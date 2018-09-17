«Проект безумный»: кого Маск отправит на Луну. LIVE

Своим анонсом Маск в своей манере заинтриговал публику, которая с нетерпением ждет оглашения имени первого лунного туриста. Давая публике выждать четыре дня, в компании спровоцировали всеобщее гадание – кто может оказаться первым лунным туристом.

Все, кто до сих пор бывал на Луне – американцы. На вопрос о том, кто полетит на Луну, Маск в твитере разместил японский флаг. Поэтому, возможно, эта традиция будет нарушена.