«Мы учим их нырять»: что грозит застрявшим в пещере

Пока весь мир внимательно следит за судьбой 12 юных футболистов, оказавшихся вместе с тренером запертыми в глубокой пещере на севере Таиланда, спасатели и аквалангисты со всего мира решают, какие варианты спасения существуют. Мальчики возрастом 11-16 лет пропали еще в конце июня, они оказались заперты в отделенном конце пещеры Кхао-Луанг, где из-за начавшихся дождей неожиданно поднялся уровень воды и отрезал детям путь к выходу. Ребята были обнаружены лишь 2 июля в отделенном конце пещеры, где образовался воздушный карман. Радость родных и спасателей была недолгой – ребята оказались почти не травмированы, но встал вопрос, как их можно вытащить на поверхность.

Вариантов, как оказалось, не много, и каждый грозит опасностью.

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В настоящее время рассматривается эвакуация членов команды вплавь, однако проблема в том, что никто из мальчиков не умеет плавать. Второй вариант – ждать естественного падения уровня воды. Однако сейчас в Таиланде только начало сезона дождей и ждать, возможно, придется несколько месяцев – до ноября. К тому же, нет гарантии, что обильные осадки не вызовут дальнейшее повышение уровня воды и не приведут к затоплению кармана. Другой вариант — откачать поступающую воду, пока не понятно, насколько это возможно, но на кадрах из спасательного лагеря видна работа соответствующая техники со шлангами. Наконец, спасатели обследуют гору и надеются найти новые лазы, ведущие в пещеру, пока безрезультатно.

И, хотя в настоящее время запертые люди с помощью дайверов обеспечиваются водой, едой и медикаментами, встает вопрос – а сколько они могут провести в таких условиях?

Одна из возможных проблем – нехватка кислорода. Как правило, острота этой проблемы зависит от типа пещеры, в которой находятся люди, считает Андреа Ринальди, биохимик из Университета Кальяри (Италия), который занимается изучением адаптации людей в условиях пещер.

«Обычно воздуха в пещерах предостаточно, даже в сотнях метров под поверхностью, — пояснил он. – Он проникает сквозь трещины в камнях и пористый известняк». По его словам, в редких случаях в отдельных участках пещер скапливается углекислый газ, который делает дыхание невозможным.

Таиландским детям с их воздушным карманом повезло – он достаточно большой, чтобы в нем можно было дышать в течение долгого времени.

«Однако качество воздуха в кармане – тот параметр, за которым спасатели должны постоянно следить», — отметил он.

В сухих пещерах в воздухе может находиться много пыли, в некоторых тропических пещерах к ней добавляются разлагающиеся экскременты летучих мышей, споры грибков, которые могут вызвать проблемы с дыханием. «В отличие от таких ситуаций, воздух в пещере полностью подходящий», — пояснил специалист.

Вопрос с водой тайским узникам придется решать также с помощью поставок с поверхности – дождевая вода, отрезавшая выход, слишком мутная и грязная. Впрочем, влажный воздух в пещере способствует тому, что жажда снижается, да и по сообщениям СМИ, со стен там капает питьевая вода. Еще один важный вопрос для выживаемости – температура воздуха. «Еще один опасный враг – гипотермия, но конкретно в этом случае мы имеем дело с тропической пещерой, так что температура в ней должна быть не ниже 20 градусов Цельсия».

По словам губернатора местной провинции Наронгсака Останакорна, сейчас здоровью найденных ребят ничего не угрожает – им доставляют обезболивающие, антибиотики и другие медикаменты.

Вопрос с едой также не простой – сейчас спасатели решают, кого рода продукты лучше доставлять детям, если их пребывание в пещере затянется надолго. «Рацион для выживания должен быть богат жирами и сахаром, — говорит Майк Типтон, физиолог Майк Типтон из Университета Портсмута (Великобритания), добавляя, что большого количества белка стоит избегать. – Когда вы едите белок, это усиливает обезвоживание».

Наконец, сложной проблемой может стать психологическая, связанная с долгим пребыванием группы в замкнутом пространстве и нарушении циркадных ритмов из-за отсутствия естественной смены дня и ночи.

Кстати, недаром первые научные эксперименты по изучению циркадных ритмов человека проводились именно в пещерах. По мнению Типтона, чтобы как-то сохранить режим сна и бодрствования, детям и их тренеру стоит делить сутки на периоды между приемом пищи.

По мнению Дэвида Патерсона, психолога из Оксфордского университета, главные проблемы перед группой в случае затянувшейся спасательной операции будут психологическими. «Поскольку они живут в ограниченном пространстве, без естественного света, это воздействует на них. Критичным здесь будет оставаться морально выносливым», — считает он. Эксперт сравнивает ситуацию, в которой оказались футболисты, с пребыванием космонавтов на борту МКС. Поэтому оказавшимся отрезанным от большого мира ребятам будет важна любая поддержка, в том числе благодаря оптоволоконной линии связи, которую уже начали проводить в пещеру для их связи с родными.

Однако есть надежда, что всего этого удастся избежать. Похоже, власти делают ставку на спасение мальчиков при помощи инструкторов, и в среду уже появились сообщения, что их начали тренировать нырянию и плаванью с аквалангом.

«В спасении детей принимает участие множество людей. Сейчас мы учим детей плавать и нырять», — рассказал в среду вице-премьер Таиланда Правит Вонгсуван. Ранее сообщалось, что из пещеры откачано 120 млн литров воды, каждый час откачивается 1,6 млн литров.