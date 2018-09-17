«Тянул на себя»: как Ельцин подружился с Украиной

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной являлся плодом многолетних усилий дипломатий двух стран. 8 февраля 1995 года в Киеве проект документа парафировали главы делегаций на переговорах — вице-премьер-министр Украины Евгений Марчук и первый зампред правительства России Олег Сосковец.

По воспоминаниям действующих лиц, главная сложность многоступенчатого процесса заключалась в том, что параллельно с Договором разрабатывалось несколько соглашений по разделу Черноморского флота, а также по газовым долгам Украины перед Россией.

Однако, по словам Марчука, наиболее тяжело проходили обсуждения по вопросу «подтверждения нерушимости границ», поскольку россияне якобы «придумывали любые оправдания», лишь бы не вносить такой пункт. Политик также акцентировал внимание на поведении российского лидера Бориса Ельцина во время финального раунда переговоров 18 апреля 1995 года.

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«У Ельцина была привычка показывать в переговорах себя главным, — рассказывал Марчук, в последствии премьер Украины, порталу «День». — Перед телекамерами он делал панибратские движения, как старший брат. Вроде бы ничего плохого или обидного в объятиях нет, но при этом демонстрируется показательная доминация. Я об этой особенности Ельцина знал. Поэтому, когда зашел в комнату телевизионный оператор, а затем Ельцин со своим советником Дмитрием Рюриковым, то Борис Николаевич очень по-приятельски продемонстрировал, что узнал меня еще по предыдущим переговорам. Но, протянув мне для пожатия руку, он решил потянуть ее на себя. Я, в свою очередь, при рукопожатии, как говорят, на полную «включил» мышцы правой руки и не дал перетянуть себя к нему.

Конечно, я не показал, почему я так сделал, но Борис Николаевич слегка улыбнулся и бросил на меня немного холодноватый взгляд. Мол, «ну-ну!» Снисходительные объятия старшего брата не состоялись».

Дмитрий Донской/РИА «Новости» Евгений Марчук и Борис Ельцин

Тем не менее, по итогам встречи Ельцин подтвердил действие договора. Как утверждает Марчук, именно на этом мероприятии украинской стороне удалось добиться включения пункта об уважении и неприкосновенности границ.

Долгожданному событию предшествовало заключение 28 мая 1997 года межправительственного соглашения о статусе и условиях пребывания Черноморского флота на территории Украины.

Официальный Договор был подписан 31 мая года в Киеве президентами государств Борисом Ельциным и Леонидом Кучмой в двух экземплярах, на русском и украинском языках. Верховная рада и Госдума ратифицировали документ 13 января и 25 декабря 1998 года соответственно. Вступление Договора в силу состоялось 1 апреля 1999-го на десятилетний срок. Пролонгация на следующие периоды подразумевалась в автоматическом порядке. Отказаться от обязательств можно было путем соответствующего заявления не менее чем за шесть месяцев до окончания очередного десятилетия. Ввиду высокой важности документ получил и второе название – «Большой договор».

В статьях говорилось о подтверждении сторонами своих обязательств, вытекавших из положений Соглашения между Россией и Украиной о дальнейшем развитии межгосударственных отношений, которое было подписано в Дагомысе 23 июня 1992 года. Надо заметить, подписанты Ельцин и первый президент Украины Леонид Кравчук подверглись тогда жесткой критике со стороны радикалов обеих стран.

В России посчитали документ уступкой соседям и окончательным отказом от претензий на Крым. Соседи пеняли на невключение в текст Соглашения требования вывода с украинской территории военных баз.

Большой договор прекращал действие старого Договора, заключенного еще до распада СССР между РСФСР и УССР в 1990 году. Этот документ был первым в своем роде и определял отношения двух республик страны. Согласно шестой статье, стороны обязывались признавать и уважать территориальную целостность друг друга в существовавших на тот момент в рамках СССР границах. Новый документ 1997 года подтверждал этот тезис во второй статье.

При этом и до 2014 года между государствами возникали конфликты по поводу принадлежности тех или иных территорий. Так, в в 2003 году стороны жарко спорили о ситуации вокруг Тузлинской косы в Керченском проливе.

За событиями вокруг подписания Договора о дружбе внимательно следили за рубежом. Одной из самых заинтересованных сторон оказалась Турция, стремившаяся, по мнению ряда экспертов, заново поднять «крымский вопрос» после окончательной утраты Россией претензий на полуостров. По данным журнала «Остров Крым», аккурат накануне ратификации Договора некий влиятельный чиновник турецкого МИД заявил в интервью радиостанции «Голос Турции» следующее:

«Пусть Аллах отнимет у русских ум, чтобы они ратифицировали договор между Россией и Украиной. Тогда мы будем иметь право возвысить свой голос по поводу Крыма».

Как и у Соглашения 1992 года, у нового Договора нашлось немало противников. Одним из самых принципиальных с российской стороны был мэр Москвы Юрий Лужков, который в середине сентября 2008-го настаивал на разрыве соглашения, составлении и подписании нового. По мнению политика, за первые десять лет действия Договора «Украина, в отличие от России, во всем нарушала его условия».

К тому моменту Лужкова уже объявили персоной нон-грата в соседней стране. Интерес СБУ вызвали громкие заявления столичного градоначальника о принадлежности Крыма на праздновании 225-летия Черноморского флота.

Позиция Лужкова состояла в том, что «Севастополь как военно-морская база СССР и России никогда не передавался Украине, и потому должен быть возвращен». В своей знаменитой речи на празднике он также подверг резкой критике украинского президента Виктора Ющенко.

Александр Сенцов/ТАСС Первый вице-премьер России О.Сосковец (слева) и и.о. премьер-министра Украины Е.Марчук во время подписания Российско-Украинских документов, 1995 год

«Когда Ющенко говорит о том, что УНА-УНСО (организация запрещена в России) (запрещенная в России организация. – «Газета.Ru») — герои, когда Украина на государственном уровне стремится в НАТО, все это вместе говорит о шагах, которые государственные власти Украины предпринимают для разрушения наших отношений, которые записаны в Договоре о дружбе. Если мы не отреагируем на это, это будет очередной крупной ошибкой. Нам нужно выходить из Договора о дружбе».

После разрыва Договора, по замыслу Лужкова, Россия снова могла поднять вопрос о Крыме и Севастополе.

Актуальный десять лет назад вопрос прекращения действия Договора поднимал в своей книге «Мир без России? К чему ведет политическая близорукость» другой тяжеловес отечественной политики, бывший председатель правительства Евгений Примаков. Отмечая, что «в России все громче звучат голоса, требующие не продлевать документ», он исключал перспективу вооруженного конфликта.

«Согласно этому Договору, Россия фактически признала присоединение к Украине Крыма – подарок, который, ни с кем не посоветовавшись, преподнес Киеву Никита Хрущев. В России немало тех, кто не согласен с передачей полуострова. Еще больше тех, кто против отторжения от России города русской боевой славы, как его не без причины называют, Севастополя. Я исключаю перспективу применения силы в российско-украинских отношениях. Но в случае присоединения Украины к НАТО неизбежно обострится вопрос с базированием в Севастополе российского Черноморского флота. Это тоже связано с Договором», — заключал Примаков.

Всего Договор о дружбе включал в себя 41 статью. Самая первая предусматривала развитие межгосударственных отношений на «взаимном уважении и доверии, стратегическом партнерстве и сотрудничестве». Особо подчеркивалось, что обе державы являются «равноправными и суверенными». В 12-й статье затрагивался языковой вопрос. Так, стороны обязывались содействовать «созданию равных возможностей и условий для изучения русского языка в Украине и украинского языка в России». Страны гарантировали обеспечение защиты «этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности национальных меньшинств на своей территории» и создание условий для поощрения этой самобытности.

Очень тесное сотрудничество предполагалось в экономической, финансовой и правовой сферах.

Создатели документа прописали также модели взаимодействия России и Украины в таких важных отраслях, как транспорт, топливо и энергетика, космос, социальная защита, культура, СМИ и спорт.

«Стороны совместно разрабатывают и реализуют взаимовыгодные программы развития материально-технической базы телевидения и радио, в том числе спутникового вещания, обеспечивают на паритетной основе организацию теле- и радиопередач в России — на украинском языке, в Украине — на русском языке», — было прописано в 24-й статье.