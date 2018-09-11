«Камер нет»: «Союз» собирали не под запись

Искать человека, просверлившего дыру в обшивке корабля «Союз», из-за которой возникла утечка воздуха на МКС, теперь будет новая комиссия, уже на уровне «Роскосмоса». Об этом сообщили во вторник в Госкорпорации. Комиссия сформирована по распоряжению главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, возглавит ее исполняющий обязанности первого заместителя генерального директора корпорации Николай Севастьянов. Специалисты займутся анализом информации, полученной на первом этапе расследования, проведенного представителями РКК «Энергия», а также установлением новых фактов. Если ранее результаты расследования планировалось огласить в середине сентября, то теперь никаких сроков не называется –

выводы обнародуют после завершения работы комиссии.

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«Нас же интересует истина, поэтому время не имеет здесь значения, естественно, в разумных рамках», — пояснил Рогозин. По его словам, правоохранительные органы уже принимают участие в расследовании ЧП с кораблем «Союз». «Компетентные органы и так уже в комиссии. Все необходимые представители компетентных органов присутствуют в госкорпорации», - передает ТАСС слова Рогозина, не уточнившего, о каких ведомствах идет речь.

По словам Рогозина, ситуация с расследованием из-за просверленной в корабле «Союз» дыры оказалась намного сложнее - пока нет объективной картины случившегося. «Работа будет продолжена. Те результаты, которые мы получили, не дают нам объективной картины. Теперь будет работать госкомиссия, созданная на уровне самой госкорпорации.

Ситуация оказалась намного сложнее, чем мы думали раньше», - заявил он.

Несмотря на высказанные ранее предположения о том, что дыру могли просверлить уже на орбите, основной поиск был сосредоточен на РКК «Энергия», где собирался корабль.

О том, что к запланированному сроку комиссия РКК «Энергия» так и не смогла установить, кто просверлил дыру на корабле, накануне сообщили СМИ. Между тем, источник «Газеты.Ru», знакомый с процессом сборки кораблей, сообщил, что в помещении, где стоял корабль, видеокамер нет.

«Камер нету. Да и камера ничего не даст. Зачем ставить камеру в бытовой отсек или в спускаемый аппарат?

– пояснил источник, добавив, что и снаружи в помещении камер нет. – Эти камеры ставить нереально, — за день к кораблю подходит столько человек, что выяснить, кто что делал – невозможно. Для этого ведутся записи в журналах, есть паспорт сборки, кто подходил, что поставил, что снял, с каким инструментом».

Напомним, что 29 августа датчики на МКС показали небольшое снижение давления воздуха. «У нас сегодня ночью была нештатная ситуация на МКС, утечка воздуха, падение давления. Были приняты меры, чтобы определить, откуда идет утечка. Американский экипаж собрался в российском сегменте, — заявил на следующий день глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

— Все шесть космонавтов находились в российском сегменте. Дальше поочередно происходило перекрытие отсеков, чтобы понять, где реально что произошло. В итоге мы локализовали проблему. Оказывается, все это на российском сегменте, а не на американском, и не на сегменте, а на корабле «Союз МС».

Скорость утечки не представляла угрозы – давление на станции падало примерно на 0,8 миллиметра ртутного столба в час. С такой скоростью станция полностью лишилась бы воздуха за 18 дней, подсчитали эксперты. Дырка была обнаружена космонавтом Европейского космического агентства Александром Герстом в бытовом отсеке рядом со входным люком — прямо за санузлом, причем поиски ее шли в прямом эфире, который в NASA транслировали онлайн. В итоге вечером 30 августа трещину обработали герметиком, в настоящее время отверстие полностью заделано.

В первый же день в интернет попали снимки отверстия, которые космонавты отправили на Землю сразу же после обнаружения.

На снимке, сделанном до ремонта, видно круглое отверстие с характерными следами, оставленными рядом на поверхности сверлящим инструментом – вероятно, дрелью.

Ранее источник «Газеты.Ru», знакомый с результатом расследования, утверждал, что причина инцидента – производственный брак в «Энергии», именно их сотрудник случайно продырявил обшивку.

«Поскольку крышка люка во время производства работ была затенена тканью «Богатырь», оператор, простой работяга, который что-то прилаживал, сверланул не туда. Потом (дыру) заделали всякими клеями», — рассказал источник «Газеты.Ru». – А при проверке на герметичность показания были нормальные».

Ранее стало известно, что РКК «Энергия» приняла решение проверить все корабли «Союз» и «Прогресс», которые находятся на Байконуре и в подмосковном Королеве.