аэродрома в Энгельсе приблизительно в 10:30 по московскому времени. После выполнения программы запланированных действий команда доложила на землю о возгорании двигателя. При выполнении снижения с высоты 2100 до высоты 1200 метров случился взрыв топливных баков. Самолет начал стремительно разрушаться, а связь с летчиками оборвалась.

Некоторые обстоятельства произошедшего стали понятны из расшифровки бортовых самописцев. Материалы объективного контроля сохранились в хорошем качестве. Аварийная ситуация возникла внезапно без видимых предварительных признаков и развивалась лавинообразно. Все случилось буквально за 12 секунд. В 11:07.19 Федусенко доложил командиру о пожаре двигателя. Шесть секунд спустя он же доложил о том, что загорелся и второй.

Еще через шесть секунд Дейнеко пытался дать подчиненным команду, но успел произнести только «Экипа...»

Как следовало из отчета, приведенного в книге Владимира Косицкого «40 лет на страже безопасности полетов. Очерки, рассказы, документы», на 37 мин 12 сек полета при занятии эшелона 1200 м на скорости 548 км/ч произошло «разрушение элементов конструкции самолета с отделением фрагментов внешней обшивки, фрагментов топливных баков, входных устройств силовых установок». Бортовой накопитель зарегистрировал скачкообразные изменения вертикальной и продольной перегрузок.

В 11:07.31 бомбардировщик взорвался, упал в районе поселка Степное и полностью разрушился. Полет продлился чуть более получаса.

За мгновения до гибели экипаж, оценив показания приборов, попытался принять экстренные меры по тушению пожара и восстановлению управления машиной. После оценки ситуации было принято решение увести самолет от находящегося по курсу крупнейшего в Европе газохранилища и населенного пункта.

Дальнейшая экспертиза показала, что пилоты полностью отдавали себе отчет в собственных действиях и понимали, что могут погибнуть.

Уже после трагической развязки сработала автоматическая система аварийной эвакуации. Летчиков катапультировало на предельно малой высоте около 120-150 метров. Мощный взрыв унес их жизни. Земли достигли уже трупы.

«В результате воздействия взрывного процесса (ударной волны, термического воздействия) на элементы спасательной системы ПСУ-36 произошло механическое разрушение куполов и их сложение, что привело к гибели экипажа», — сообщалось также в указанной книге.

«Самолет начал разрушаться еще в воздухе, и экипаж не успел воспользоваться средствами спасения», — констатировал начальник главного штаба ВВС Борис Чельцов.

По свидетельствам очевидцев, тела военных лежали в траве с раскрытыми за спиной парашютами. Несмотря на изучение «черных ящиков», в деле осталось немало загадок. Например, эксперты так и не выяснили наверняка, почему экипаж приступил к катапультированию слишком поздно. Согласно выводу комиссии Службы безопасности полетов авиации ВС России, которую возглавлял полковник Виктор Сороченко,

разрушения несущих поверхностей во время полета произошли из-за разницы давления в топливных баках, расположенных в плоскостях воздушного судна.

Чтобы выяснить точную причину взрыва, расследователи сымитировали крушение на военном аэродроме в Жуковском. На взлетной полосе аналогичному бомбардировщику Ту-160 создали условия, в которых на высоте 1200 м оказался самолет под командованием Дейнеко. Топливо из бака в обычном режиме начали забирать в двигатели, однако дренаж (поддув воздуха в бак) перекрыли. Из-за этого в кессоне центроплана начало стремительно падать давление. Ситуация из сложной моментально перешла в разряд критической, и в считаные секунды после старта имитации подопытный Ту-160 частично разрушился.

Хотя имелись и другие предположения. Так, специалисты конструкторского бюро Туполева сначала говорили о столкновении «Михаила Громова» с неустановленным летательным аппаратом. Впоследствии появилась версия о входе самолета в газовое облако, которое подорвалось от истекающих реактивных струй.

При этом вопрос ошибки пилотирования не поднимался. Командир Дейнеко имел три тысячи часов налета и тысячу часов – непосредственно на этом самолете.

Губернатор региона Дмитрий Аяцков заявлял о «преднамеренно заложенном в самолет взрывном устройстве». Однако старший помощник военного прокурора Приволжско-Уральского военного округа Владимир Капралов отмел эту версию как несостоятельную. По факту падения Ту-160 окружной военной прокуратурой было возбуждено уголовное дело. Сведений о катастрофе в СМИ поступало крайне мало, поскольку Минобороны засекретило аварию специальным приказом.

Категорически против гипотетической диверсии высказался и создатель Ту-160 Валентин Близнюк. Конструктор выразил свои мысли в статье «Теракт мог быть», опубликованной 3 октября в «Независимом военном обозрении». Как подчеркнул Близнюк, теракт не мог привести к таким последствиям, которые имели место в самолете. Высказывание Аяцкова он списал на непрофессионализм.

«Летчики до конца боролись и поэтому погибли. И предложение удостоить их самых высоких наград – это, считаю, правильное решение», — подытожил Близнюк.

Дейнеко посмертно было присвоено звание Героя России, Федусенко, Колчину и Сухорукову – орден Мужества. В первую годовщину катастрофы на месте крушения Ту-160 был установлен мемориальный камень.

Помимо падения «Михаила Громова» за всю историю полетов с Ту-160 произошла лишь одна авария, причем на земле. В 1987 году один из бомбардировщиков выкатился за пределы ВПП и загорелся. При инциденте никто не пострадал.