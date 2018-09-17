«Проект безумный»: кого Маск отправит на Луну. LIVE

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Маесаве 42 года, он основатель японского сайта по продаже одежды Zozotown. По данным Forbes его состояние оценивается в $2,9 млрд. Миллиардер является страстным поклонником и коллекционером картин. В мае 2017 года он приобред картину Жана-Мишеля Баскии за рекордные $110,5 млн
Это мечта моей жизни, — говорит он о полете к Луне. – Я не хочу лететь туда один.
Маск представил первого космического туриста. Это действительно Японец! — Торговый магнат Юсаку Маесава. «Привет! Я из Японии и я лечу на Луну», — сказал он собравшимся, войдя на сцену.
Два из трех стабилизатора корабля могут подруливать в атмосфере. Третий выполняет лишь роль ноги при посадке
Маск показал видео, как корабль должен возвращаться на землю с большим углом атаки и приземляться на площадку
Длина ракеты BFR составит 118 метров. Длина космического корабля — 55 метров. Сзади он имеет три стабилизатора с двигателями для посадки на Земли «по-ракетному»
Напомнил о ракете Falcon Heavy, которая впервые стартовала в феврале этого года, отправив автомобиль Tesla к орбите Марса. «Это огромные достижения за 10 лет»
Маск показал кадры с первой ракетой Falcon, которая полетела 10 лет назад. «Это удалось сделать с 3 попытки, если бы этого не случилось, SpaceX не существовала бы»
Маск вышел и рассказывает о своей ракете BFR. «Нам необходимо стать мультипланетной цивилизацией как можно быстрее. Это то будущее, которое нас волнует».
Трансляция началась. На кадрах видна толпа гостей на заводе в Калифорнии. Люди выстроились рядом блоками ракеты Falcon 9.
Главные вопросы – кто полетит к Луне? Один ли человек? Сколько он заплатит за полет? Во сколько обойдется ракета и где Маск возьмет на это деньги? Ранее Маск говорил, что создание ракеты обойдется в $10 млрд, что ее создание может быть профинансировано за счет контрактов с NASA и запусков коммерческих спутников.
Объявление должно начаться в 04.00 мск, чуть ранее Маск разместил в твитере рисунки будущей ракеты BFR, именно они в ближайшие месяцы будут использоваться СМИ для иллюстраций фантазий миллиардера
Своим анонсом Маск в своей манере заинтриговал публику, которая с нетерпением ждет оглашения имени первого лунного туриста. Давая публике выждать четыре дня, в компании спровоцировали всеобщее гадание – кто может оказаться первым лунным туристом.
Все, кто до сих пор бывал на Луне – американцы. На вопрос о том, кто полетит на Луну, Маск в твитере разместил японский флаг. Поэтому, возможно, эта традиция будет нарушена.
Поскольку корабль многоместный, вряд ли Маск захочет гонять его «порожняком». «Думаю вместе с именем туриста будет объявлен набор целой группы. И в SpaceX скажут – вот, смотрите, один уже присоединился, и если вы хотите лететь, то деньги складывайте в этом углу», — поделился предположением Виталий Егоров.
Всего к Луне на данный момент летало 24 человека, и никто не летал к спутнику Земли после 1972 года. Среди них – 12 человек, высаживавшихся на Луну в рамках американской программы «Аполлон», остальные – астронавты, совершивщие облет Луны.
И хотя групповой полет к Луне будоражит воображение обывателей, настоящие цели Маска еще более амбициозны. Ракету BFR он планирует использовать в полетах на Марс. «Он хочет, чтобы люди жили на двух планетах. Многие считают это безумством, — говорит аналитик космической отрасли Марко Касерес, — Если с нашей планетой что-то случится, у нас будет запасной выход».
Отправить людей к Луне миллиардер Илон Маск планирует на своей будущей ракете BFR, о разработке которой было заявлено в 2016 году. Планируется, что она станет самой тяжелой ракетой в истории космонавтики, превзойдя по грузоподъемности знаменитую «Сатурн-5».
Именно на нее возлагает Маск надежды в плане полетов в глубокий космос, к Луне и Марсу.
«По поводу рисков... Конечно такой проект безумный, и на сегондня ни одно государственное агентство не позволит себе такой пуск с настолько новой ракетой. Никто не решится, — сказал «Газете.Ru» блогер, популяризатор космонавтики Виталий Егоров. — Но тут преимущество частников в том, что они это делают совершенно добровольно, в здравом уме и беря на себя все риски».
«SpaceX записала первого в мире частного пассажира на полет вокруг Луны на нашей ракете-носителе BFR – это важный шаг к тому, чтобы дать простым людям возможность путешествовать в космос, — сообщили в компании. – Кто и почему полетит, вы узнаете 17 сентября».
Доброй ночи, дорогие друзья! Этим вечером в США будет объявлено имя человека, который отправится в полет вокруг Луны впервые за несколько десятилетий. Объявлено об этом будет в ходе специального мероприятия, устроенного близ Лос-Анжелеса, в штаб-квартире компании SpaceX.
О подписании первого договора на облет Луны было объявлено 13 сентября вечером в Твиттере компании. Предполагается, что полет состоится на сверхтяжелой ракете следующего поколения Big Falcon Rocket (BFR).