«Узнаете в понедельник»: кто полетит к Луне

Компания SpaceX американского миллиардера Илона Маска заинтриговала мир, сообщив, что ею подписан первый контракт с космическим туристом на облет Луны. Об этом было заявлено 13 сентября вечером в Твиттере компании. Предполагается, что полет состоится на сверхтяжелой ракете следующего поколения Big Falcon Rocket (BFR).

А объявлено о личности первого лунного туриста будет в понедельник 17 сентября.

«SpaceX записала первого в мире частного пассажира на полет вокруг Луны на нашей ракете-носителе BFR – это важный шаг к тому, чтобы дать простым людям возможность путешествовать в космос, — сообщили в компании. – Кто и почему полетит, вы узнаете 17 сентября».

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Также в компании напомнили, что всего к Луне на данный момент летало 24 человека, и никто не летал к спутнику Земли после 1972 года.

SpaceX анонсировала свои планы отправки людей в полет вокруг Луны в феврале 2017 года. Тогда было объявлено, что в полет отправятся два человека внутри корабля Dragon V2 (Crew Dragon), который будет запущен тяжелой ракетой Falcon Heavy.

«Думаю, это должно быть действительно восхитительной миссией, которая приведет мир в восторг из-за новой отправки людей в далекий космос, — говорил тогда Илон Маск. – Думаю, это будет супервдохновляющим».

С тех пор компания не делала каких-либо заявлений о предполагаемой миссии, и не сообщала о личностях возможных туристов.

В феврале 2018 года перед первым стартом ракеты Falcon Heavy Маск дал понять, что компания не будет придерживаться в отношении нее первоначальных планов, а сосредоточится на ракете BFR. «Похоже, разработка BFR продвигается быстро, и можно будет обойтись без сертифицирования Falcon Heavy для пилотируемых полетов», — сообщил Маск.

Концепция BFR подразумевает использование двух многоразовых ступеней, ускорителя и космического корабля вместимостью несколько десятков человек для полетов к Марсу или Луне. О сроках полета к Луне пока не говорится. В начале этого года Маск прогнозировал, что первые старты BFR на околоземную орбиту могут состояться через три-четыре года, затем – к Луне и Марсу.

Похоже, оглашение имени первого лунного туриста в понедельник будет обставлено с помпой – журналистов уже призвали регистрироваться на мероприятие, которое произойдет в штаб-квартире SpaceX в Калифорнии.

Давая публике выждать четыре дня, в компании спровоцировали всеобщее гадание – кто может оказаться первым лунным туристом.

Одна из версий – сам Маск, который на соответствующий вопрос пользователя в твитере разместил японский флаг.

Возможно, пишет Ars Technica, это значит, что турист будет японцем. В начале февраля мировой сенсацией стал запуск SpaceX сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy, в три раза более мощную, чем Falcon 9. Тогда ракета отправила на орбиту Марса электромобиль Tesla. За исключением того, что центральный блок не смог совершить посадку и разрушился, запуск ракеты прошел весьма успешно — Маска даже поздравил сам президент США Дональд Трамп.

Весной же немного прояснились планы компании по второму запуску Falcon Heavy. По данным американского издания Spaceflightnow, в ходе второго пуска «сверхтяжа» в космос будет выведено более двадцати аппаратов, собранных по заказу американских военных, NASA и исследовательских институтов. Ссылаясь на источник в ВВС США, издание сообщило, что всего в ходе запуска будет отправлено в космос 25 аппаратов.

Утверждалось, что место для полезной нагрузки во время второй тестовой миссии STP-2 Военно-воздушными силами США было зарезервировано еще в декабре 2012 года, когда планировалось, что второй пуск ракеты состоится в 2015 году.

Однако технические сложности, возникшие при разработке сверхтяжелой ракеты, заставили компанию многократно откладывать первый пуск, в итоге он состоялся 6 февраля 2018 года.

В числе аппаратов, которые в июне будут запущены при помощи Falcon Heavy, – шесть «погодных» спутников (каждый весом по 225 кг). Они будут запущены в рамках американо-тайваньской программы по измерению температуры и влажности атмосферы путем оценки искажения сигналов GPS. Полученные данные будут затем использоваться в моделях для предсказания погоды.