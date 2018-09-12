Дыра в МКС: NASA винит Землю

Американские астронавты, члены международного экипажа МКС, впервые прокомментировали появление на корабле «Союз» просверленного отверстия и предположение о том, что сделать его могли не на Земле, а уже на орбите.

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Американский астронавт, командир Международной космической станции Эндрю Фойстел, в интервью ABC News заявил, что не допускает такой возможности. «Я могу однозначно заявить, что экипаж не имеет к этому отношения, без сомнения,

и я считаю постыдным и странным, что кто-то тратит время, рассуждая о том, что в этом замешан экипаж,

— заявил Фойстел. — Единственное, что экипаж сделал, это должным образом отреагировал, следуя нашим аварийным процедурам, в итоге найдя утечку и заделав дыру. Сделав это, мы гарантировали продолжение операций на станции, гарантировали возможность экипажа остаться на орбите и продолжить выполнение той важной работы, которой мы занимаемся на МКС».

Ранее во вторник появилось сообщение, что комиссия «Роскосмоса» считает маловероятной версию производственного брака или халатности при сборке корабля на Земле. Анализ имеющейся документации, опрос сотрудников РКК «Энергия» и присланные снимки просверленного отверстия указали на то, что отверстие было сделано уже в космосе, после пристыковки корабля к МКС, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на свой источник.

«Наш «Союз» стоит у модуля «Рассвет» — это прямо у шлюза с американской частью станции. Доступ в наш корабль возможен только с разрешения нашего командира, но исключать несанкционированный доступ американцев мы не можем»,— пояснил источник. По его информации, ранее ЦУП дал российскому экипажу команду не допускать американских специалистов к отечественной части МКС без разрешения командира.

Решительно отвергнув причастность кого-то из членов экипажа МКС к появлению дыры, Фойстел заявил, что обнаружение утечки «было полным шоком для всех нас».

«Я надеюсь, что расследование действительно выяснит, что как образовалась определенно рукотворная дырка в борту корабля, — добавил Фойстел. — Похоже, это будет историей, о которой мы будем слышать время от времени.

Мы определенно не хотели бы, чтобы это повторилось снова, и я надеюсь, что команда на Земле приложит все возможные усилия для решения этой проблемы, ведь ее последствия могут оказаться огромными для всей космической программы, не только для нас в США, но и для российских и международных партнеров».

О формировании новой комиссии по распоряжению главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, которую возглавил исполняющий обязанности первого заместителя генерального директора корпорации Николай Севастьянов, стало известно накануне.

Специалисты занимаются анализом информации, полученной на первом этапе расследования, проведенного представителями РКК «Энергия», а также установлением новых фактов. Если ранее результаты расследования планировалось огласить в середине сентября, то теперь никаких сроков не называется — выводы обнародуют после завершения работы комиссии.

Ранее версия преднамеренного саботажа в космосе уже оглашалась российской стороной, ее высказывал Рогозин.

«Есть и другая версия, которую мы не отметаем, преднамеренное воздействие в космосе. Там несколько попыток воздействия сверлом», — заявил он, отметив, что «воздействие было неуверенной рукой», поскольку сверло «скользило по поверхности».

«То есть мы можем сократить версию, что это какая-то технологическая ошибка какого-то специалиста», — подчеркнул Рогозин. — Где эти действия производились? На Земле или уже на орбите?»

Проблема, ставшая главной для «Роскосмоса» в последние две недели, возникла еще 30 августа, когда датчики на МКС показали небольшое снижение давления воздуха. Дальше поочередно происходило перекрытие отсеков, чтобы понять, где реально что произошло. Дырка была обнаружена космонавтом Европейского космического агентства Александром Герстом в бытовом отсеке рядом со входным люком — прямо за санузлом, причем поиски ее шли в прямом эфире на сайте NASA.

В итоге вечером 30 августа трещину обработали герметиком, в настоящее время отверстие полностью заделано.